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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
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Все про:Будапешт (22) Венгрия (817) моряки (779) теплоход (13)

 В Венгрии арестовали украинского капитана теплохода, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии арестовала украинского капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти как минимум семи людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3129866
 
 
 Топ комментарии
 
чего злой такой с утра Гыга?
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже? В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 7780
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для их с бенями планов, это дело не существенно. ничего делать не будет
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дуй в спортзал,кацапа...зелебене гантели подтаскивать В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 394.чего вам,мля на расеюшке не сидится?
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Правильно сделали !!! Пусть все выясняют и если есть вопросы задают .
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зеленский - ау - это тебе не пиар в спортзале - шо то делать будешь?
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для их с бенями планов, это дело не существенно. ничего делать не будет
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А ты, соевый, всё уже сделал? 9.20, а ты уже свободен,да?
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дуй в спортзал,кацапа...зелебене гантели подтаскивать .чего вам,мля на расеюшке не сидится?
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чего злой такой с утра Гыга?
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже? В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 7780
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мне в лапу В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 9179
спекули на новостях про мвф решили заработать
через месяц вернется взад
когда кэш на выборы слугам народа понадобится
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у нас вся страна на отсроченных товарных платежах работает - за все заплатить простой украинец - меньше сможет купить - так понятно? - прикольно правда - на ровном месте - покращенне по зеленски - как обещал
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у нас тоже
приход буде в лучшем случае в июле
придется завтра идти менять баксы, поэтому как бы сегодня в лапу
а через месяц уже нет
а ты с какой страны индеец?
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вон мне только шо рассказали - газ на заправках подоражал - это тоже очередное покращенне от зеленского и Слуги народа - мы все ждали и вот тебе на - прикольно
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у меня дизель
почти вернулся взад после того как ***** объявило недавно эмбарго, по 26.50 можно найти
теперь возможно тоже подорожает раз гривну шатают
имхо Зе можно будет реально предъявлять за экономику когда от его партии в кабмин зайдет новоё правительство, а гройсмана со свинарчуками выгонят ссаными тряпками
пока Зе может влиять только на внешнюю политику, и глядя на то как полыхают и трещат пердаки за поребриком как по мне получается у него не плохо
... странно только шо параллельно с расеянами пердаки трещат у порохоботов) Зе Ваш общий враг получается? )
псы. а про доллар все просто, свинарчуки валюту скупают перед тем как когти рвать
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ты ждешь когда вот эти в кабмин зайдут - Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется" - я правильно понял ? да,думаешь те кто 5 лет воюют на это согласятся - я так не думаю - выводы сделаешь сам
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не горячись краснокожий, остынь чучка)
давай отвечу на твой конкретный вопрос
шефир кочет продавать свои фильмы типа слуги народа, сватов и прочего говна расиянам
которые это хавают и платят за это деньги? разве это плохо? продавать воздух врагам?
у меня в округе за крайние пять лет правления парашенки все дубравы вырубили под корень к ****** матери (извини не сдержался) и догадываюсь шо поехали они не в рашку, это по твоему лучше? даже при рыгах такого не было(
псы. союз тоже у американцев фильмы покупал про рембо и сталоне, результат тебе известен? .. так шо пускай продают, Зе говорил шо он будет вести идеологическую войну?
так вот это один из её акспектов
включай мозг чингачгук) если шо обращайся, разжую))
В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 5320
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это не "прикольно", а справедливо - нехер "заробитчан" обдирать! если "отреформированная" петей экономика в жопе, если цены растут НА ВСЕ - почему доллар должен "падать", а не расти??????
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Сделав свой первый шаг, который сразу же нарушает закон. Владимир Зеленский приступил к обязанностям. И начал с роспуска парламента. Сделав свой первый шаг, который сразу же нарушает закон. Да, для роспуска парламента есть социальная легитимность - общество не любит депутатов, но нет юридического права. И первым же шагом президент показывает, как он будет относиться к верховенству права.
Он показал, что его личный интерес, политическая выгода - важнее. И чем он оправдывает такой шаг - желанием людей или предсказанием астрологов - это не важно. Оправдать можно любое преступление. Было бы желание. И пока рейтинг не упал, очень хочется зафиксировать высокий результат в парламентских выборах. А на остальное плевать.Единственное, что в современном мире отличает успешные страны от стран-неудачников - это наличие верховенства права. Все просто. Если в стране действует верховенство права - страна будет богата. А богатая страна - это страна богатых людей. Все прочее уже вторично. Размеры страны, ресурсы, население - все это играет роль второго плана. Страна без ресурсов может быть богатой, просто когда у нее будет верховенство права. Страна может быть наполнена ресурсами под завязку, но если там не действуют законы - это будет страна очень бедных людей.


