 "Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате"

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - заявил Данилюк.
- Расскажите, что вы видели?
- Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Следствию это неинтересно, говорите по существу.
- Так я и говорю. Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Свидетель, короче!
- Так я и говорю короче! Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, я вижу? Оперный горит!
У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума
https://interfax.com.ua/news/political/581320.html
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