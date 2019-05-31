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 Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко "Сила и честь"

Журналист Дмитрий Гордон возглавил избирательный штаб партии "Сила и честь".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер политсилы Игорь Смешко, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - заявил Смешко.

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Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко Сила и честь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129878
 
 
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Більшої ганьби для Смешка я не уявляю.
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Поява Гордона свідчить про якийсь зв'язок з КГБ-ФСБ.
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Ты Гордон, и ты Гордон, а я Виконт де Бражелон.
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Дуремар будет прекрасным главой штаба! Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 6907
Надо только как-то креативно переименовать партию, например в "Гэбня и стукачи" Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 5377
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Тепер це лайно Гордон підпортить репутацію Смешка. В результаті Смешко буде за бортом.
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Вы ошибаетесь, мне кажется за Смешко, и голосовали ибо Гордон за него топил... Так что хуже уже не будет...
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ПАРТИЯ БОЛЬШИХ ПОГОН - ЧЕКИСТЫ ,МЕНТЫ И ТАК ДАЛЕЕ - ДУМАЙ))))))))
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Ну все не попадет Смешко в Раду, а шансы были)))
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Потомки вертухаев и заградотрядовцеа идут своей колонной
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Смешко - очередной карманный Медвечуковский выкормыш.. как и Маломуж...
Медведчуку симпатичный старые, поеденные молью и пересыпанные нафталином политические проститутки..
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Когда вы уже будете выбирать не по обвертка , а по содержанию
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кстати, дочка Смешка вышла замуж за сына Сивковича (того самого предателя, который работает на ФСБ, а по совместительству был нардепом, вице-премьером, и присматривал за оборонными заводами)..
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Будут вместе пирамидки ЮШЫНСЕЕЕЕ продавать)))
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а почему не партию Вазелина Шестого - "СЛУГА УРОДА"???
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я даже догадываюсь кто у них будет министром здравоохранения
каждому проголосовавшему за "силу и честь" дадут золотую пирамидку
честно)
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Ох уж этот вездесущий, всезнающий, неподкупный, лысый, штопаный Гордон...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГордон возглавил избирательный штаб партии Смешко "Сила и честь"
 
 
 
 
 
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