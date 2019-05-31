 В ДТП на Одесчине погибли четыре человека. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Смертельное ДТП произошло на автодороге "Одесса-Южный".

Это случилось вечером 30 мая. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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