 Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер

Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По словам Волкера, за последние недели в украинской политике произошло больше, чем за последние два года. И если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места.
"Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - сказал Волкер.
Относительно нового президента Зеленского, спецпредставитель подчеркнул: Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и выступала только за демократический выбор украинцев. "Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что, на самом деле, Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы не возглавлял Украину".
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По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона. "Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины - как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.
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"То, что происходит во внутренней политике США никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины, - добавляет он. - Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".
и пролетела
печалька
я уже не говорю скока камисий подкупила, включая заход с тыла на цвк
Сохранят ли защитники крепости высокий моральный дух, если например генерал Назаров, погубивший 49 бойцов, гуляет на свободе? Сможет ли крепость защищаться, если взлетают на воздух арсеналы с боеприпасами, а ответственный за них генерал получает медальки за верность ПеПо? Сможет ли крепость найти ресурсы на оборону, если жирные наглые
силовики шмонают инвесторов, которые вкладывают сюда свои деньги?
Вот посмотрели наши союзники на весь этот 3,14здец и не поддержали ПеПо. Не потому, что принципиально не хотели вмешиваться, это просто отмазка. А потому, что понимали, с таким командиром капитуляция Украины и падение в обьятия Рашки лишь вопрос времени.
Да, конечно, Зеленский тоже достаточно стремный. Он связан с Коломойским и в его окружении полно ваты. Но в его случае хоть есть шанс, что он окажется нормальным. А с ПеПо все ясно окончательно и бесповоротно.
А как смотрел ... неблагодарные
Это еще его делишки полностью не раскрыты.Надеюсь у ЗЕ и Бени хватит здравого смысла НЕ вести с кублом тайные договорняки ???
"...Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину."
........
ОТАК пепу ЗРАДИЛИ пэндоси
А соя говорит "сильный лидер"😀
це просто означає, що петя задовбав у там
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua