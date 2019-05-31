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 Политика Украины, Экономика
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 На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу будет разбираться, готова ли Украина к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

"Есть разные позиции генерации, есть разные позиции зарубежных партнеров о том, когда нужно внедрять рынок, готова ли сейчас система, все ли были приняты меры, чтобы рынок заработал с 1 июля. Есть очень много вопросов на самом деле, готова ли система. Завтра мы с этим будем разбираться", - сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Данилюк отметил, что возможные последствия абсолютно понятны, поэтому нужно сравнить разные сценарии.

"Это действительно может отразиться на повышении тарифов, создать нестабильность. Решение о внедрении рынка электроэнергетики уже принято парламентом. Правительство в настоящее время не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отсрочить его введение или нет. Поэтому это не решение даже СНБО. Мы хотим заслушать и увидеть плюсы и минусы. Потому что сейчас все спрятались за предвыборные лозунги", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3129850
 
   
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ха-ха.. вазелиновые предсказуемы до мелочей. Написано вчера днем:

....
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.

Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
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неужто данилюк НАКОНЕЦ-то, на ДЕВЯТЫЙ день вспомнил что он "типа секретарь", а на ДЕСЯТЫЙ день - нашел кабинет? Или до сих пор ищет.. его на Банковой? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5764
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂

Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
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начнем с Бени и вазелина! для каждого Г+Г.. на стадионе))
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Где то я это "новое лиЦЦо ЗЕкоманды" уже видел..., а постойте..
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неужто данилюк НАКОНЕЦ-то, на ДЕВЯТЫЙ день вспомнил что он "типа секретарь", а на ДЕСЯТЫЙ день - нашел кабинет? Или до сих пор ищет.. его на Банковой? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5764
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂

Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
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А шо , Беня в них электричество складывал?
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с вчерашнего дня пришла новая методичка для вазелиновых тролей:
теперь они орут о том что "роттердам+ офигительно круто для экономики и лично каждого жителя Украины.. Никакого рынка запускать - низя, бо .... роттердам+ это вообще зашибись как выгодно всем" На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 955
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Разве только Ротердам +?? Теперь вон Зебик руководитель и совладелец Шапито 95 Шифер запел в открытую сепарскими речами, надееца на возвращение рынка Рашки для Шапито 95, и вообще сказал что Путин умный и с ним можно договорица..Там сепарня готовица с Рашкой культурные связи налаживать и с ****** договариваца , там мутки будут такие что Ротердам покажеца децкой шалостью...
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а что этот шиферштейн занимает какую то должность в Украине? кто он такой этот цигельблюм?
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Ой, скоро он станет министром иностранных дел.
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ну да.. только ЗеКо-манды так быстро меняют свои показания, что зебилы не успевают настраиваться галдеть по новым методичкам) Еще неделя, и у них вообще полный затык в мозгах свершится.. от непонимания "а че вообще ту происходит.? нас обмаа-а-анулииии...!"
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свиньям будет сказано что с мыролюбным реформизмом всьо. пора завязывать.
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Да не, Бенчика никто не обидит, он и так поиздержался, Зеикоманда войдут в его положение - обеспечит ему льготную цену...
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ха-ха.. вазелиновые предсказуемы до мелочей. Написано вчера днем:

....
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.

Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
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давай соя продолжай блеять о мыролюбной реформе свиней свиновальцмана. и о пользе роттердамов и дюссельдорфов +++. И расскажи про безальтернативные перевирия свиней.
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шо.. роттердам+ это уже круто?)) а как ты стонал, как стонал ..))
или ты, в бессильной зло и понимании как тебя вазелин СДЕЛАЛ - пришел просто поныть?Так таки что - роттердам отменять уже не нужно, Бене отмена - НЕ выгодна?))Но выгодна народу...
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а что роттердам и сиваш + разве штейн придумал? оли у тебя последняя стадия соетоксикоза?
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чтол-то тебя совсем переклинило.. бухаешь?))
Похоже уровень недоумковости зебилов ниже плинтуса.. а они еще не поняли что вазелин НЕ хочет отменять роттердам+ На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9493
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дурик, тебе методичку не подправили! Украина ОТМЕНЯЕТ Роттердам+...
но вазелин НЕ ХОЧЕТ отмены, требует чтобы Роттердам+ продолжался бесконечно..
А ты.. тоже требуешь? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 962
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если Украина не готова, то примут решение бомбить Воронеж
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З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. интересно .а как это вяжется с нашей не европейской зарплатой и пенсиями? Может как то по другому Ахметка и ему подобные деньги будут доставать из под напёрсточных стаканчиков?
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Ахметку посадить, электричество отобрать и раздать честным людям...
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Я бы забрал у себя на микрорайоне два распределительных трансформатора и продавал бы жителям микрорайона электроэнергию на 20 копеек за 1 квт, дешевле ахметовской На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5324 На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5324
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Вот, видите, вам одного транса уже мало. И шо на это скажут честные люди?
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А вы не знаете ответа? Та нифига не готова. Соевое рыло хотело всё делать в ручном-авральном режиме чтоб баблишко стричь...разумно перенести запуск как на западе рекомендуют, и провести зачистку сектора от порохнявой язвы!
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дам не язва та винницкая мыролюбная чума свиней.
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От кто на западе рекомендуют? Спутник?
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шутки - шутками, а вРоттердам продолжает працювать!!!! А тут ще одна халепа? Може треба почекать?
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Нужно идти в наступление и освобождать украинскую землю,может тогда олигархи передумают с рынком электроэнергии?, а может олигархов почистить ,выйдем тогда на европейский уровень и можно тогда переходить к рынку электроэнергии?
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Ой а может вам в ссср для начала сходить??
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в ссср не хочу ,там мордовцами воня На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6101 Хоцю европейские зарплаты
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За границей если света не будет больше суток,то компания ездит по домам и набивает едой холодильники "пострадавшим", у нас рынок готовят ,а этого мелочного пункта в договорах не прописано.Да и всё у нас шиворот на вы ворот в любой отрасли,
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начнем с Бени и вазелина! для каждого Г+Г.. на стадионе))
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сейчас только слушал интервью хитрого хинкальщика дойчланд веле, так он там сказал , что к свинье он притензий не имеет и что будет рвать ее мыролюбно с перемириями. чтобы свинья прочувствовала всю глубину ее мыролюбности. И сказал что у него теперь кореш рюкзачник и даже брат навек.
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Поросенко сначала накрутил цены через НКРЕ, своим пацаном. Теперь не исправив положение и не давши навести порядок с ценообразованием, его холопы запускают рынок, при котором НКРЕ уже не может влиять на установленные ими ранее, цены! Даже если назначить туда честных людей и специалистов! Похоже что это не запуск энергорынка, а защита интересов Ахметова, и Поросенка так как он тоже в этом рынке рыло запустил!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк
 
 
 
 
 
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