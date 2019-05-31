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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:отставка (2400) Климкин (2186)

 Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не намерен оставлять внешнюю политику, однако попросит парламент проголосовать за его отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – отметил глава МИД.

Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129859
 
 
 Топ комментарии
 
Соевые опустили гривну в три раза за несколько дней,припомнить когда было?
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Да работать с вазелином жуткий зашкавар молодец Климкин респект
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А тем временем доллар продолжает расти и это при том, что Зеленский еще не сформировал свой Кабмин! А когда увидим этот Кабмин боюсь увидим и дно!
Что забыли уже как следить за курсом доллара?! Вспоминайте! Хреново им жилось!!!
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А тем временем доллар продолжает расти и это при том, что Зеленский еще не сформировал свой Кабмин! А когда увидим этот Кабмин боюсь увидим и дно!
Что забыли уже как следить за курсом доллара?! Вспоминайте! Хреново им жилось!!!
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Соевые опустили гривну в три раза за несколько дней,припомнить когда было?
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Згадали, то Приват рятували і кошти вкладників
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Аферы с падением курса гривны втрое лучшая жаба Галактики Сатановская устраивала зимой 2014-2015, а Приват банк они отжимали аж в ноябре 2016-го. У тебя склероз, порохобот Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 6235
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Вы ******** существа!
Мы как раз и имеем войну в Украине, и доллар по 27 только потому, что Овощь в свое время пытался удержать доллар по 8, в результате сжег все ЗВР, наодалживал кучу бабла в т.ч. 2 ярда на Расее (результат отказ от европейского курса - майдан - Крым- война).
Вспомните состояние бюджета и объем ЗВР, когда Порошенко стал Президентом.
Я занимаюсь экономикой и тогда отслеживал ситуацию, на момент правления Янека, доллар должен был быть в районе 13-15 грн. за доллар, и экономисты уже тогда предвещали что его искуственное удержание приведет к сжиганию ресурсов и падению до 18-20!
Так что мне не надо рассказывать чьих это рук дело!!!
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Ругливый кацап, почему же твоя липецкая Свынюка рохкала в мае 2014-го, что долар по дэсять цэ забагато?
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На тот момент, из за войны было бегство капитала - бизнес выводил активы с Украины для чего скупал валюту соответственно был ее дефицит и курс имел спекулятивную накрутку....Что еще ему говорить?! Он должен был прекратить панику.

