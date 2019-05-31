 В Венгрии арестовали украинского капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.
Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.
Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.
Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже?
спекули на новостях про мвф решили заработать
через месяц вернется взад
когда кэш на выборы слугам народа понадобится
круизный теплоход и катер
все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс
"Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд.", "В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь."