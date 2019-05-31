 Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 30 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"(31 мая.- прим ред.) будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - заявил Данилюк.

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