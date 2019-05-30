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 Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев

Журналист Осман Пашаев заявил о том, что оккупационные власти Крыма впервые провели показательный арест двух правозащитниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пашаев отметил: "До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин (так, преследовали женщин по-прежнему заводили дела и даже осуждали, но такого показательного задержания сразу двух правозащитниц не было). Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву

Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных.

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Лутфие - глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове. Я надеюсь, коллеги, сегодня, первой новостью на всех каналах в Украине будет задержание Лутфие, которой грозит арест".

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Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство"Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

К женщинам не допускали адвокатов. Освободить задержанных призвало представительство Украины в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3129842
 
 
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что-то не так с этими "правозащитницами", вон в Иране правозащитницы в тюрьму идут чтобы тряпки на голове не носить, а эти добровольно и сами Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев - Цензор.НЕТ 212
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев
 
 
 
 
 
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