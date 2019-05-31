 Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко "Сила и честь"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер политсилы Игорь Смешко, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - заявил Смешко.
Надо только как-то креативно переименовать партию, например в "Гэбня и стукачи"
Медведчуку симпатичный старые, поеденные молью и пересыпанные нафталином политические проститутки..
я даже догадываюсь кто у них будет министром здравоохранения
каждому проголосовавшему за "силу и честь" дадут золотую пирамидку
честно)