Сейчас ситация аналогичная - началось бегство капитала. И началось оно после идиотских заявлений хозяина преЗедента про необходимость дефолта!!! Еще пара таких телодвижений и бегство примет лавинообразную форму
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То есть Свыня заведомо брехал всей стране? Спасибо
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Вы жопой "слушали", в чем брехня?! Что курс валюты не отображает ее реальную стоимость?! Так это как бы правда! Не отображает и сейчас!
Но кто то может и возразить заявив, что "рыночная стоимость - это всегда реальная стоимость и только она реальной и бывает" - я с этим не согласен!
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вы не грубите, здесь не тот сайт, а то читать противно. Всех обозвали,сами то кто
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Аж сльозы тэчуть усю нич, так шо шоб в военкомат попасть и посмотреть на героического дитяту надо калюжу перепрыгивать
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Он быдло. И кричит об этом на весь сайт.
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Козлорылое, а что флага своего стесняешься?
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Считать вам сколько заплатят за комментарии - не означает заниматься экономикой. А так да, Порошенко - это луч света в темном царстве.
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Мне за коментарии не платят. Если вам сильно интересна реальная картина (в чем я сомневаюь), то есть такой сайт finance.ua, на котором есть форум, на котором собираются экономисты, аналитики и просто желающие заработать на валюте - там, несколько веток посвящено прогнозированию курса валют.....Почитайте комментарии "Времен Януковича", там не просто прогноз "от балды", люди расписывают почему именно, приводят цифры....
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Меня всегда радуют люди, которые могут аргументированно объяснить, почему то или иное не получилось в прошлом.
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Ну давай припомни, клоун. С датами. И сразу пример мировой приведи, где б была война, окуппация, падение ВВП, и какие колебания национальной валюты.
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Ну так, как при твоем работодателе (в 4 раза), он не вырастит. Успагойся )))
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Я даже сделал селфи себе на память с вывеской курса на обменники. Позавчера. И вам рекомендую. Будите в августе знакомым ЗеДаунам в морду тыкать.
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1.7 лярда у фонди *свинарчуків * ..то добре ! Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 6647
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41 миллион долларов США украденых из ПриватБанка и выведеных на счета ТОВ "Квартал 95", в офшор на Кипре по вашему хорошо?
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В последнее время очень много упоминаний про офшоры. Скажите, а есть хоть заведенные дела по этим моментам?
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К сожалению, пока нет. Но я уверен что это временно. И сам Вова, как честный человек, заведет эти уголовные дела и доведет дело до конца. Ведь он говорил, что честный и будет бороться с такими случаями ну прямо не жалея самого себя.
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Так может все таки подобные схемы проводили совсем не глупые люди и провели их законно? Может быть не очень красиво или совсем паскудно, но по закону?
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А вот, как раз сейчас, ФБР и финансовая разведка США занимаются этим не глупым человеком, с имиджем аля Санта Клаус, и "законностью" воровства денег вкладчиков ПриватБанка.
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А где поподробнее про это почитать? Желательно официальные источники. А то слова очень странные: "ФБР расследует кражу средств у жителей другой страны".
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А их пока и не будет, сейчас идет соревнование, кто лучше выслужится перед "Зекомандой" и полететь с должности никому не хочется. Аваков так тот вообще "молодец",, чуйка сработала еще до 1 тура - сделал Зе кучу реверансов и даже "Нацжон" ему поставлял.
Все дела касательно вывода денег из Приватбанка объединены в одно "дело по приватбанку".
И в связи с последними веяниями, мне вообще думается, что его тупо закроют "в связи с отсутствием состава преступления", а Козломойскому, вернут Банк, подарят бабло которое в него рефинансировали и еще моральную компенсацию выплатят
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Асвинарчуки и им подобные будут в списках партии "Слуга урода".
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Ты уже утыкался с 11 до 28? Как морда - не болит?
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Как не болела? Болела. За, что постоянно говорю: СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА П..СА. Кстати, вы не из Горловки?
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Моя вспомните начало карьеры вашего солнцеликого.Там повеселей было))).И мантры свои не забывайте,что президент отвечает за оборону и внешнюю политику,все остальное громя и калалиция и парламент)))
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Приезжий в Одессе заходит в магазин. Обращается к продавцу:
- Товарищ, у Вас есть лезвия для бритья?
- Нет!
- За шо ты ему сказал «Нет»? - удивляется другой продавец,
- У нас же полно лезвий!
- Раз он назвал меня товарищем, пусть бреется серпом!
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Надо-же все ихние методочки за 5 лет сейчас работают против них
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это про какое началло - создание ПР вместе с бимбовичем - или про борьбу с НАТО
там великорошения тот ещё переобуватель и борец за русская языка был ))
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Да, помню, когда пришла команда Порошенко, это был ппц.
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Только вот для его поддержания не сжигали ЗВР, а сейчас ЗВР просел на 0,5 ярда и это при том, что курс нигуя не стабилизировался!!!
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Перехід гравців з однієї команди в іншу команду в Україні не заборонений, враховуючи стан новоствореної команди.
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Канешна не заборонений, только вот беда - анонсировались "новые лица" - именно за это лохи и проголосовали!!!
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Да работать с вазелином жуткий зашкавар молодец Климкин респект
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ты когда начнешь торговлю на крови с цапами - как Слуга народа предлагает через 2 года или раньше?
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индеец, а если тебе предложит твой порох под поезд лечь, ты исполнишь ? Будешь сейчас блеять , мол к чему это я ? К тому что и ты . Если бы у тебе небыли замыленные порохом глаза, т о ты бы прочитал слова этого Соколенко, где он со знанием дела пишет что " работать с вазелином жуткий зашкавар " . Вот я у него и поинтересовался не на себе ли он это прочувствовал ? А ты , не зная как серануть, сразу несешь свой бред который НЕ касается вообще этого вопроса.
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мой Порох предложил народу Украины защищать свою страну - шо мы успешно и делали 5 лет - пришли евреи зеленского и им это мешает торговать и зарабатывать деньги в цапии - и они не чуть не стесняються этого - если тебя это устраивает - это твое дело - а я возмущен идеологией партии - Слуга народа и больше чем уверен ,если об этом знали бы все - зеленского не выбрали бы президентом
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да возмущайся хоть своим отражением в зеркале , мне все равно. Ты вопрос на утверждение этого чела прочитал ? Накуя мне твоя полемика, не с кем поговорить с утра ?
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Порохоботы, замените слово "вазелин", на что-то другое... вы то привыкли, а людей пугать не нужно.
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тогда слово порох можно заменить присыпкой ...
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-Рабинович, вы у нас вчера были в гостях?
-Был! -Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки!
-Но я их не брал, я порядочный человек!
-Рабинович, ложки нашлись! Но Вы всё равно больше не приходите - осадок-то остался... Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку - Цензор.НЕТ 9508
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Все правильно Клімкін робить...Чим скоріше і подалі від цієї "смердючої зеленої болотянки" - ми краще... А то затягнуть на свою "орбіту", замастять своїм багном - не відмиється... Не доведе, що до того "срачу", який вони розведуть, він не має ніякого стосунку...
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Может вы с Климкиндым подали и чкурнете на свою родину? Он преподавать физику в Курском ПТУ, а ты - командовать ротой в Новосибирск Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 1868
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Нельзя... Мне твои, земляки, "внутриМКАДовские", за первые пятнадцать лет службы, "остохренели всмерть...". Особенно - "породистые": "Человеки Масковскай Области" - "ЧМОшники", по-армейски...
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Это секрет Полишинеля, прапорщик. Я знаю как все кацапы не любят москалей. Правда до тех пор как осуществят свою мечту - стать масквичом. Если бы тебе повезло и ты попал в какую-нибудь мацковскую часть завстоловкой, то тоже сейчас бухтел на кацапском сайте мол панаехали в нашу нерезиновую Мацкву
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Так он её и формирует. Из своих офшорных бизнеспартнеров и клоунов Квартал 95. Вторая очередь- родственники бизнеспартнеров и родственники клоунов.
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свинарчюков на нары ,кто убил Катю Гандзюк - зеленский почему не чего не делается - где нац жены у администрации ,почему не кто не протестует ? - почему все молчат? - позор
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а были ли они вообще, эти свинарчуки... ? у меня сомнения
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Что значит сформировать? "******* Зеленского" во главе с Разумковым уже полгода вещает на всех углах.
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Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 6374Ожидаемо: ворьё и барыги, засевшие в КМ и ВР (ну те, которые не держатся за кресла) оставили своего "премьера" Гросю еще на 2 месяца! Саботаж реформ Президента Зеленского идет полным ходом! Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 3407 Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 9116 ......
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выборы будут осенью - так шо не скули тут
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Кабмин формирует коалиция или партия,набравшая подавляющее большинство. Это будет после выборов. Кто будет до выборов заниматься делами в стране? Слесари и осветители из "Квартал 95"?
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А по *соєвому * президент не займається ж економікою !? Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 7552
За все відповідає Кабмін .Гройсі !? .Чи не так ?
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правильно, нечего на зебилов работать, пусть теперь сами как то
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Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів! Раніше це блокував корумпований мародер Порошенко усіма силами! Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 8118

