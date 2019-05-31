 В ДТП на Одесчине погибли четыре человека. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.
Смертельное ДТП произошло на автодороге "Одесса-Южный".
Это случилось вечером 30 мая. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.
Смертельное ДТП произошло на автодороге "Одесса-Южный".
Это случилось вечером 30 мая. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Очевидно, Тойота шла на обгон и ее занесло, потому как резко заканчивала свой последний в жизни маневр.
Бешеная скорость, дьявольский рывок
Крушится асфальт от его мостов
Плещутся мозги из черепов.
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