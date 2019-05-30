 На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд

Как передает Цензор.НЕТ, петиция опубликована на сайте Главы государства под №22/055918-еп
В тексте петиции отмечается: "29 августа 2019 года исполнится 5 лет с даты, которая навсегда останется кровавым следом в истории Украины. "Иловайский котел", по официальным данным, унес жизни 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считают без вести пропавшими. Такие данные не вызывают доверия так как за пять лет статистика показала: реальное количество потерь за время проведения АТО/ООС намеренно замалчивается. По неофициальным данным количество погибших и пропавших без вести в боях за Иловайск и во время "Иловайского котла" значительно выше. Тысячи жизней украинцев были перечеркнуты, для миллионов украинцев это событие стало самой жестокой битвой за время существования независимой Украины и кровавой за время проведения АТО и ООС в результате российской агрессии.
За пять лет семьи военных, народ Украины так и не получили ответов, кто, кроме страны-агрессора виноват в том, что "зеленый коридор" превратился для украинских бойцов в "кровавый", кто из военного командования несет ответственность за "отданные" и "неотданные" приказы, чьи ошибки стоили сотни жизней.
Действующий Генеральный прокурор Украины - Луценко Ю.В., через месяц после вступления в должность пообещал, что осенью 2016 года будет завершено расследование уголовного дела по Иловайску. Прошло три года.
Всего за пять лет Генеральная прокуратура так и не смогла передать дело в суд. Никто из высшего военного руководства на время расследования не был отстранен от должности.
Сейчас герои Украины, участники Иловайских событий, семьи погибших, пленных и пропавших без вести, миллионы украинцев опасаются, что дело Иловайска никогда не будет доведено до конца, а виновные так и не понесут ответственности.
Согласно Конституции Украины, Вы, как Президент, являетесь гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина и выступаете от имени и в интересах государства.
Узнать правду о Иловайской трагедии и наконец дождаться реального наказания виновных является безоговорочным правом всего украинского народа, и в свою очередь, обязанностью государства перед своими гражданами, а главное перед теми, кто прошел ад Иловайске и кто навсегда потерял самых дорогих.
Прошу Вас, как Президента Украины, обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием безотлагательно передать дело по Иловайску в суд".
https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia
така професія...
так коли ти з юлі на клована перевзувсь?
тут я навіть і не буду з тобою сперечатись
але вихід є!
вивчи спочатку людську мову
А еще я тебе скажу что твой ник Гундяй Крестовоздвиженский мог придумать только латентный кацап тут ты строчишь под флагом Украины а в душе ты конченный кацап просто глядя на твои посты понимаешь что ты в точности как кацапы все и вся ненавидят все плохие все не такие наша вера лучшая так ты ведешь себя 1000% как они ,кацап он и есть кацап и ты свою натуру не спрячешь за ура патриотизмом
нашо ж ти мене в свою команду зачислив, жопашне?
Есть конфликт
И есть повстанцы
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
Під час початку підлого прямого вторгнення РУССКІХ в Іловайськ, якого навіть уявити тоді не могли українці, Порошенко приймав пард ВМС України в Одесі.
но сначала вырви язык.. шиферу
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
Не президент же передаёт в суд, а прокуратура
Требуйте от неё
Как только мародёр Порошенко сядет на нары а его имущество будет конфисковано, вот тогда его все забудут.
твоя хата з краю
Теперь Коломойский встал на новый уровень и шантажирует Запад дефолтом Украины. Когда ему говорят, что надо бы вернуть деньги, выведенные из Приватбанка, он говорит, что сейчас устроит дефолт и вся страна полетит в тартарары. Так что дайте мне мою долю и все будет хорошо, просто закройте глаза и дайте победителю его права на три дня разграбления города.
По крайней мере он последователен./
Ви ж з усих своїх 73% не назбираєте стільки розуму, як є в однієї людини з отих 25%
Тому й підгоряєте, бо ні на шо не здатні
Тому вас імали, імають і будуть імати
А ви кріпчайте!
ги