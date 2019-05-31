Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – отметил глава МИД.
Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию.
Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не намерен оставлять внешнюю политику, однако попросит парламент проголосовать за его отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что забыли уже как следить за курсом доллара?! Вспоминайте! Хреново им жилось!!!
Мы как раз и имеем войну в Украине, и доллар по 27 только потому, что Овощь в свое время пытался удержать доллар по 8, в результате сжег все ЗВР, наодалживал кучу бабла в т.ч. 2 ярда на Расее (результат отказ от европейского курса - майдан - Крым- война).
Вспомните состояние бюджета и объем ЗВР, когда Порошенко стал Президентом.
Я занимаюсь экономикой и тогда отслеживал ситуацию, на момент правления Янека, доллар должен был быть в районе 13-15 грн. за доллар, и экономисты уже тогда предвещали что его искуственное удержание приведет к сжиганию ресурсов и падению до 18-20!
Так что мне не надо рассказывать чьих это рук дело!!!
Сейчас ситация аналогичная - началось бегство капитала. И началось оно после идиотских заявлений хозяина преЗедента про необходимость дефолта!!! Еще пара таких телодвижений и бегство примет лавинообразную форму
Но кто то может и возразить заявив, что "рыночная стоимость - это всегда реальная стоимость и только она реальной и бывает" - я с этим не согласен!
Все дела касательно вывода денег из Приватбанка объединены в одно "дело по приватбанку".
И в связи с последними веяниями, мне вообще думается, что его тупо закроют "в связи с отсутствием состава преступления", а Козломойскому, вернут Банк, подарят бабло которое в него рефинансировали и еще моральную компенсацию выплатят
- Товарищ, у Вас есть лезвия для бритья?
- Нет!
- За шо ты ему сказал «Нет»? - удивляется другой продавец,
- У нас же полно лезвий!
- Раз он назвал меня товарищем, пусть бреется серпом!
там великорошения тот ещё переобуватель и борец за русская языка был ))
https://index.minfin.com.ua/exchange/nbu/curr/rub/
-Был! -Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки!
-Но я их не брал, я порядочный человек!
-Рабинович, ложки нашлись! Но Вы всё равно больше не приходите - осадок-то остался...
За все відповідає Кабмін .Гройсі !? .Чи не так ?
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или тот кто сьел свинарчуков?
він навіть має право робити вигляд, що він не бобік коломойського
25% есть против Зе изначально, к осени из 75% зебилов где то половина протрезвеет тогда и объединится против клоуна с 25
Одні хочуть красти, другі - їсти.
Бабло порождает зло.
Крадії, боти, ідіоти....
Все нормально!
Життя вирує!
2. Эммануэль Макрон показал украденные Николя Саркози в Елисейском дворце розетки!
Представляете себе такое? Я нет! А вот крысеныш Порошенко - легко! Кароч из чувака "рускиймир" просто прет! .......
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Клим, @ука не уходи!