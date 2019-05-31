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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Зеленский (1567) Порошенко (17567) США (15010) Волкер Курт (437)

 Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что смена власти в Украине помогла побороть определенную "усталость" от нашей страны.

Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Волкера, за последние недели в украинской политике произошло больше, чем за последние два года. И если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места.

"Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - сказал Волкер.

Относительно нового президента Зеленского, спецпредставитель подчеркнул: Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и выступала только за демократический выбор украинцев. "Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что, на самом деле, Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы не возглавлял Украину".

Читайте на Цензор.НЕТ: У нас нет оптимизма насчет того, что Россия готова что-то обсуждать, - Волкер о переговорах с РФ

По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона. "Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины - как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер

"То, что происходит во внутренней политике США никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины, - добавляет он. - Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3129880
 
   
 Топ комментарии
 
Очередное дно.... Тут много было свинячих визгов что Порошенко гений дипломатии. А вот смотрящий от Америки (самое последнее лицо в иерархии) смачно плюнул в харю свине и еще подсрачник дал. Всего через пару дней после пролета фанерой. Петя гений да и только! Так со всеми разосраться.....
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Устали от продажной жадной и брехливой шеколадной свиньи Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 5297
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Вони очікують, поки той ватяний шехвір шось ще дебільніше зморозить
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интересно когда свинтус был своим когда боролся с Натом и за сРуцкий иЗык. или когда корчил националиста Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 343
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бедная свиня - слила столько бабла нашлепала гору макулатуры Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 2950
и пролетела Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 9564
печалька Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 9564
я уже не говорю скока камисий подкупила, включая заход с тыла на цвк Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 9564 Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер - Цензор.НЕТ 9564
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Учти еще затраты на армию ЛОМов и ботов. А ведь эти писаки до сих пор крапают свои статейки а боты - комменты. Президентские выборы ничему ПеПо не научили. Продолжает применять всю ту же стратегию брутфорса мозгов избирателей.
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США нужна здесь крепость, которая сдерживала бы Рашку и не позволяла ей снова стать Совком. А что строил ПеПо? Правильно - огромную корупционную кормушку, рай для воров.
Сохранят ли защитники крепости высокий моральный дух, если например генерал Назаров, погубивший 49 бойцов, гуляет на свободе? Сможет ли крепость защищаться, если взлетают на воздух арсеналы с боеприпасами, а ответственный за них генерал получает медальки за верность ПеПо? Сможет ли крепость найти ресурсы на оборону, если жирные наглые
силовики шмонают инвесторов, которые вкладывают сюда свои деньги?
Вот посмотрели наши союзники на весь этот 3,14здец и не поддержали ПеПо. Не потому, что принципиально не хотели вмешиваться, это просто отмазка. А потому, что понимали, с таким командиром капитуляция Украины и падение в обьятия Рашки лишь вопрос времени.
Да, конечно, Зеленский тоже достаточно стремный. Он связан с Коломойским и в его окружении полно ваты. Но в его случае хоть есть шанс, что он окажется нормальным. А с ПеПо все ясно окончательно и бесповоротно.
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проординського бидла забагато. звідти і всі проблеми.
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Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах. Бедная Лиза? Пардонте, Лолита?
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К нам и за нас приехало тысячи воинов из разных стран , а эта гнищда Пепа не дала ни кому гражданство . Оно бздело.что приехали пассионарии и могут замутить против него . а оно -говно и так пролетело .
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Італійський комікс. Збережіть картинку.

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группой "Рейтинг" был проведен опрос для "внутреннего" пользования, ново-старая "солидарность" пЭци не набирает 5 % для прохождеия в Раду.Потрох от этой новости впал в ступор.
Это еще его делишки полностью не раскрыты.Надеюсь у ЗЕ и Бени хватит здравого смысла НЕ вести с кублом тайные договорняки ???
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Сколько мы еще подобных откровенй услышим от Меркель и Туска.
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ВОлКЕР:

"...Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину."
........

ОТАК пепу ЗРАДИЛИ пэндоси
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Нытик сопливый.
А соя говорит "сильный лидер"😀
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"раньше у Запада была определенная усталость от Украины" +
це просто означає, що петя задовбав у там
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Ах вы уже устали?! Так может ....? Ну его нахер?
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Поспешишь - Ютуб насмешишь

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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Волкер красиво отвесил подсрачника Мародеру и его потужнореформаторской шобле,смачно и по взрослому.
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тролей минстеца,не ощущающих реалий, отымели во все дыры,а они крепчают.Умора с них,неадекватных!
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У Пети бесполезно спрашивать,всё равно что то соврёт
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Порошенко вообще ХАМ! Влез как свинья в государственную кормушку, со всеми своими барыгаи и исопользовал Западных партнеров для отмыва бабок. Удивляет еще другое, у петиных порохоботов хватает наглости отмывать этого черного кабеля. Весь форум задили своим высером методичек.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПорошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер
 
 
 
 
 
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