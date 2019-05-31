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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Конституционный Суд 4 июня начнет рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины 4 июня начнет рассматривать депутатское представление с требованием признать незаконным решение Президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня заседаний КС, опубликованную на сайте суда.

Четвертым пунктом на 4 июня в повестке дня стоит рассмотрение президентского указа о роспуске парламента.

"Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129845
 
 
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Цикаво, а когда Конституционньій суд наконец рассмотрит кляузу Порошенко на Раду, в которой он настучал что парламент по его реформаторскому мнению незаконно лишил его шефа Януковича президентского золотого унитаза? Ведь пять лет томится в ожидании Петр Алексеич!
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поздно. компания уже набирает обороты, деньги на ветер?
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Интересно, будет импичмент или оно само напишет по собственному...
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Пусть рассматривают, указ соответствует Конституции, и никакие судорожные движения умирающего антиукраинского коррупционного режима Порошенка его не спасут.
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