EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1240  79
Все про:бизнес (1169) Квартал-95 (71) Россия (72914) украинский язык (678) Шефир (4)

 Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется"

Борис Шефир, руководитель студии "Квартал-95" и брат первого помощника Президента Сергея Шефира, считает квоты на украиноязычный продукт "искусственной и гадкой штукой" и надеется вернуться к работе на российском рынке.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией", - сказал Шефир.

"Запреты - это искусственная и гадкая штука", - добавил он.

По словам Бориса Шефира, с 2014 года "Кварталу-95" пришлось отказаться от амбициозного проекта.

"Мы ранее поднимались за счет российского рынка. Вы знаете, еще до войны мейджоры хотели построить студию для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали нас: "Вы отвечаете международным стандартам". Мы шли к заключению договора, и речь шла о вливании сотен миллионов долларов, все бы ездили к нам снимать", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Студия ищет возможности выйти на другие рынки, но это, по словам Шефира, сопряжено с трудностями.

"это долгий путь — 10–15 лет для входа на другие рынки. Например, мы планируем сделать сериал "Сваты" для Румынии. Мы много говорили с поляками, но у них свой рынок и свои талантливые производители. Они побогаче нас и могут позволить гораздо более дорогое производство — и 200, и 300 тысяч долларов за серию. Но работу они скорее дадут своим продакшенам", - сказал он.

Совладелец "Квартала-95" ожидает пересмотра закона о языке.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - подытожил Шефир.

Также на Цензор.НЕТ: Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

Источник: https://censor.net.ua/n3129841
 
   
 Топ комментарии
 
его, скота, единое кинопрокатное пространство интересует

и пох ему на ту Украину
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
его, скота, единое кинопрокатное пространство интересует

и пох ему на ту Украину
 показать весь комментарий
 
 
Как то противно это вообще слышать, пускай спросит у матерей погибших воинов что они думают о рынке рашки...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко плевал на матерей погибших воинов и что они думают. И продолжает торговать с рашкой.
Более того, липецкая фабрика Порошенко платит налоги (налог на землю, итд.) в бюджет рашки. Тем самым Порошенко спонсирует убийства украинских воинов на фронте...
Это нравится, порохоботам.
 показать весь комментарий
 
 
Начнем с того что ты врешь, в принципе на этом и закончим, зебил ватный ...
 показать весь комментарий
 
дебілоїд, зміни мєтодічку!!! Ліпецька Хвабріка вже давно не працює, чмо ти тупе!!! А Зєполєон бабло з парашстану зразу ж оффшори заникав, щоб українським пенсіонерам та вчителям(яким він зарплатню в 4 тищі баксів обіцяв) не досталися...так хто заробляє на крові??? хто бабло з країни агрессора за свої кіношки отримало??? І я так думаю...
 показать весь комментарий
 
Ну не все там на росяї Рошеном Барижити,ось Шифер хоче шифером торгувати))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот Шефир такой же подонок как и Порошенко, торгоющий с рашкой на крови украинских воинов...
А ты доволен подонком Порошенко, торгующим с рашкой?
 показать весь комментарий
 
 
чем конкретно он торгует с кацапией ?
 показать весь комментарий
 
 
Там не указано что Порошенко торгует с рашкой...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За последних два года, Порошенко увеличил, упавший до этого, товароборот с рашкой...
Смотри данные Укрстата за последние два года, по внешней торговле.
 показать весь комментарий
 
ну ты ж смотрел, значит можешь назвать, чем именно лично Порошенко торгует с кацапией
 показать весь комментарий
 
 
Всем что угодно. От угля, автомобилей и конхвет до водки.
 показать весь комментарий
 
как это подонок ? не может Вовкин друг и соратник быть подонком
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За липецкую фабрику продал Украину пуйлу.

