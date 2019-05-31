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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1992  77
Все про:Вакарчук (205) черный пиар (54) Голос партия (11)

 Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах

В партию "Голос" Святослава Вакарчука входит Ярослав Ведмидь - основатель digital-агентства Postmen, которое во время выборов президента работало на Петра Порошенко и занималось поддержкой экс-главы государства в соцсетях. Оно также вело черный пиар против соперников экс-президента, особенно в отношении Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, факт, что в рядах "Голоса" есть Ведмидь, подтвердил сам Вакарчук. Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛигаБизнесИнформ".

"Да, это правда. Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь - топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми [...]. Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику [...]. Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"

На вопрос, кто привел Ведмидя в команду, Вакарчук заявил, что не помнит, и это не так важно.

"У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой", - пояснил он, добавив, что у "Голоса" не будет связей ни с какими партиями и старыми политиками.

"Вы встретите в нашей команде много людей, которые придерживались различных политических взглядов. Но я понимаю, к чему вы ведете. Поэтому заявляю, что никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, в партии "Голос" нет и не будет [...]. И мы не собираемся никого "мочить" в соцсетях - это не наш метод", - отметил Вакарчук.

Читайте также: Вакарчук заявил, что идет в политику ради освобождения захваченных Россией украинцев

Источник: https://censor.net.ua/n3129846
 
 
 Топ комментарии
 
Более чёрного пиара чем команда Зеленского и он сам не сыскать.
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Карауууууллллл............. Обидели мальчика, который поливал всех политиков лайном годами. Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 7735
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Значит хороший человек...и хорошая партия...
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а Порох брата зарезал ! и ничего.. Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 6139
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Двух братьев и сестру. У тебя неточная информация
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то была двоюродная сестра- а это не в счет Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 9211
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Карауууууллллл............. Обидели мальчика, который поливал всех политиков лайном годами. Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 7735
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Странно,почему "новость" не выделена жирным курсивом! Недоработка-с получается...
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Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 2783черным пиаром целый канал занимался 24часа в сутки!угадайте чей и против кого?
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Они все друг друга "пиарили"
Яку «чорнуху» про Порошенка розкручували під час виборів
https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/yaku_chornukhu_pro_poroshenka_rozkruchuvali_pid_chas_viboriv/
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Более чёрного пиара чем команда Зеленского и он сам не сыскать.
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Единственный черный пиар для Зе будет только одно, если не начнет пачками садить. И тут не пройдет 10 или 20 сидеть должно очень много!
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сккока?мильенов 4-5?всех кто голосовал за Пороха?ну давай,воин диванный,начинай
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Про ворон ворону глаз не выклюет ты конечно же не слышал?
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У президента нет полномочий кого-то куда-то сажать. Это полномочия судов, определять вину и степень наказания.
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Что, и петя свинарчуков не мог посадить? Вы врете.
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"и эти люди ещё борются за звание ударников депутатского труда" ))))
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Надо проверить. Может Квартал и Плюсы уже запатентовали право на чёрный пиар. Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах - Цензор.НЕТ 5121
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Тут такое дело шо зе сам скоро долетаться может, без пиара даже
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Порошенко ушел в затворничество, увидев социологию по выборам в Раду
Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы "Рейтинг" показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на парламентских выборах чуть больше 5 %.Об этом "Апострофу" рассказали источники в парламенте, имеющие доступ к исследованию."Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник.По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.Напомним, 22 мая тот же "Рейтинг" в открытой социологии опубликовал совершенно иные цифры. Так, Блок Петра Порошенко имеет 8,8% электоральной поддержки.Как сообщал "Апостроф", на съезде 31 мая партия Порошенко планирует снять с должности председателя центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.
