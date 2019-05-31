 Украина расширяет миротворческий контингент в Мали, - Минобороны

Об этом сообщил в представитель Минобороны при Постоянном представительстве Украины в ООН генерал-майор Юрий Кравец, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"На основании указа Президента принято решение о расширении участия в Мали. Есть решение о введении девяти специалистов, это наблюдатели ООН и офицеры штаба. Готовится первая партия. Надеемся, что буквально на днях они прибудут туда", - рассказал Кравец.

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В целом, по его словам, Украина участвует в шести операциях ООН: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, в районе Абьей, Мали, на Кипре, в Косово. Всего задействовано 272 наших миротворцев.

Наибольшая миссия - в Конго, где развернуто вертолетный отряд: более 250 человек, четыре боевых вертолета Ми-24 и четыре военно-транспортных вертолета Ми-8.

"В этой миссии мы выполняем различные задания, и при этом не ставим никаких оговорок, то есть в нашем случае мы готовы выполнять, согласно мандату, все поставленные задачи", - подчеркнул генерал-майор.

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