 Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется"

Об этом он рассказал в интервью изданию "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией", - сказал Шефир.
"Запреты - это искусственная и гадкая штука", - добавил он.
По словам Бориса Шефира, с 2014 года "Кварталу-95" пришлось отказаться от амбициозного проекта.
"Мы ранее поднимались за счет российского рынка. Вы знаете, еще до войны мейджоры хотели построить студию для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали нас: "Вы отвечаете международным стандартам". Мы шли к заключению договора, и речь шла о вливании сотен миллионов долларов, все бы ездили к нам снимать", - сказал он.
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Студия ищет возможности выйти на другие рынки, но это, по словам Шефира, сопряжено с трудностями.
"это долгий путь — 10–15 лет для входа на другие рынки. Например, мы планируем сделать сериал "Сваты" для Румынии. Мы много говорили с поляками, но у них свой рынок и свои талантливые производители. Они побогаче нас и могут позволить гораздо более дорогое производство — и 200, и 300 тысяч долларов за серию. Но работу они скорее дадут своим продакшенам", - сказал он.
Совладелец "Квартала-95" ожидает пересмотра закона о языке.
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - подытожил Шефир.
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и пох ему на ту Украину
Более того, липецкая фабрика Порошенко платит налоги (налог на землю, итд.) в бюджет рашки. Тем самым Порошенко спонсирует убийства украинских воинов на фронте...
Это нравится, порохоботам.
А ты доволен подонком Порошенко, торгующим с рашкой?
Смотри данные Укрстата за последние два года, по внешней торговле.
зебилы.. у вас мышление на уровне амёб))
типа этого не было понятно раньше ?
Давно его читаю...
bamr @bamr69 2 ч.2 часа назад
Инфа не проверенная, но почему-то верится.
На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
В мире согласно статистике ООН 180+ стран, а у єтих долбо...дятлов кроме рінка нароссосии больше некому проду... Хотя... Говорят там такая продукция, что её особо-то и не впраишь никому, окромя "хомо советикус"
А теперь ответьте мне на такой вопрос: почему Ахметов на президентские выборы выставил клоуна Добкина? Вспомните рыговский съезд тогда, когда выдвигали Мишаню и скандал с Тигипко, которого Ахметов отказался поддержать категорически. И почему Тигипко пошел самовыдвиженцем? А не потому ли, что Сережа успел смотаться к Путину и заручиться поддержкой, а потом на встречах с избирателями на Востоке говорил, что как только станет президентом, так сразу же мы на следующий день будем с Москвой? И почему его сейчас финансировал Беня? Хорошо хоть, что как финансировал, так и слил. И не надо забывать главного: у Рината все бабло в Лондоне, а не в России. Вот по таким деталям я понимаю, что у нас было две войны - одна между Беней и Ахметовым, а вторая между Кремлем и украинским народом. А теперь они помирились, а мы - нет. И еще. Они не только слили Тигипко и "Свободу", они фактически и Петю слили, но хуже всего то, что они сбили на взлете Садового. Садовой сегодня - это такой же Кристоф де Маржери, сбитый на взлете снегоуборочной машиной - Семеном Семенченко. Я думаю, что Садовой это понял уже, если не дурак.
это дно лучше пей кефир чем такие свои хотелки озвучивать Вы не чем не отличаетесь от шоколадного офшоренка с таким разговораими
Не отходи далеко от Банковой.
))))
с 95 кварталом на ростове будете.