 На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк

"Есть разные позиции генерации, есть разные позиции зарубежных партнеров о том, когда нужно внедрять рынок, готова ли сейчас система, все ли были приняты меры, чтобы рынок заработал с 1 июля. Есть очень много вопросов на самом деле, готова ли система. Завтра мы с этим будем разбираться", - сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Данилюк отметил, что возможные последствия абсолютно понятны, поэтому нужно сравнить разные сценарии.
"Это действительно может отразиться на повышении тарифов, создать нестабильность. Решение о внедрении рынка электроэнергетики уже принято парламентом. Правительство в настоящее время не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отсрочить его введение или нет. Поэтому это не решение даже СНБО. Мы хотим заслушать и увидеть плюсы и минусы. Потому что сейчас все спрятались за предвыборные лозунги", - указал он.
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
теперь они орут о том что "роттердам+ офигительно круто для экономики и лично каждого жителя Украины.. Никакого рынка запускать - низя, бо .... роттердам+ это вообще зашибись как выгодно всем"
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З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
или ты, в бессильной зло и понимании как тебя вазелин СДЕЛАЛ - пришел просто поныть?Так таки что - роттердам отменять уже не нужно, Бене отмена - НЕ выгодна?))Но выгодна народу...
Похоже уровень недоумковости зебилов ниже плинтуса.. а они еще не поняли что вазелин НЕ хочет отменять роттердам+
но вазелин НЕ ХОЧЕТ отмены, требует чтобы Роттердам+ продолжался бесконечно..
А ты.. тоже требуешь?