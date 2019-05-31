 Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – отметил глава МИД.



Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию.

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