 На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Уроженец другой страны, вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконного добытого янтаря. Деятельность "янтарного" дельца была пресечена в феврале этого года.
Однако, указанное лицо продолжала осуществлять противоправную деятельность, организовав на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря, оборудовав в складских помещениях специальный цех.
В среду, 30 мая, сотрудниками СБУ в местах расположения нелегального производства был проведен санкционированный обыск.
Во время обыска обнаружены и изъяты 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти 2 тонны.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности и проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 4 ст. 240 УК Украины.
маразм в том,а почему не легализировать этот бизнес???
тепер до ни ще приєднаються "слугі народу" (а як же! слуги повинні слугувати народу та захищати право народу дивитися, як його грабують)
і поки "всьо прінадліжит народу" - все належить їм
А то копать и мыть янтарь с благословения мусоров можно, а покупать и обрабатывать нельзя...
Ну не чего..
Наш миссия Владимир порядок наведёт...
Я дома повесил портретики всех участников квартала 95..
Иконы выкинул, а их повесил на стены..
А самого главного бога нашего прихода, Коломойского я повесил перед входом в дом..
Трепещите порохоботы...