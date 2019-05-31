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 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 украинских воинов, - штаб

30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;
вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
возле населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен", - рассказали в штабе ОС.

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"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи села Водяное - из минометов калибра 82 мм;
возле города Красногоровка - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Травневе из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 украинских воинов, - штаб 01
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 украинских воинов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129853
 
 
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Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! щоб їм там повилазило... !! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Воїн пам'ятай що вбити кацапа, а краще двох-трьох-почесний обов'язок кожного українця!
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! щоб їм там повилазило... !! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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