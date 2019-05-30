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Все про:Житомирщина (687) Киевская область (1667) прокуратура (3516) янтарь (490)

 На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области правоохранители остановили деятельность нелегального цеха по обработке незаконного добытого янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 01

Уроженец другой страны, вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконного добытого янтаря. Деятельность "янтарного" дельца была пресечена в феврале этого года.

Однако, указанное лицо продолжала осуществлять противоправную деятельность, организовав на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря, оборудовав в складских помещениях специальный цех.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 02

Смотрите: СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 03

В среду, 30 мая, сотрудниками СБУ в местах расположения нелегального производства был проведен санкционированный обыск.
Во время обыска обнаружены и изъяты 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти 2 тонны.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 04

Смотрите также: Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности и проведение соответствующих экспертиз.  Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129839
 
 
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Сага о скотах, которые уничтожают землю, где живут...
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Аваков не хоче легалізації, йому треба мзда
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На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

маразм в том,а почему не легализировать этот бизнес???
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Розенблатообразные мафиози против легализации, а то ведь надо налоги платить, а жалко же, жаба давит.
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бо там є лобі, типу жульки, ляшки та інших борцунів за права трудящих, що пищять "всьо прінадліжит народу, скатиняки!"
тепер до ни ще приєднаються "слугі народу" (а як же! слуги повинні слугувати народу та захищати право народу дивитися, як його грабують)
і поки "всьо прінадліжит народу" - все належить їм
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ПО довго чекали поки 2 тонни бурштину назбирають щоб велику партію прихватизувати.
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Не хотите чтобы в Украине обрабатывали янтарь - тогда будут работать цеха в Польше.
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Нужно принимать янтарь на его начале, тобишь долбить копачей...
А то копать и мыть янтарь с благословения мусоров можно, а покупать и обрабатывать нельзя...
Ну не чего..
Наш миссия Владимир порядок наведёт...
Я дома повесил портретики всех участников квартала 95..
Иконы выкинул, а их повесил на стены..
А самого главного бога нашего прихода, Коломойского я повесил перед входом в дом..
Трепещите порохоботы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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