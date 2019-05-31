 Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.
"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал он.
"Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах", - указал секретарь СНБО Украины.
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
Какой конечный результат ожидает от формата нарот и его слуги?
А в целом, - если вести речь о существующем формате, то желательно принять документ, который устанавливал бы очередность для выполнения положений (например, вывод всех частей и подразделений орков в мордор) и временные рамки для их выполнения, чего нет сейчас. И тогда можно было бы спрашивать с пуйла за невыполнение и это могло бы стать основанием для усиления санкционного давления.
А перестать стрелять
Б упасть на колени
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
Де таріфи дарром!!!!!!!!!!!!!!!! Де коломовротердам_+!!!!!!!!!!!!!!!! Зеломоський 10 день отримує відкати ратердам!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос- ответит ли за Иловайск человек из статьи?
Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
https://ofeliyadd.livejournal.com/98598.html?page=18
Но факт остаётся фактом. В апреле 2014 раша-СМИ публиковали карту ДНР. Где шаг за шагом показывали населённые пункты, перешедшие на сторону ДНР. Практически карта ДНР совпадала с картой Донецкой области. А потом Костя Гришин прошёлся, как Мамай по югу Донецкой области - срывал флаги ДНР (и российские, естественно), бил морды продажным ментам, отстреливал разрозненных сепаров. И, в итоге оказалось, что юг Донецкой области - это всё-таки Украина. Эти факты никаким чёрным пиаром не стереть.
а сегодня ктото у власти--так ответят за Иловайск?
https://youtu.be/xfURJ5CG4pw
Зеленский говорит, а давай сдадим Украину по Днепру... А я Зеленского пытаюсь убедить в том, что Украины по Днепру Владимир Владимировичу будет недостаточно и таким образом на компромисс он не пойдет и продолжит вести огонь на Донбассе. Чтобы Владимир Владимирович пошел на компромисс ему нужен Киев, поэтому в этом вопросе у нас пока разногласия с Зеленским, - добавил Данилюк
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