 СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовано на страничке СБУ в Фейсбуке.

Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии".

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