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Да, для пахана коррупционного режима и 5% будет за счастье.
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Опять закрытые источники, но последнее трепло на цензоре их знает?
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Очень даже культурным пиаром! У них один сварщик другому за шиворот сваркой капнул,так тот всего лишь произнес: " Вова! Ты не прав!"
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Значит хороший человек...и хорошая партия...
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Коли читаєш таке повідомлення, то думаєш, яка мета його появи. Так от, зєбіли упороті за "Голос" голосувати і так не будуть. А тим, хто бачить , що робиться, ця новина додасть аргументів при голосуванні за "Голос", як за партію, здатну протистояти цьому "русскомірскому" реваншу. Тому, публікуючи цей матеріал, автори домоглися результату, протилежному до того, на який розраховували.
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Підтверджується теорія, що нова партія Вакарчука виступає в ролі певної заміни БПП
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Пусть выступает,главное Свинохряка-Вальцмана утопить в г"вне
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гляди сам не втопися в помиях ЗєлєБєні...
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Саме тому ти сереш 24х7 ? Не та вагова категорія, миршавчику.
Посидь у спамі, лахта дешева.
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Вон Бигус по Богдану до выборов целое расследование сделал и ничего все свидетели зе кричали , что это он случайно зашёл в штаб с зе и мы с ним не сотрудничаем , а тут люди ничего не скрывает , так то по вашему более честен ?
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Это не теория, а факт.
Причем давно общеизвестный.
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Тоб-то ви і проти ху_йла нічого не маєте проти? Головне не беня? Оце позиція.
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знайду в фейсбуці, виставлю. Собі приписувати не маю наміру .
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Вы оклеветали известного певца, грамотного человека не имея доказательств. Может вы еще напишете, что Зе марионетка Бе?
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Жалкая попытка отнять голоса у зели.
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І ШО????? ********* займалася виключно "білим" піаром проти Пороха з УСІХ олігархічних каналів, а про помийну яму коломойші "г+г", на якому крутили навіть маячню про "вбивство" Порохом рідного брата- це як?? і всі ці піарщіки досі плідно працюють на нові побрехеньки для псевдослуги народу
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з УСІХ олігархічних каналів які весь час рекламували соєву Свиню..?
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всі олігархічні каКнали якраз за Зєлєбєню топили!!1 А також Зєлєбєніни кєнти з-за порєбріка: жИРІК, оХЛОБИСТІВ, сКАРАБЄЄВА, пОРЄЧЄНКОВ...ТА ІНША ПАРАШИНСЬКА СВОЛОТА!!!- ГІДНА ПІДТРИМКА ДІЮЧОГО ПРЕЗЕНДОНА!!!
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Если это агенство писало про узеленского в том ключе, что происходит сейчас, то какой же это черный пиар? Это святая правда!!!
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А вот это уже зашквар, конечно, - брать этого баклана из Postmen, который в ходе предвыборной президентской кампании опускался до того, что договаривался с ольгинско-лахтинскими ботофермами, чтобы те топили за барыгу.
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Как я понимаю, у тебя тесные связи с ольгинскими, что ты утверждаешь? Или просто трепешся?
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Ты так понимаешь очень плохо, но это твои проблемы. А на форуме был реальный конкретный наплыв ботов, особенно после первого тура, причём боты совершенно, буквально напрочь не ориентировались во внутриукраинских раскладах, реально люди вообще не понимали ничего... только бомбили клише, а как такого спросишь о чём то, сразу либо глупость, либо в кусты, либо оскорбления) После второго тура количество таких резко, реально резко упало) Потом уже стало известно, что это "совпало" с тем, что Постмен активизировал свою кампанию) Видать, связи имели лучше, чем у минстеця и горковенка)))
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геть за порєбрік, шавка мокшанська!!!
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О. Взялись за Вакарчука.
Святославік свій 100% шанс просрасрав наглухо.
Бо вже після «100 днів» Зєлєнського народ скаже: «Був вже у нас один артист. Досить»»
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А Вовка перекрашенный беносвин вы случайно не писали ?
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Ну..Он мог просто тупо работать на пороха,а проголосовать за Зе.Ведь человек не пошел в партию к жирдяю
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Так сам вазелин занимался черным пиаром. Все 5 лет.
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ЗєлєБєня в цей час сватів в рашкі знімав та інші дебілогуморні програмки штампував за гроші з бюджету Мордору та оффшори ховав!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах
 
 
 
 
 
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