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...Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 2901....
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так ФБР первым тогда Коломойского арестуют.. у них на него много уже дел заведено.. так что фейк это, не пойдёт зеленский против своего господина
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Хай арештовує . Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 4994 Разом з *гудками .новінськими. свинарчуками .пінчуками * та інш ! Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 7349
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(((во ты петю с Беней спутал - коломойского ФБР ищет и жить он может или в Израиле или в Украине - больше не где)))))
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следите за валютными курсами... Похоже "шоу начинается..."
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..Хм Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 5582 ..А де пропала інфа про *голос поросенок * ? Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 5834
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так это и есть свинарчук?
или тот кто сьел свинарчуков? Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 1109
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то так!
він навіть має право робити вигляд, що він не бобік коломойського
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осенью будет новый майдан...
25% есть против Зе изначально, к осени из 75% зебилов где то половина протрезвеет тогда и объединится против клоуна с 25
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куди не глянь, кормушка не відпускає.
Одні хочуть красти, другі - їсти.
Бабло порождает зло.
Крадії, боти, ідіоти....
Все нормально!
Життя вирує!
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1. Дональд Трамп показал украденные в Белом доме Бараком Обамой розетки!
2. Эммануэль Макрон показал украденные Николя Саркози в Елисейском дворце розетки!
Представляете себе такое? Я нет! А вот крысеныш Порошенко - легко! Кароч из чувака "рускиймир" просто прет! Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 5989 Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 3647.......
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русскій мір - то ваше "гдє-то посєрєдінє", паплюження досягнень Справжнього українського президента, паплюження всього українського в т.ч. закона про мову, і т.д.
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Путин через телевизор зомбирует жителей Украины, как это делается в РФ. Квартальные ему в этом помогают ! В интернете действуют тролли пригожина и шавки шария. Самое страшное что это работает... 😕
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..А ну скинь провайдера де ПРацюють *хрюськемір * канали * ?
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"Русский мир" уже давно работает на украинских каналах ! Или ты типа не в курсе ? 😵
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Так чому ж *поросенки * за 5-ть років не знищили їх ..А !?..* Гешефти на крові та ПРаця з *медведчуками * дорожче ?
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Клімкіну велике СПАСИБІ за йго працю на благо України!!!
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..Так до ВР ..*слугі ...габіновічи-медведчуки та беси * !? Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 8033

...
..Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку - Цензор.НЕТ 1626...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку
 
 
 
 
 
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