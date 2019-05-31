 Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, факт, что в рядах "Голоса" есть Ведмидь, подтвердил сам Вакарчук. Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛигаБизнесИнформ".

"Да, это правда. Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь - топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми [...]. Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику [...]. Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи ", - сказал он.

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На вопрос, кто привел Ведмидя в команду, Вакарчук заявил, что не помнит, и это не так важно.

"У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой", - пояснил он, добавив, что у "Голоса" не будет связей ни с какими партиями и старыми политиками.

"Вы встретите в нашей команде много людей, которые придерживались различных политических взглядов. Но я понимаю, к чему вы ведете. Поэтому заявляю, что никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, в партии "Голос" нет и не будет [...]. И мы не собираемся никого "мочить" в соцсетях - это не наш метод", - отметил Вакарчук.

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