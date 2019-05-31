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 Политика Украины
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Все про:САП (1083) Ле Дриан Жан-Ив (7)

 "Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.

В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии".

"И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи", - добавил ле Дриан.

Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.

Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в "нормандском" переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - подчеркнул Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3129870
 
 
 Топ комментарии
 
73% непонятно чем "задоволенi", шо там эпоха бедности уже закончилась? В какую очередь становиться за зарплатой $4000? Невыгодная больше война кода закончиться?
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Тільки "24%" не задоволені Зеленським,прикоритні пацюки))
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А як дипломат мав би висловитись? "Він тупий клован та бобік коломойського, як ви могли таке обрати"?
так?
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Ты настоящих наркоманов в глаза видел? Не говори о том чего не понимаеш.
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Короля робить свита а у нього свита - непонятка.
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Тільки "24%" не задоволені Зеленським,прикоритні пацюки))
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73% непонятно чем "задоволенi", шо там эпоха бедности уже закончилась? В какую очередь становиться за зарплатой $4000? Невыгодная больше война кода закончиться?
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Шо ты несешь болезное?
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Ну якщо зараз у тебе стало гірше,то я роблю висновок,що ти сьрбав з корита.
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Где ты прочитало, что мне стало "гирше"? Я вас болезненных спрашиваю, чем вы "задоволенi"
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Ти должен быть доволен что ты живеш, и не в проголодь и сейча не на войне, просто должен быть благодарен Богу и доволен.
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"задоволенi" они пока что тем, что знатно нагадили. И сейчас они занимаются самооправданиями. А вот когда придет понимание, что нагадили так же и себе в штаны - будут говорить, что это сделал кто-то другой
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Довольный- недовольный это состояние сердца и души, вам дай 4000, 5000 тис. у.о.пенсии , или зарплаты все равно вы будите недовольны. Просто вы по жизни недовольны, это форма Песимизма.
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Ему нужно показать, какой бред несут его бизнес-партнеры... непонятно зачем им санкции против рашки вводить.
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Каждое слово Мессии должно быть законспектировано и выучено наизусть!
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А як дипломат мав би висловитись? "Він тупий клован та бобік коломойського, як ви могли таке обрати"?
так?
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Не может быть! Наверное и эти Министры наркоманы и сцикуны. Если бы это были нормальные , деловые пацаны, то они встречались бы с Порошенко и Парубием. Наверное это фальшивые министры.
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Это дипломаты, это их работа, они со всеми встречаются и отвечают сугубо на "дипломатическом языке" (Исключением является только Лавров и др. расейские "дипломаты")
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Заявления о продуктивных встречах с представителями Германии, Франции, Венгрии, Италии.....Расеи, высказанные их же представителями навивают печальные мысли "Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским - Цензор.НЕТ 6328
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В твоїй голові може навіюватись все що завгодно, крім думок))) Розслабся)
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Как можно расслабиться когда 3 человека из 4 окружающих тебя - кретины полагающие, что прекрасно разбираются в экономике, политике и волновой теории?!
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Ну звичайно) "прекрасно разбираются в экономике, политике и волновой теории" лише стецьковські геніїх на ботофермі. А більшість українського народу - кретини? "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 1242 Пиши ще. Дуже цікаво вивчати аргументацію секти четвертаків, яка "сприяє" єднанню держави, схід і захід разом, соборна неделима.... "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8678 Ви, олігофрени, ще точно доп**дитеся до статей за розпалювання ворожнечі "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3956
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Миротворцы по рашкиному сценарию - к гадалке не ходи. Ну и никаких репараций с рашки, зебилы все сами оплатят, у них зарплаты по $4000 теперь, могут себе позволить помогать обездоленным домбасяням.
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я прослушала комментарии европолитиков о шагах и подготовке нового президента. Давайте будем обьективными, а не дипломатичными. Сами назначения в команду были восприняты отрицательно ибо на места берут профи, а не артистов, да и законопроекты от АП напоминали сценарии Слуги народа, а не юридические документы. Было сказано, что надо перейти к профессионализму , прекратить продолжение политических отношений по сценарию фильма.Так что там перевели французам еще проверить надо...
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В переводе с дипломатического на обычный, то он не сказал ровным счетом ничего.
Я так понимаю, что это была в большей степени оценка на адекватность ну и тезисно прошлись о том, что вообще ребята делать собираются..
а мож просто на рояле врезали и те в афиге остались и теперь сами в состоянии полного wtf пребывают...
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Жаль, что УНИАН Коломойского дал только свою текстовую версию этого заявления, без видео или ссылки на письменный вариант от самих французов.
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Нарешті можна буде зняти санкції і торгувати з підарахами. дочекалися французи
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Боюсь предположить,что для Жан-Ива "полезно и содержательно". Потому что позиция его немецкого коллеги Гайки известна. Так или иначе слиться под русню.
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"Очень полезно и содержательно"
Єто так говорят когда партнері не в теме? Не скажут же они кого ві избрали?!!!
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В переводе с французского: "пустое времяпровождение; парень ни в чём не петрит вообще".
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Для них - полезно и содержательно, для Украины - из содержания одно дерьмо. Но, говорят, дерьмом тоже лечат. Мозги. Многим из 73% это должно пойти на пользу.
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народ - вон даже дипломаты пытаються объяснить зеленскому всю ответственность его положения - видя шо он еще не понял - в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии"
.Источник: https://censor.net.ua/n3129870
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Это так сказал на дипломатическом языке, а подумал - Нихрена себе, яке воно дурне.
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Росія стягнула танки і облаштовує позиції на Донбасі: що відбувається

Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі, зокрема облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ із їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомляє розвідка.Детальніше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-styagnula-tanki-i-oblashtovue-pozitsii-na-donbasi-scho-vidbuvaetsya.htm
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А свою программу на первые 100 дней чувак с ксивой презЕдента случайно не показывал..??
Народу Украины обещал...а не показал.... а уже 12-й день ....
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Скільки лічених годин тривала АТО?І які її наслідки?Підрахуй місцевий))
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Ну вы бы сразу на колени и порешали на референдуме, все в курсе.
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"Давно так не ржал", в сторонку добавил он.
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Чому ж не бути задоволеним,адже в обох спільна мета-відміна санкцій проти рф.А як будуть задоволені німці !
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Володимир Зеленський з радістью повідомляє, що мародери не встигли вкрасти гантелі з Банкової.

Це тому, що Порошенко навідь не здагадувався, що там спортзал є, - він більше по "літерболу" виступав....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским
 
 
 
 
 
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