 показать весь комментарий
 
и поэтому путин так ненавидит Пороха, что вместе с Беней - протянули вазелина к власти?))
зебилы.. у вас мышление на уровне амёб))
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и пуйло - два друга и союзника по уничтожению Украины.
 показать весь комментарий
 
Та хер там. Амёбы хотя бы от капли подсоленой воды пытаются уклониться, а эти сами лезут в убийственную среду.
 показать весь комментарий
 
Папереднікі!!! Липецьк! Рошен! Барига! Мальдиви! Не актуально вже. Дивись у майбутнє з зе... І його комндою. Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється" - Цензор.НЕТ 2070
Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється" - Цензор.НЕТ 6016
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, чивоужтам, ево выбрало 73% зубожилых Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется" - Цензор.НЕТ 2911 щитайса!
 показать весь комментарий
 
 
А я надеюсь что этот рынок закроется навсегда... Смерть рашистким оккупантам!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоскот знает в этом толк, ведь их хозяин мародёр Порошенко торгует с рашкой
 показать весь комментарий
 
 
Здравствуй, зебил! Я вижу ты не обучен хорошым манерам, ну то таке...Тебе же пофуй кто тебя поимеет, ведь правда же?
 показать весь комментарий
 
 
Зебыл проснись, страной руководит недорозумение которое вы выбрали, а ты все мародером живешь
 показать весь комментарий
 
 
это не сепар, это друг и доверенное лицо Вовы. Более того, сам вова ТОЧНО так же считает.. И ЗА ЭТО получает деньги..
Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється" - Цензор.НЕТ 7776
 показать весь комментарий
 
Впервые я с парохоботами согласен, что Шефир это чмо.
 показать весь комментарий
 
 
типа там остальные не точно так же щитают ?

типа этого не было понятно раньше ?
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь есть такая пословица, в семье не без урода, вот это как раз тот случай.
 показать весь комментарий
 
 
юноша он не чмо , он пропагандон и озвучивает программу от Узеленского и Ко
 показать весь комментарий
 
 
да ладно. зеленский такой же. просто у них роли расписаны. готовят быдло к капитуляции. и вас туда же, проголосовали за смешного пропагандона. получайте в нагрузку страшного
 показать весь комментарий
 
наивный.. шефир - всего лишь говорит ТО, что ДУМАЮТ и ДЕЛАЮТ у вазелина.. сам вазелин, его кумовья, друзья и Беня Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется" - Цензор.НЕТ 9992
 показать весь комментарий
 
 
Мир, дружба, жвачка. Война? Не, не слышали.
 показать весь комментарий
 
 
да здравствует таежный союз... пи..ц европейскому выбору... доголосовались, ЗЕбенята?
 показать весь комментарий
 
 
І це брат помічника президента України, керівник 95-го Кварталу. В когось є сумніви щодо поглядів самого Зеленського. Я думаю, що тільки контроль спільноти всередині та ззовні не дає Вовам саітісь пасрєдінє.
 показать весь комментарий
 
 
у Чела до хрена подписчиков и в туфте раньше замечен не был..
Давно его читаю...

Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется" - Цензор.НЕТ 1697 bamr‏ @bamr69 2 ч.2 часа назад

Инфа не проверенная, но почему-то верится.

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
 показать весь комментарий
 
 
Зебики самое время повизжать про торговлю на крови, не? начинайте..жду. Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется" - Цензор.НЕТ 8557
 показать весь комментарий
 
 
Петю ругали за шоколад для РФ а сами им кино крутят. Так все таки деньги не пахнут?
 показать весь комментарий
 
 
да ладно, такое окончание сериала ЗеУкраины не ожидал, но этот прям всё открывает и никакой интриги.
 показать весь комментарий
 
 
Даже Шуфрич с Мураевым и Бойко так не гонят. Зефаны! Вы там как? Ещё в сознании?
 показать весь комментарий
 
 
А своим очком на зоне торговать не думал, мразь продажная? Взять бы ету падлу и посадить в окопы в Песках. пускай бы недельку там пожил и подумал бы чего стоит ета торговля с убийцами украинцев. Пускай бы трупы и разорванные тела по полям пособирал. Скажим спасибо Вальцману что не ввел военное положение на дамбасе, не перекрыл границы и не выдворил кацапское посольство из Украины. Мало того даже не прекратил поставку разейских товаров а так же товаров с окупированных территорий на прилавки украинских магазинов. Торговать кровью людей ето самое большой грех и предательство.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что предки этого жиденка не были сожжены в печь.
 показать весь комментарий
 
