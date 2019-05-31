 Результат работы Трубы на должности главы ГБР - провал, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня 378 дней с того дня, как Роман Труба занимает пост директора Государственного бюро расследований.

Результаты работы Романа Трубы на своём посту я могу кратко охарактеризовать одним словом - провал!

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Имея более чем достаточно времени и возможностей, Роман Труба за 1,5 года не принял необходимых мер для обеспечения полноценной работы Бюро, а именно:

- до сих пор не выданы условия конкурса на 142 руководящих должности ГБР, что является прямым блокированием развития важного государственного правоохранительного органа со стороны Директора ГБР;

- не создана Дисциплинарная комиссия ГБР, которая должна определять кто работает хорошо, а кто - нет, что создаёт иллюзию безнаказанности и порождает безответственность у сотрудников ГБР.

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Английский историк и политик Джон А́ктон как то сказал: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно".

Тот факт, что в законе "О ГБР" мы прописали фактическую невозможность увольнения директора при любых обстоятельствах, кроме как: вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него или совершении административного коррупционного правонарушения, заявления по собственному желанию или получение гражданства другого государства - это огромная ошибка.

Я считаю необходимым, в кратчайшие сроки, внести в Закон "О ГБР" изменения, которые позволят снимать Директора ГБР по той же процедуре, как и Генерального прокурора Украины: выражение недоверия ВРУ по предложению не менее 150 народных депутатов Украины, а также в случае нарушения закона не менее 226-ю голосами за увольнение.

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Иначе мы никогда не наведем порядок и не заставим работать этот важный для для страны правоохранительный орган.

Также, я убеждён в необходимости дать оценку систематическому пренебрежению действующим законодательством, а также непосредственно требованиями Закона "О ГБР" со стороны Романа Трубы.

Именно поэтому я подготовил и направил сегодня заявление к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а также руководителю САП Назару Холодницкому с просьбой провести проверку законности отдельных действий пока ещё директора ГБР Романа Трубы".

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