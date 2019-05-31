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 Происшествия, За рубежом
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Все про:КНДР (504) смертная казнь (78) дипломаты (345) Ким Чен Ын (115)

 В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ

Дипломатов жестоко наказали из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Сообщается, что к смертной казни были приговорены спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре высокопоставленных дипломата.

Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".

По данным издания, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. При этом всех их обвинили в якобы шпионаже в пользу США.

Напомним, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз. Она продлилась около 20 минут и закончилась рабочим обедом с участием делегаций двух стран. Основная часть переговоров была запланирована на 28 февраля, однако позже стало известно, что переговоры были завершены досрочно, а соглашение о денуклеаризации осталось неподписанным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать

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Источник: https://censor.net.ua/n3129879
 
 
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В 50-х роках КНДР вибрала Мацкву і в них таке твориться.
Південная Корея вибрала Вашингтон і стала однією із найрозвиненіших країн у світі і зараз робить таку передову інноваційну техніку
http://testdrive.com.ua/premera-kia-quoris-novoe-pokolenie-flagmana-358463/

От і відчуйте різницю!
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Вазелину Шестому на заметку!
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Дипломатов жестоко наказали...нифига себе , жестко В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ - Цензор.НЕТ 1899
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ага...
тоже обратил внимание.....
Это тоже самое, если бы написать - "Мягко казнили..."


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Нужно было расстрелять еще их родственников, знакомых и соседей. А потом расстрелять всех родственников знакомых и родственников соседей. Ну и знакомых знакомых и знакомых соседей, а соседей знакомых и соседей соседей вообще в первую очередь. Вот тогда был бы полный порядок.
А вообще, отбросив этот черный юмор, таких мразей как этот Ын нужно вызывать на переговоры и расчленять их по кускам.
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За предательство начиная с 2014-го так само надо
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с другой стороны пять продуктовых пайков экономят . вот это я понимаю решение продовольственного вопроса В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ - Цензор.НЕТ 3900
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Режим уже выкатил пробный шар в Ровно, где схватили детей на улице и отправили на подвал. Дальше будет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ
 
 
 
 
 
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