 
*****...*****...*****...

В мире согласно статистике ООН 180+ стран, а у єтих долбо...дятлов кроме рінка нароссосии больше некому проду... Хотя... Говорят там такая продукция, что её особо-то и не впраишь никому, окромя "хомо советикус"
 показать весь комментарий
 
 
ИНТРЕСНЫЙ мне попался архивный материал от 2014

А теперь ответьте мне на такой вопрос: почему Ахметов на президентские выборы выставил клоуна Добкина? Вспомните рыговский съезд тогда, когда выдвигали Мишаню и скандал с Тигипко, которого Ахметов отказался поддержать категорически. И почему Тигипко пошел самовыдвиженцем? А не потому ли, что Сережа успел смотаться к Путину и заручиться поддержкой, а потом на встречах с избирателями на Востоке говорил, что как только станет президентом, так сразу же мы на следующий день будем с Москвой? И почему его сейчас финансировал Беня? Хорошо хоть, что как финансировал, так и слил. И не надо забывать главного: у Рината все бабло в Лондоне, а не в России. Вот по таким деталям я понимаю, что у нас было две войны - одна между Беней и Ахметовым, а вторая между Кремлем и украинским народом. А теперь они помирились, а мы - нет. И еще. Они не только слили Тигипко и "Свободу", они фактически и Петю слили, но хуже всего то, что они сбили на взлете Садового. Садовой сегодня - это такой же Кристоф де Маржери, сбитый на взлете снегоуборочной машиной - Семеном Семенченко. Я думаю, что Садовой это понял уже, если не дурак.
 показать весь комментарий
 
 
президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?
 показать весь комментарий
 
Ты что действительно всех украинцев воспринимаешь как идиотов? Да рассейский рынок для вас никогда не закрывался! Перечитай методичку где ты сам заявляешь о том, что войну начали ради прибыли.
 показать весь комментарий
 
 
Пипец эта мразь откровенно ведёт антиукраинскую политику. Он тоже будет в партии "слуга Бабломойского"???
 показать весь комментарий
 
 
Чувствую команда зе готова пожертвовать независимостью Украины ,а главное памятью павшими героями. А кто то тремя статьями ниже писал о том , что кто то благодаря войне решил подзаработать. Ух эти кто то , я за открытые списки!
 показать весь комментарий
 
 
Борис Шефир
это дно лучше пей кефир чем такие свои хотелки озвучивать Вы не чем не отличаетесь от шоколадного офшоренка с таким разговораими
 показать весь комментарий
 
Порох!
Не отходи далеко от Банковой.
))))
 показать весь комментарий
 
 
Принципиальная позиция президента Зеленского просто требует объяснить Этому деятелю, что он может не ожидая 2 года, уже сегодня собирать свои манатки и податься в РФию, которая так манит его своими перспективами обогащения, а навязывать свои корыстные интересы в качестве государственной политики - это не только нагло, но, как написал, не может остаться без публичной реакции т.н. команды Зе (по традиции) и фиксации сего факта публикой, все еще не сомневающейся в великой проУкраинской миссии президента Зеленского..
 показать весь комментарий
 
 
Это что программа Зеленского в действии? А где там место для украинского народа с его языком,культурой, традициями, мечтами жить свободно и счастливо на своей земле?
 показать весь комментарий
 
"- Крестный, как узнать кто предатель? - Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"
 показать весь комментарий
 
 
Вот этого у ЗЕ надо пиСдить палкой и -закрыть ему рот .У чувака свое кино в голове и это тупо бабки . У него нет понятий и Родины , он инфицирован.
 показать весь комментарий
 
когда не успел получить гешефт от "братоубийственной войны" надо получить гешефт от братоубийственного мира
 показать весь комментарий
 
Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон.Источник: https://censor.net.ua/n3129841 - без украинского языка не будет Украины
 показать весь комментарий
 
через 1-2 года вас упырей вместе с зеЛяй уже не будет в Украине!
с 95 кварталом на ростове будете. Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється" - Цензор.НЕТ 4975
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСовладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется"
 
 
 
 
 
 вверх