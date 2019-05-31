 Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 30 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"(31 мая.- прим ред.) будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - заявил Данилюк.
Прочитали стенограму на сайті адміністрації президента. Багато думали. Більше сміялися. Маємо пропозицію до Олег Ляшко. Чи можна було б вас попросити начитати кілька найбільш ржачних звернень до Зеленського Вашим голосом і прислати нам в особисті? Ви все виставимо. Повний текст стенограми тут:
https://www.president.gov.ua/news/stenograma-zustrichi-prezidenta-********-volodimira-zelensko-55681
Почитайте, це дуже смішно. І страшно.
п.с. ""Дякую, будь ласка" - інструкція від преЗедента, коли не "врубаєшся", про що тебе питають, а відповідати щось треба... )))
Нууу, тогда понятно почему вазелин такой тормоз, а данилюк 9 дней ищет комнату в здании, в котором её никогда не было .
И это еще Ылита зебилов! А уж такие как ты - им даже в подметки не годятся))
Ну, ребята, вы даёте. Неужели вы собрались расследовать: каким образом Коломойский получил себе в собственность большинство стратегических предприятий страны, включая заводы ферросплавов ?
Запасаемся попкорном.