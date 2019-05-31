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 Общество, За рубежом
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Все про:Будапешт (22) Венгрия (817) моряки (779) теплоход (13)

 В Венгрии арестовали украинского капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии арестовала украинского капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти как минимум семи людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3129866
 
 
 Топ комментарии
 
зеленский - ау - это тебе не пиар в спортзале - шо то делать будешь?
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для их с бенями планов, это дело не существенно. ничего делать не будет
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чего злой такой с утра Гыга?
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже? В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 7780
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Правильно сделали !!! Пусть все выясняют и если есть вопросы задают .
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зеленский - ау - это тебе не пиар в спортзале - шо то делать будешь?
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для их с бенями планов, это дело не существенно. ничего делать не будет
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А ты, соевый, всё уже сделал? 9.20, а ты уже свободен,да?
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дуй в спортзал,кацапа...зелебене гантели подтаскивать .чего вам,мля на расеюшке не сидится?
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чего злой такой с утра Гыга?
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже? В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 7780
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мне в лапу В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 9179
спекули на новостях про мвф решили заработать
через месяц вернется взад
когда кэш на выборы слугам народа понадобится
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у нас вся страна на отсроченных товарных платежах работает - за все заплатить простой украинец - меньше сможет купить - так понятно? - прикольно правда - на ровном месте - покращенне по зеленски - как обещал
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до какого ж безобразия тупы порохоботы...
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бред какой то
круизный теплоход и катер
все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс
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Если в суде докажут вину капитана круизного теплохода, пусть сидит и фиолетово какой она национальности и кем арестован...
"Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд.", "В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь."
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какие там спасательные жилеты? это прогулочный катер, трамвайчик такой, ходит по Дунаю для осмотра достопримечательностей, я катался на таком
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Венгрии арестовали украинского капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
 
 
 
 
 
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