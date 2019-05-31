 Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко призвал пенсионеров жить "чуть-чуть впроголодь"

Слова Онищенко о борьбе с ожирением были сказаны им в интервью российскому информационному агентству RNS, передает Цензор.НЕТ.

Депутат решил прокомментировать таким образом статью в журнале Американского гериатрического общества, рассказывавшую о пользе регулярных физических тренировок для страдающих от избыточного веса пожилых людей. В кратком пересказе статьи на популярных медицинских сайтах о необходимости сочетать такие тренировки с диетой или голоданием ничего не говорится, эти слова Онищенко добавил уже от себя: "Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное".

На фоне повышения пенсионного возраста и результатов соцопросов, согласно которым четверть россиян так или иначе вынуждены экономить на продуктах питания, цитата Онищенко породила массу возмущенных комментариев в социальных сетях. Припомнили депутату и его декларацию о доходах, согласно которой в 2018 годах он заработал более 7 миллионов рублей, пишет Радио Свобода.

Leonid Weinstein

Ну как тут говорить об уважении к власти, если власть держит тебя за животное?!

Алексей Зернов

Предложение, от которого невозможно отказаться...)

Наталья Нусинова

Доктор Онищенко посоветовал российским пенсионерам жить "чуть-чуть впроголодь". Пенсионный фонд и заботливое правительство РФ рекомендации доброго доктора выполнили! И чего там "чуть-чуть"! Российские пенсионеры живут и будут жить абсолютно впроголодь! Все потому, что в нашем отечестве следят за здоровьем граждан! Ура!

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Кирилл Шулика

Русский, не ешь!

Большой пост посвятил предложению Геннадия Онищенко оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который проиграл Онищенко борьбу за депутатский мандат в 2016 году:

Первая новость "Яндекса" ночью: Онищенко предложил пенсионерам жить впроголодь. Нет, ну а что не так? Заботится человек об избирателях, хочет, чтобы у них не было животов. Да вы не волнуйтесь, их и не будет: благодаря такой Думе там не только животов не будет – там пенсионеров не будет тоже.

А все потому, что многие избиратели Тушинского округа Москвы любили смотреть телевизор в 2016 году. А там каждый день рассказывали, что "Онищенко – лучший в мире доктор", а "Гудков – агент Госдепа и вообще живет в Лондоне", хотя я в Лондоне ни разу в жизни не был до 2017 года. В итоге многие избиратели выбрали не политика, а "доктора". Другие избиратели остались сидеть на диванах, потому что им было "западло участвовать в путинских выборах". В результате мне совсем немного не хватило для победы, а Москва получила в Госдуме Онищенко, которому наплевать на то, что о нем подумают люди. Что хочет – то и несет. То занимается в Госдуме борьбой с онанизмом, то предлагает жить впроголодь (кто не справится сам – тому поможет государство).

Был бы в Думе не Онищенко, а политик, он бы думал об интересах своих избирателей. А сейчас этого нет, и Онищенко знает, что просто греет кресло. Что от него ничего не зависит: понадобится его бросить против Гудкова – и снова его выдвинут, не понадобится – уйдет на заслуженный отдых и будет там жить далеко не впроголодь.

Сейчас повторяется та же история: против меня в МГД идет пропагандист с ТВЦ Бабаян. Не политик, ну что вы. ТВЦ – канал, принадлежащий мэрии. Чьи интересы он намерен отстаивать? С кем бескомпромиссно бороться? Наверное, с работодателем.

Один простой вопрос: когда вы идете к врачу, вы выдвигаете требование: главное, чтобы он был вне медицины? А зря, попробуйте. Парламент без политиков и поликлиники без врачей – это одно и то же.

Николай Подосокорский

Плохо дело, если депутаты от "Единой России" опять принялись объяснять народу, как ему полезно жить впроголодь. Видимо, реальные доходы и пенсии россиян снизятся гораздо значительнее, чем планировалось.

Victor Davidoff

Новый рецепт как умереть быстро и здоровым от др. Онищенко (Вообще, сказочный это и про него)

Макс Киммерлинг

Немного впроголодь и немного в нищете..

Главное - чтобы они не начали кошек ловить, на обед.

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Саша Сотник

А еще можно жить "слегка дохлыми". Посмотрите на Онищенку - практически нежить.

348 человек(а) говорят об этом

Александр Рыклин

"Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"... Кристальный, ничем не замутненный идиотизм в своем первозданном виде... Образцовый экземпляр... К нему нужно подводить школьные экскурсии, предваряя подробный рассказ вступительной репликой: "Дети, вы все, конечно, понимаете значение слова "идиот"...

Одинокие Пенсы в россии живут не "чуть-чуть в.."а натурально впроголодь! Настолько, что на физическую активность сил не остается. И питаются в основном булкой дешевой, а не мясом парным.

Онищенко вообще нельзя выступать на людях. И никогда нельзя было- пургомет похлеще пескова — Нино Буадзе (@Tbili5) 29 мая 2019 г.

Людоедская сущность правящих властей: депутат Госдуры от Единой России и экс-главный санитарный врач #РФ Онищенко посоветовал пенсионерам жить впроголодь. Ведь это полезно для их здоровья. Жить впроголодь Путину, себе и Кооперативу Озеро не посоветовал.https://t.co/Y5LGkWDnqB — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) 30 мая 2019 г.

чтобы подняться с колен нужно жить чуть-чуть впроголодь — недруги за бугром🇿🇼 (@Lndcalling) 30 мая 2019 г.

Впрочем, у Онищенко нашлись и защитники, хотя и крайне немногочисленные:

Константин Долгов

Депутат Госдумы Онищенко порекомендовал пожилым людям для избавления от лишнего веса жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физической нагрузкой.

Немудрено, что в комментариях тут же порвали депутата в клочья.

Вообще не фанат Онищенко, однако же:

1. Он сам пожилой и худой; скорее всего, сам живёт "чуть-чуть впроголодь"

2. Если отбросить жёлто-уточные эмоции а-ля "ОНИ морят нас голодом!", то можно признать, что "впроголодь" и в самом деле полезно для здоровья и фигуры. Как там говорят? "Твоё тело — это твой багаж, чем больше вес — тем короче путь".

А что форму такую подобрал — ну так а чего вы хотели от депутата? Изящной словесности? Ха!

Но большинство пользователей всё-таки с трудом сдерживают негативные эмоции от заявления бывшего главного санитарного врача:

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Михаил Павлов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь".

Это так называемый "Эффект Онищенко": когда человек говорит в общем-то правильные вещи, но всё равно возникает желание разбить его башку кувалдой.

жаль закон запрещает дать геннадию онищенко ответные рекомендации pic.twitter.com/lEF89g19hR — лев (@medoyedunasrat) 29 мая 2019 г.

Геннадию Онищенко, конечно же, вспомнили и другие его оригинальные заявления, недостатка в которых нет. В частности, в октябре 2018 года широкий резонанс вызвали слова о вреде онанизма.

член Госдуры, экс-главсанитар РФ Геннадий Онищенко посоветовал российским пенсионерам жить впроголодь и заниматься физической нагрузкой pic.twitter.com/16kHQl6xL6 — Виталий С. (@vits2014) 30 мая 2019 г.

На самом деле Геннадий Онищенко уже не раз высказывался о пенсионерах – в том числе и в контексте повышения пенсионного возраста. Он говорил, например, что залогом успеха пенсионной реформы будет "сокращение числа холостяков в России", которые, по его данным, "не доживают" 3500 дней по сравнению с женатыми мужчинами. А накануне интервью агентству RSN бывший главный санитарный врач вновь вернулся к своей излюбленной теме, фастфуду. Он назвал "Макдональдс" элементом "гибридной войны против нации", хотя этим сложно кого-то удивить – в 2015 году Онищенко утверждал, что американская сеть ресторанов быстрого питания "ведет против россиян войну", и требовал от нее включить в меню блюда, которые "есть в генетической памяти россиян", – не уточнив, впрочем, о какой именно еде идет речь.