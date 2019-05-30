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 Политика Украины, Экономика
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Все про:рынок (394) электроэнергия (253)

 СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введения новой модели рынка электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовано на страничке СБУ в Фейсбуке.

Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка 01
СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка 02
СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка 03

Источник: https://censor.net.ua/n3129840
 
 
 Топ комментарии
 
Ай ай ай , как это так, беню на энергопоток не посадили
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с каких это пор СБУ стала заниматься энергорынком? это входит в число их задач?
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Газ повысили в 15 раз для населения, электричество - на очереди!
Вы, быдло ебаное, просто не понимаете гениальных реформ гнойсмана-парашенки! Через 15 лет поймете1
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Ай ай ай , как это так, беню на энергопоток не посадили
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Україна Україною, а бабло Петрові баригівці вже наперед поділили. Так що обломиться і ЄС і СБУ. Ринок буде!!!!
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рынок это в смысле виницкий свинобазар на котором один продаван - рыжая дрянь ахметка?
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бакланов -это не СБУ, а один из клованов шоу -рассмеши гомика CБУ - это Грицак, а это просто бланк стащило
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это не важно. Важно то, что свиногешефта по типу роттердама, дюссельдорфа, сиваша больше не будет. Это предупреждение всей свиношобле.
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СЛУЖБА БЕЗПАЛИВНОСТИ УКРАИНЫ
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R

Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.

Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?

Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%. Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.
.......
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.....продолжение по ссылке.
Концовка:
Ну а пока - Баканов уже начал обслуживать Коломойского. Ждем следующих писем, надиктованных авторитарным дедушкой свободолюбивым внукам о том, что там еще угрожает национальной безопасности: - отсутствие у Коломойского 24% акций Приватбанка, - полного контроля над нефтяным бизнесом Укрнафты, а лучше над 100% акций Укрнафты,
- «Роттердам+» и противоправное взимание с ферросплавного холдинга Игоря Валерьевича платы за электричество, ну и далее по списку. Как со всей честностью и прямотой сказал второй рот Игоря Валерьевича Саша Дубинский, «с помощью СБУ можно начинать процессы, которые позволят президенту проникнуть в другие органы власти».В общем, если эта версия верна, то Зеленский - большой стратег, готовый пожертвовать половиной Украины ради своей политической независимости.
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А скільки простим людям буде коштувати один квт?
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як и зараз... але для олигархив - подорожчае.
Но, головне, що Рынок открывают по согласованию с МВФ, ЕС и т.д.. и отказ - приведет к возможному отказу траншев МВФ.. Гривна - в небеса...
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коломойский управляет уже и СБУ - да уж первый раз такое перед голосованием - а то депутаты дураки и не знают не фига - прикольно
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Міністерство юстиції не може зареєструвати зміни в статуті партії «Слуга народу», оскільки до цих пір номінальний глава партії і вже перший заступник голови СБУ Іван Баканов не може підписувати партійні документи. Це суперечить закону.
Спершу треба було підписати всі необхідні документи, коли ще Баканов був головою партії, а потім призначати його заступником голови СБУ. Але "юрист" Зеленський поспішив. СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 9229
Це означає, що «Слуга народу» не встигне провести з'їзд 8 червня і висунути своїх кандидатів на позачергові вибори Ради - і партія президента виявиться поза стінами нового парламенту.:D

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 1903
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Зебилы, готовьтесь к эре "всьопропало"! СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка - Цензор.НЕТ 2444
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Парубию ?? Пусть ещё в спортлото напишет.
P.S. Порошкоботам. Российский флажок в интернете Ивано-Франковской области, обозначает что кто то из соратников Порошенко "заземляет" линию через российские сервера.
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с каких это пор СБУ стала заниматься энергорынком? это входит в число их задач?
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спецслужба напрямую вмешиваеться в голосование - я такого даже представить не мог
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похоже, нам еще удивляться и удивляться
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Его же сейчас возглавляет какой то совлалец Квартала 95, теперь экономикой и энергорынками будет управлять СБУ?
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с тех пор как вазелин назначил баканова - замом СБУ..
правда перед этим вазелин давал ПИСЬМЕННОЕ обещание:

Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.
«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».
Это не слова, а песнь льда и пламени новой украинской политики, которая пришла на смену эпохе брехни.
Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал.
А вазелин - КАК ВСЕГДА - СБРЕХАЛ...
Ждем когда оно уйдет в отставку?))
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а соевое свиносчастье было так близко. Такая реформацияу них соскочила. мыролюбная и очень потужная.
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глупый, обнови методичку! СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 1761 ведь сейчас зебилам нужно орать что "роттердам+ это супер хорошо!".. а ты - Беню подставляешь))
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я такое первый раз на своей памяти вижу - когда спецслужба - на прямую в интернет вкидывает инфу шо бы повлиять на голосование - это уже просто запредельно
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свиномразь невиновата? онажыдети?
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Газ повысили в 15 раз для населения, электричество - на очереди!
Вы, быдло ******, просто не понимаете гениальных реформ гнойсмана-парашенки! Через 15 лет поймете1
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А порохоригам чим гірше в країні, тим їм краще.
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дык это же зебилы за барыгу беню голосовали и привели его шестерку к власти..
Что, снова Порох виноват?
Или до тебя дошло - ху из вазелин?)))
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не напрягай клешни членистоногое а то клаву поцарапаешь
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а арестовывать депутатов шо не так как надо бени проголосовали когда будут - как думаете - сразу после голосования или ночью ?
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Экс петя подписал закон по которому нельзя устанавливать солнечные батареи на земле и лишил Украинцев права отбивать деньги которые они в них вложили,но при этом оставил все для ахмета,который обладает порядка 40 процентов этих мощностей.Сильное решение- подарок от пети Украинцам)))
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Гугл в Украине еще работает,так,что вы как находящаяся здесь постоянно,найдете все легко.
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было такое и недавно. это был последний проброс рыжому гудку со стороны свиновальцмана.
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да, запретил устанавливать солнечные батареи под землёй, вот такое он гавно
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Чё-то я ржу. Ага, пришли одни такие "новые лица" бороться с коррупцией...
Ха - ха.
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Совпадают мнения = Коломойского , Геруса ,сбушника Баканова ... случайно?
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а Баканов разве не человек вазелина и Бени?)) СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 6008
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Тааак! СБУ уже и в энергетических системах доки! В чем еще? В рыбном промысле? Выращивании огурцов? Презервативах?.. хотя тут я не уверен. ЗАЙМИТЕСЬ НАКОНЕЦ БЕЗОПАСНОСТЬЮ УКРАИНЫ И НЕ ЛЕЗЬТЕ ТУДА, ГДЕ И БЕЗ ВАС РАЗБЕРУТСЯ!!! КВН-ом, например, или комиков рассмешите. Тут вы сейчас всем фору дадите с таким начальством. Прошу тех работников СБУ, которые действительно занимаются своим делом, то есть безопасностью страны, не принимать этот пост близко к сердцу. К вам он не относится.
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И последняя новость про Липецкую фабрику Рошен....

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 4942
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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