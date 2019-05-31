 В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.
Сообщается, что к смертной казни были приговорены спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре высокопоставленных дипломата.
Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".
По данным издания, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. При этом всех их обвинили в якобы шпионаже в пользу США.
Напомним, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз. Она продлилась около 20 минут и закончилась рабочим обедом с участием делегаций двух стран. Основная часть переговоров была запланирована на 28 февраля, однако позже стало известно, что переговоры были завершены досрочно, а соглашение о денуклеаризации осталось неподписанным.
.
Південная Корея вибрала Вашингтон і стала однією із найрозвиненіших країн у світі і зараз робить таку передову інноваційну техніку
http://testdrive.com.ua/premera-kia-quoris-novoe-pokolenie-flagmana-358463/
От і відчуйте різницю!
тоже обратил внимание.....
Это тоже самое, если бы написать - "Мягко казнили..."
А вообще, отбросив этот черный юмор, таких мразей как этот Ын нужно вызывать на переговоры и расчленять их по кускам.