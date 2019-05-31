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 Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что президент Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации, а Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию на Донбассе, и потом она будет проговариваться в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал он.

"Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах", - указал секретарь СНБО Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129847
 
   
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тот самый данилюк:
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
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боротьба, разом з західними союзниками, до повної перемоги й відновленню кордонів... бажано, щоби фєдєрастія прекратила своє існування й розділилась на нормальні національні держави... бо з цією довбаною недоімперією завжди у Світа будуть негаразди...
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"... Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации" - что-то мне подсказывает, что это "настоящее время" скоро закончится.
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тот самый данилюк:
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
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Главное, чтобы не такой коммуникации как была у Порошенко через Мертвечука, когда он этому "коммуникатору" отдавал бизнес в Украине, в частности давал команды СБУ прессовать мелких трейдеров на рынке дизтоплива, -чтобы кум пуйла смог прибрать к рукам большую часть рынка.
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Мне интересно
Какой конечный результат ожидает от формата нарот и его слуги?
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Ну, если именно моё мнение, то, полагаю, что актуальный формат не способствует эффективному ведению переговоров и необходимо выработать такой подход, который позволил бы подключить к процессу переговоров США и Великобританию.
А в целом, - если вести речь о существующем формате, то желательно принять документ, который устанавливал бы очередность для выполнения положений (например, вывод всех частей и подразделений орков в мордор) и временные рамки для их выполнения, чего нет сейчас. И тогда можно было бы спрашивать с пуйла за невыполнение и это могло бы стать основанием для усиления санкционного давления.
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а що несе ваш шифєр??? або заткніть йому пельку, або ви, разом з ним, зрадники...
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Как вы предлагаете решить вопрос с парашей?
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боротьба, разом з західними союзниками, до повної перемоги й відновленню кордонів... бажано, щоби фєдєрастія прекратила своє існування й розділилась на нормальні національні держави... бо з цією довбаною недоімперією завжди у Світа будуть негаразди...
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Вопрос с кацапами не решится так, как об этом мечтается. Либо признание аннексии Крыма и Дамбасс как ярмо на шее в виде автономии с полными политическими правами на блокировку политики страны. Либо как это было последние годы, измор политический, а самим продолжать двигаться своей дорогой. Других вариантов нет.
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подальше укріплення армії, економіки, міжнародна політична праця на поширення й поглиблення санкцій... це гра у довгу... але в жодному разі навіть не замислюватись піти на домовленості з ворогом або відмовитись хоч від частки своєї землі... фєдєрастія звісно велика, за розмірами й народ рабів терплячий, але у всіх настає межа... головне, щоби не зіпсувати того, що вже зроблено й не загубити союзників...
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і норманський формат не має замінити або забути мінські домовленості, бо на їх виконанні базуються санкції, проти фєдєрастів...
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Как и сообщаось
А перестать стрелять
Б упасть на колени
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Да Богдан вылез замазывать сегодняшние фокусы остальных. Только снова тупанул. Нормандский формат - это прямое участие кацапстана.
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Этот персонаж свое рабочее место уже нашел. А то со стороны эти поиски мне напомнили о классном мультике "Ежик в тумане".
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Ну а с кем конфронтировать-то? Эта жи вайна штобы баригi нажилися!!!
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
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Зе брпехло..обіцяло "проста прекратить стрелять"...Де ці обіцянки???????????????
Де таріфи дарром!!!!!!!!!!!!!!!! Де коломовротердам_+!!!!!!!!!!!!!!!! Зеломоський 10 день отримує відкати ратердам!!!!!!!!!!!!!!
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Данилюк , вот интересная старая статья от 2014
Вопрос- ответит ли за Иловайск человек из статьи?

Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?

В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
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Про Семенченко можно говорить, что угодно: аферист Костя Гришин, балабол и т.д.
Но факт остаётся фактом. В апреле 2014 раша-СМИ публиковали карту ДНР. Где шаг за шагом показывали населённые пункты, перешедшие на сторону ДНР. Практически карта ДНР совпадала с картой Донецкой области. А потом Костя Гришин прошёлся, как Мамай по югу Донецкой области - срывал флаги ДНР (и российские, естественно), бил морды продажным ментам, отстреливал разрозненных сепаров. И, в итоге оказалось, что юг Донецкой области - это всё-таки Украина. Эти факты никаким чёрным пиаром не стереть.
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Вопрос сейчас не в Семенченко,а в том что в Иловайск поперлись бенины люди чтобы отжать завод у Ахметова
а сегодня ктото у власти--так ответят за Иловайск?
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"... Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации" - что-то мне подсказывает, что это "настоящее время" скоро закончится.
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Це лише мені здалося, що про відсутність прямої комунікації новоявлений секретар Радбезу говорить з жалем? Ну так у Зєлі масштаб не той. Це у Бєні пряма комунікація з пуциним. Серйозні дядьки не спілкуються через сопливого пацана.
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да чудоЗелемоискии ни с кем особо не говорит
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Мы формируем переговорную позицию, - говорит Данилюк
Зеленский говорит, а давай сдадим Украину по Днепру... А я Зеленского пытаюсь убедить в том, что Украины по Днепру Владимир Владимировичу будет недостаточно и таким образом на компромисс он не пойдет и продолжит вести огонь на Донбассе. Чтобы Владимир Владимирович пошел на компромисс ему нужен Киев, поэтому в этом вопросе у нас пока разногласия с Зеленским, - добавил Данилюк
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ДАНИЛЮК РАБОТАЛ С ХОРОШКОВСКИМ
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк - Цензор.НЕТ 663
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк
 
 
 
 
 
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