Конец эпохи бедности - это всегда начало эпохи верховенства права. И сегодня нас повели в другую сторону. И вряд ли стоит ожидать, что если первый шаг направлен в сторону бедности, то другие поведут нас к богатству. Все-таки это очень важный выбор. Сложный путь в нужную сторону, или легкая дорога к бедности.
И сейчас Зеленский показал, что у него есть желание узурпировать власть. Сделав то же самое, что Янукович. Просто Янукович использовал для этого Конституционный Суд, а Зеленский распустил парламент сомнительным решением, которое, как он ожидает, будет поддержано украинскими судами. Делая этот шаг, новый президент показывает, что не сомневается в решении украинских судов. Которые его поддержат. И ключевое тут - какие люди могут гарантировать ему такую поддержку? Кто может гарантировать новому президенту, что его сомнительное решение обязательно поддержит суд? Самый честный украинский суд.
Кто эти люди, которые могут обеспечить любое решение украинских судов? Особенно Окружного административного суда. Мы знаем фамилии этих людей. Это Коломойский, Портнов, Богдан. Именно на этих людей решил опереться избранный президент. Именно эти люди обеспечат ему власть. А значит именно этим людям он будет должен. Эти люди будут играть первую скрипку в его власти. И значит они будут получать от этого выгоду. Может их бедность и закончится - пусть она и не начиналась. Но это те люди, интересы которых сделают украинцев беднее.
Решение о роспуске - это еще и решение о том, что перемены не нужны новому президенту. Перемены, которые могли бы обеспечить тот самый конец эпохи бедности. Привести в парламент новую качественную смену. Потому что для этого нужно изменить избирательную систему. Для чего нужен работающий парламент. И распуская парламент, Зеленский цементирует его качество. Потому что половина Рады остается за мажоритаркой. И все токсичные персонажи, которые есть сегодня в украинском политикуме, используют эту лазейку, чтобы попасть в парламент. Все негодяи, которые ассоциируются у нас с коррупцией, станут депутатами. И это не проблема Зеленского, ведь в будущем он всегда может рассчитывать на этих депутатов. Ведь среди них нет его идеологических противников - тем более, что ни у избранного президента, ни у коррупционеров просто нет никакой идеологии. Мажоритарщики всегда пытаются быть в орбите власти, в орбите президента. Это помогает их бизнесу. Тому самому мародерству в том числе. И их с радостью приглашает в новый парламент наш новый президент. Он им там рад.
Делая выбор между переменами, верховенством права и личным интересом получить послушный парламент, новый президент сделал выбор в пользу личного интереса. Сегодня началась эпоха бедности. Сегодня был сделан первый шаг в сторону еще большей бедности в самой бедной стране Европы. И страна с радостью поддержала этот шаг.https://nv.ua/opinion/epoha-bednosti-pervyy-shag-zelenskogo-v-propast-50022436.html

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На тебя состав для дубления шкуры, на барабан, какой заготавливать? Корни конского щавля я уже заготовил. Кору дуба - как раз пора - майская, после гроз - самое то... Если багульник или ольха, осина - тогда жди до августа... Ну, а если вербовая - тогда придётся ждать до зимы, когда корзинщики лозу начнут заготавливать... Рекомендую багульник - насыщенно коричневый цвет, запах отобьёт тхорячью вонь, и кожееды трогать не будут - багульник токсичен... Шкура твоя, на барабане, дольше прослужит... Даже хвост пригодится - кисть его подвесим скраю - "для кр-расоты-ы...".
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Если багульник или ольха, осина - тогда жди до августа...

багульник растет только в забайкайлье
ты его там заготавливаешь буряте? В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 4324
вот так на цензоре рванула очередная ольгинская консерва)
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до какого ж безобразия тупы порохоботы...
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Соя, а ЩО має робити українська влада, якщо цей флотоводеть ВБИВ 28!!! чоловік??? В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 2354 Ви на своїй ботофермі вже вкінець совість втратили В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 8607
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бред какой то
круизный теплоход и катер
все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс
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28 трупів - маячня? ТИ ТАМ був? Бачив, хто винний у зіткненні? ПС. Дістануть тіло капітана катера - хай теж заарештують???
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я такого не говорил
держи себя в руках свинобот
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все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс(с)

А ЩО ти говорив, хамло?
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пройди тест на айкью
походу читать мои посты тебе еще рановато
(
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Если в суде докажут вину капитана круизного теплохода, пусть сидит и фиолетово какой она национальности и кем арестован...
"Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд.", "В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь."
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какие там спасательные жилеты? это прогулочный катер, трамвайчик такой, ходит по Дунаю для осмотра достопримечательностей, я катался на таком
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такие трамвайчики в большинстве случаев виновники столкновений ...чтоб добавить драйва туристам опасно маневрируют возле больших пароходов .
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А тебя полиция штрафует за непристёгнутый ремень, только когда ты на трассу выедешь, или просто, с началом движения? Спасссредства должны быть в наличии, независимо от того, на каком транспорте ты находишься, и в какой период движения... Попробуй в Швеции, выйти на лёд водоёма, без спасательного костюма - такой штраф впаяют - закачаешься... А жилеты и спасательные круги должны быть закреплены по бортам судна, готовые к применению...
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там все есть, попробуй одень всем за 7 секунд
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"попробуй одень всем за 7 секунд" В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 3786
... одевать при посадке и снимать при высадке
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ты дурак? это не лодка тебе, а вот такой трамвайчик, где ты видел чтобы на них в жилетах катались?

В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 6670
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. Судоводитель обязан:
а) выполнять требования настоящих Правил, ППВВП, Международных правил предупреждения столкновения судов в море, принятых Лондонской Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года <*>, обязательных постановлений капитанов морских и морских рыбных портов, правил пропуска судов и составов через шлюзы, правил охраны жизни людей на воде и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде и охрану окружающей природной среды;
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и тут у порохотварей во всем "виноват" зеленский...
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да клован он теперь в место пороха... и будет выгребать .потому что делать то что наобещал не сможет... каламой не разрешит.а сидеть на двух стульях не выйдет, янык уже пробовал В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 6371
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Венгрии арестовали украинского капитана теплохода, столкнувшегося с катером на Дунае
 
 
 
 
 
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