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Все про:ДТП (5569) Одесская область (1757)

 В ДТП на Одесчине погибли четыре человека. ФОТО

В результате столкновения автомобилей Toyota и ГАЗ возле села Булдинка Одесской области погибли четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

В ДТП на Одесчине погибли четыре человека 01

Смертельное ДТП произошло на автодороге "Одесса-Южный".

Это случилось вечером 30 мая. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

В ДТП на Одесчине погибли четыре человека 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3129858
 
 
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шот так разкурочило обе машины точно не 55 км ехали
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На трассе надо смотреть в оба и прогнозировать ситуации, чтоб вовремя нажать педаль тормоза и, если столкновения не избежать, чтоб к моменту столкновения скорость была не выше 60-70 км в час, на которые рассчитаны зоны деформации авто, ремни и подушки, а не 110+20 км в час, когда выжить один шанс из миллиона.
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странно мнутся джипы илитные и газель это же как камаз..
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лобовое, однозначно,... и скорость приличная была...
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У Тойоты разворочен весь левый бок, у Газели - морда.
Очевидно, Тойота шла на обгон и ее занесло, потому как резко заканчивала свой последний в жизни маневр. У ДТП на Одещині загинуло чотири людини - Цензор.НЕТ 5410
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Механик Федор собрал СуперКРАЗ
Бешеная скорость, дьявольский рывок
Крушится асфальт от его мостов
Плещутся мозги из черепов.

СуперКРАЗ - в аду он был создан
СуперКРАЗ - грохочут колеса
СуперКРАЗ - тебя он настигнет
СуперКРАЗ - втрамбует в могилу

Мчится по асфальту СуперКРАЗ
Бешеный водитель выучил урок
Раздавлена катком людская толпа
Федор в Украине сдает на права
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сумно((останнім часом придурків на автошляхах побільшало, які топлять педаль газу до упора, а потім... а поліція нічого і не робе, тільки приїджають фіксувати кінець...
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