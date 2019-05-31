EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  437  11
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3625) Данилюк Александр (333) нормандская четверка (565)

 "Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате"

Вскоре будут названы новые представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - заявил Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3129856
 
 
 Топ комментарии
 
Ділитимуть по середині Дніпра?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проводится расследование о пожаре в Одесском Оперном Театре. Как всегда, допрашивают Рабиновича.
- Расскажите, что вы видели?
- Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Следствию это неинтересно, говорите по существу.
- Так я и говорю. Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Свидетель, короче!
- Так я и говорю короче! Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, я вижу? Оперный горит! "Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 4036
 показать весь комментарий
 
 
Походу жребий и.о.Узеленского на этой неделе выпал на Данилюка.
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук-Сепар из сепаров,кукарекает и никто ему рот не может закрыть,словно он в Кремле находится,на всех каналах и даже в Рекламе?? Странно всё это!
 показать весь комментарий
 
 
из Ютюба не вылазит. перед половиной роликов вставляют его постную рожу
 показать весь комментарий
 
О! Вакансия для лысого из Квартала нарисовалась!
 показать весь комментарий
 
 
До выборов немного по-другому пели:
У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума "Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6662
https://interfax.com.ua/news/political/581320.html
 показать весь комментарий
 
 
В Одессе на вокзале вдоль перрона идет мужик и монотонно бубнит
: - Газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты...
Покупатель протягивает мятую гривню:
Анекдоты, пожалуйста. Мужик смотрит гривню на свет, прячет ее в широкие армейские галифе и:
- Значит так, слушай сюда - «возвращается мужик с командировки...»…
 показать весь комментарий
 
 
Нормандский формат, это болтовня, которая служит двум вещам. Первое, это участие Путина в международной политике и общение с ведущими мировыми политиками. Второе это попытки Запада, как то с ним договориться и не теряя лица ублажить агрессора, ( держа в уме свои шкурные экономические интересы) а Украине предложить роль Белоруссии 2. А за основу должен браться Будапештский формат, с теми же участниками. Если один из них ( Россия) нарушила его и заняла Крым и половину Донбасса, то на линии соприкосновения ( Крым и Донбасс) должны стоять войска других подписантов гарантий. ( США и Великобритании) и будут "Миротворцами", а на той стороне "зеленые человечики". Если военного решения Крыма сейчас нет. Перерыть перешеек, пустить воду Сиваша , а вдоль минные поля. Превратить его в остров ( а то ведь скоро и воду пустят, и эл. энергию, и свободный транзитный проезд, турпоток увеличат)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате"
 
 
 
 
 
 вверх