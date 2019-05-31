 Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер

Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Волкера, за последние недели в украинской политике произошло больше, чем за последние два года. И если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места.

"Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - сказал Волкер.

Относительно нового президента Зеленского, спецпредставитель подчеркнул: Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и выступала только за демократический выбор украинцев. "Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что, на самом деле, Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы не возглавлял Украину".

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По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона. "Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины - как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.

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"То, что происходит во внутренней политике США никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины, - добавляет он. - Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".