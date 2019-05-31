 "Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.
В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии".
"И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи", - добавил ле Дриан.
Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.
Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в "нормандском" переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
"По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - подчеркнул Ле Дриан.
так?
Я так понимаю, что это была в большей степени оценка на адекватность ну и тезисно прошлись о том, что вообще ребята делать собираются..
а мож просто на рояле врезали и те в афиге остались и теперь сами в состоянии полного wtf пребывают...
Єто так говорят когда партнері не в теме? Не скажут же они кого ві избрали?!!!
.Источник: https://censor.net.ua/n3129870
Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі, зокрема облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ із їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомляє розвідка.Детальніше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-styagnula-tanki-i-oblashtovue-pozitsii-na-donbasi-scho-vidbuvaetsya.htm
Народу Украины обещал...а не показал.... а уже 12-й день ....
Це тому, що Порошенко навідь не здагадувався, що там спортзал є, - він більше по "літерболу" виступав....