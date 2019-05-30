 На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд

Как передает Цензор.НЕТ, петиция опубликована на сайте Главы государства под №22/055918-еп

В тексте петиции отмечается: "29 августа 2019 года исполнится 5 лет с даты, которая навсегда останется кровавым следом в истории Украины. "Иловайский котел", по официальным данным, унес жизни 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считают без вести пропавшими. Такие данные не вызывают доверия так как за пять лет статистика показала: реальное количество потерь за время проведения АТО/ООС намеренно замалчивается. По неофициальным данным количество погибших и пропавших без вести в боях за Иловайск и во время "Иловайского котла" значительно выше. Тысячи жизней украинцев были перечеркнуты, для миллионов украинцев это событие стало самой жестокой битвой за время существования независимой Украины и кровавой за время проведения АТО и ООС в результате российской агрессии.

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За пять лет семьи военных, народ Украины так и не получили ответов, кто, кроме страны-агрессора виноват в том, что "зеленый коридор" превратился для украинских бойцов в "кровавый", кто из военного командования несет ответственность за "отданные" и "неотданные" приказы, чьи ошибки стоили сотни жизней.

Действующий Генеральный прокурор Украины - Луценко Ю.В., через месяц после вступления в должность пообещал, что осенью 2016 года будет завершено расследование уголовного дела по Иловайску. Прошло три года.

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Всего за пять лет Генеральная прокуратура так и не смогла передать дело в суд. Никто из высшего военного руководства на время расследования не был отстранен от должности.

Сейчас герои Украины, участники Иловайских событий, семьи погибших, пленных и пропавших без вести, миллионы украинцев опасаются, что дело Иловайска никогда не будет доведено до конца, а виновные так и не понесут ответственности.

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Согласно Конституции Украины, Вы, как Президент, являетесь гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина и выступаете от имени и в интересах государства.

Узнать правду о Иловайской трагедии и наконец дождаться реального наказания виновных является безоговорочным правом всего украинского народа, и в свою очередь, обязанностью государства перед своими гражданами, а главное перед теми, кто прошел ад Иловайске и кто навсегда потерял самых дорогих.

Прошу Вас, как Президента Украины, обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием безотлагательно передать дело по Иловайску в суд".

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