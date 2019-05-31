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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1391) списки (196) Народный фронт (1290) Блок Петра Порошенко (1640)

 "Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко подчеркивает, что в обнародованной Администрацией президента стенограмме встречи главы государства Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая зафиксировано отрицательное отношение фракций Блок Петра Порошенко и "Народного фронта" к проведению выборов по "закрытым спискам".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Ключевое: Из стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ (Радикальная партия Олега Ляшко. - Ред.) заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались на закрытые списки", - написала Геращенко.

Она также отметила то, что в стенограмме некоторые лидеры фракций не идентифицированы - обозначены как "выступающий".

"Большинство присутствующих в зале - а это лидеры фракций, приглашенные и допущенные на четвертый, президентский, этаж по списку названы как "Выступающий". То есть, на консультациях их так и не идентифицировали, кто есть кто", - написала Геращенко.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского 30 мая вечером была обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3129873
 
 
 Топ комментарии
 
А новый преЗедент чего не подал как обещал?
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Почему же тогда за 5 лет потужна кроле-свынячая коалиция не приняла закон об открытых списках?
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бо він нічого нікому нє должен!
запам'ятайте вже! і більше з тупими запитаннями не лізьте!
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А было когда-нибудь, чтобы Ирка не врала?
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воровитым свиньям веры нет. и да, мониторы можете себе оставить, а вот информацию с серверов верните стране. Падаль ***************.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским
 
 
 
 
 
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