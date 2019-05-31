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Все про:законопроект (2054) незаконное обогащение (44)

 Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ответственности высших должностных лиц за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду 31 мая, в пятницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 30 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"(31 мая.- прим ред.) будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - заявил Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3129851
 
 
 Топ комментарии
 
Очень надеюсь со всеми замечаниями от партнеров из ЕС, из-за которых отменили предыдущий. Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 8809
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это типа зависть?) ах да.. "секта розумково обмеженний прИзЕдент" Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 7820
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а ты - тоже из этих?)) гордишься что в компании с поклонниками мураева, бойко, медведчука, фуйла...
Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 2133
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Очень надеюсь со всеми замечаниями от партнеров из ЕС, из-за которых отменили предыдущий. Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 8809
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це реально смешно.. представить их в лицах.. и с юмором Рыбникова))
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Да читала я это шоу в репризах. Представить в лицах было не сложно. Вот только вроде как говорилось, что встреча часа 3 шла, а стенограмма и на час времени не тянет.
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повырезали вазелина по полной.. Он там такого наговорил - что даже у самых непробиваемых зебилов станется взрыв мозга))
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А обещали полное видео выложить. Но Богдан............ он такой Богдан. Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 7551
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Баба і кіт
Прочитали стенограму на сайті адміністрації президента. Багато думали. Більше сміялися. Маємо пропозицію до Олег Ляшко. Чи можна було б вас попросити начитати кілька найбільш ржачних звернень до Зеленського Вашим голосом і прислати нам в особисті? Ви все виставимо. Повний текст стенограми тут:
https://www.president.gov.ua/news/stenograma-zustrichi-prezidenta-********-volodimira-zelensko-55681

Почитайте, це дуже смішно. І страшно.

п.с. ""Дякую, будь ласка" - інструкція від преЗедента, коли не "врубаєшся", про що тебе питають, а відповідати щось треба... )))
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у вас с котом коллективный разум. Берите себе в компанию еще и пацюка - 2 головы хорошо - а 3 лучше! Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 5061
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это типа зависть?) ах да.. "секта розумково обмеженний прИзЕдент"
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зависть, что у вас в коллективном разуме пацюк будет? Ну, может теперь умнее станете..
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ух ты, так у вас пацюк - в коллективном разуме?) а шо.. вазелин уже не главный?)) Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 8830
Нууу, тогда понятно почему вазелин такой тормоз, а данилюк 9 дней ищет комнату в здании, в котором её никогда не было .
И это еще Ылита зебилов! А уж такие как ты - им даже в подметки не годятся))
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Выходит, Порошенко принял изначально неправильный закон? Как же так!?
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в новом "законе" - Беня и олигархи, друзья и кумовья, квартальцы95 - все выходят за рамки действия "закона" Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 8070
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погоди, кот, где ты прочел положения нового закона? скинь пруф
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у вазелина увидишь Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 7341 Впрочем, раз это такая секретная инфа для тебя.. - то всё равно не поймешь) Ну, тебе же шмаркля обещался "открытые списки".. а увидел ты что.. в "законе"?)) Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 7341.. То-то же)
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шокосуд отменил, а тебя ********* ждут старые (не связанные с алкашем) прокуроры.
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а ты - тоже из этих?)) гордишься что в компании с поклонниками мураева, бойко, медведчука, фуйла...
Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 2133
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Что за глупость. Хорошее дело, если там снова не будет положения о том, что можно привлекать к ответственности за отказ от дачи показаний на себя и членов семьи. Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 9496 Ну чтобы снова отменять не пришлось.)))
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Так таки зрада? Ладно, запишем : по умолчанию зрада, если там каких то положений не будет Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 2904
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Ну Вы бы как-то определились........... мы куда? В Европу или в Мордор движемся? Обвинение должно доказывать, что ты виноват или ты обязан доказать, что не верблюд? Это помимо того, что кажется нигде в мире, имеется в виду в цивилизованном мире не привлекают к ответственности за отказ от дачи показаний на себя или членов семьи.
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Ого.

Ну, ребята, вы даёте. Неужели вы собрались расследовать: каким образом Коломойский получил себе в собственность большинство стратегических предприятий страны, включая заводы ферросплавов ?

Запасаемся попкорном.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая
 
 
 
 
 
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