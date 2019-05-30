 Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется"

Об этом он рассказал в интервью изданию "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией", - сказал Шефир.

"Запреты - это искусственная и гадкая штука", - добавил он.

По словам Бориса Шефира, с 2014 года "Кварталу-95" пришлось отказаться от амбициозного проекта.

"Мы ранее поднимались за счет российского рынка. Вы знаете, еще до войны мейджоры хотели построить студию для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали нас: "Вы отвечаете международным стандартам". Мы шли к заключению договора, и речь шла о вливании сотен миллионов долларов, все бы ездили к нам снимать", - сказал он.

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Студия ищет возможности выйти на другие рынки, но это, по словам Шефира, сопряжено с трудностями.

"это долгий путь — 10–15 лет для входа на другие рынки. Например, мы планируем сделать сериал "Сваты" для Румынии. Мы много говорили с поляками, но у них свой рынок и свои талантливые производители. Они побогаче нас и могут позволить гораздо более дорогое производство — и 200, и 300 тысяч долларов за серию. Но работу они скорее дадут своим продакшенам", - сказал он.

Совладелец "Квартала-95" ожидает пересмотра закона о языке.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - подытожил Шефир.

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