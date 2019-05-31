 Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, факт, что в рядах "Голоса" есть Ведмидь, подтвердил сам Вакарчук. Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛигаБизнесИнформ".
"Да, это правда. Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь - топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми [...]. Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику [...]. Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи ", - сказал он.
На вопрос, кто привел Ведмидя в команду, Вакарчук заявил, что не помнит, и это не так важно.
"У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой", - пояснил он, добавив, что у "Голоса" не будет связей ни с какими партиями и старыми политиками.
"Вы встретите в нашей команде много людей, которые придерживались различных политических взглядов. Но я понимаю, к чему вы ведете. Поэтому заявляю, что никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, в партии "Голос" нет и не будет [...]. И мы не собираемся никого "мочить" в соцсетях - это не наш метод", - отметил Вакарчук.
Яку «чорнуху» про Порошенка розкручували під час виборів
https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/yaku_chornukhu_pro_poroshenka_rozkruchuvali_pid_chas_viboriv/
Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы "Рейтинг" показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на парламентских выборах чуть больше 5 %.Об этом "Апострофу" рассказали источники в парламенте, имеющие доступ к исследованию."Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник.По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.Напомним, 22 мая тот же "Рейтинг" в открытой социологии опубликовал совершенно иные цифры. Так, Блок Петра Порошенко имеет 8,8% электоральной поддержки.Как сообщал "Апостроф", на съезде 31 мая партия Порошенко планирует снять с должности председателя центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.
Посидь у спамі, лахта дешева.
Причем давно общеизвестный.
Святославік свій 100% шанс просрасрав наглухо.
Бо вже після «100 днів» Зєлєнського народ скаже: «Був вже у нас один артист. Досить»»