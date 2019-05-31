 "Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате"

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - заявил Данилюк.

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