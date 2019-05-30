 На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Уроженец другой страны, вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконного добытого янтаря. Деятельность "янтарного" дельца была пресечена в феврале этого года.

Однако, указанное лицо продолжала осуществлять противоправную деятельность, организовав на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря, оборудовав в складских помещениях специальный цех.

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В среду, 30 мая, сотрудниками СБУ в местах расположения нелегального производства был проведен санкционированный обыск.

Во время обыска обнаружены и изъяты 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти 2 тонны.

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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности и проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 4 ст. 240 УК Украины.