 Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пашаев отметил: "До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин (так, преследовали женщин по-прежнему заводили дела и даже осуждали, но такого показательного задержания сразу двух правозащитниц не было). Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат.

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Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных.

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Лутфие - глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове. Я надеюсь, коллеги, сегодня, первой новостью на всех каналах в Украине будет задержание Лутфие, которой грозит арест".

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Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство"Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

К женщинам не допускали адвокатов. Освободить задержанных призвало представительство Украины в ООН.