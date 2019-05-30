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Все про:петиция (133) Иловайск (359)

 На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд

На сайте президента Украины появилась петиция с требовании немедленно передать дело по Иловайску в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, петиция опубликована на сайте Главы государства под №22/055918-еп

В тексте петиции отмечается: "29 августа 2019 года исполнится 5 лет с даты, которая навсегда останется кровавым следом в истории Украины. "Иловайский котел", по официальным данным, унес жизни 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считают без вести пропавшими. Такие данные не вызывают доверия так как за пять лет статистика показала: реальное количество потерь за время проведения АТО/ООС намеренно замалчивается. По неофициальным данным количество погибших и пропавших без вести в боях за Иловайск и во время "Иловайского котла" значительно выше. Тысячи жизней украинцев были перечеркнуты, для миллионов украинцев это событие стало самой жестокой битвой за время существования независимой Украины и кровавой за время проведения АТО и ООС в результате российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

За пять лет семьи военных, народ Украины так и не получили ответов, кто, кроме страны-агрессора виноват в том, что "зеленый коридор" превратился для украинских бойцов в "кровавый", кто из военного командования несет ответственность за "отданные" и "неотданные" приказы, чьи ошибки стоили сотни жизней.

Действующий Генеральный прокурор Украины - Луценко Ю.В., через месяц после вступления в должность пообещал, что осенью 2016 года будет завершено расследование уголовного дела по Иловайску. Прошло три года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак

Всего за пять лет Генеральная прокуратура так и не смогла передать дело в суд. Никто из высшего военного руководства на время расследования не был отстранен от должности.

Сейчас герои Украины, участники Иловайских событий, семьи погибших, пленных и пропавших без вести, миллионы украинцев опасаются, что дело Иловайска никогда не будет доведено до конца, а виновные так и не понесут ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольцы и части ВСУ в 2014-м не покинули позиции под Иловайском, потому что не получили команды. То же повторилось позже под Дебальцево, - Семенченко

Согласно Конституции Украины, Вы, как Президент, являетесь гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина и выступаете от имени и в интересах государства.

Узнать правду о Иловайской трагедии и наконец дождаться реального наказания виновных является безоговорочным правом всего украинского народа, и в свою очередь, обязанностью государства перед своими гражданами, а главное перед теми, кто прошел ад Иловайске и кто навсегда потерял самых дорогих.

Прошу Вас, как Президента Украины, обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием безотлагательно передать дело по Иловайску в суд".

Также читайте: Генштаб ВСУ пытается распространить миф о 1700 погибших военных РФ в войне на Донбассе, - замдиректора военно-исторического музея Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3129838
 
 
 Топ комментарии
 
Для начала нужно отправить комсомольца без юридического образования в знакомый ему город Мена Черниговской области.Петя не зря сервера увез .Просто даже интересно,по Илловайску,хоть какие то документы остались,или все "утеряно".
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Порошенко открыл офшорную компанию на второй день после Иловайского котла - The Guardian

https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia

На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 8281
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генитальный алкаш просто мелкий шнырь. тут прямая вина мыролюбного свиновальцмана и его прихвостня мужеложенки.
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поки не буде розглянута петиція про відставку засцики, інші петиції не мають розглядатись
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гуньдяй! петиция порохнявых отменила другая петиция, так что не петляй "патриот"!!
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Для начала нужно отправить комсомольца без юридического образования в знакомый ему город Мена Черниговской области.Петя не зря сервера увез .Просто даже интересно,по Илловайску,хоть какие то документы остались,или все "утеряно".
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Десять дней обдолбанные представители нового президента искали кабинет АП. Нашли. Потом долго выясняли куда подевались сервера. Через три дня выяснилось, что вся аппаратура с серверами в соседнем кабинете. Кто-нибудь устройте эти спеЗЕалистам экскурсию и расскажите где и что находится.
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шо? хутинського пуя вийми з рота, малороське непорозуміння, та спробуй ще раз
так коли ти з юлі на клована перевзувсь?
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Джамал Прекрати с идиотами сектантами спорит они упоротые 25 угла
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животное может лишь как его хозяин бэбэкать на новые ворота
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про своїх одностадників тобі краще відомо
тут я навіть і не буду з тобою сперечатись
але вихід є!
вивчи спочатку людську мову
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Людською мовою я володію ,а от тобі раджу вийняти шоколадний член з рота бо твій мінетний гумор багато читачів тут не розуміють та дуже шоковані твоїми розумовими здібностями на рівні собаки Павлова яка реагує на вислови Зеленський брудним гавкотінням.
А еще я тебе скажу что твой ник Гундяй Крестовоздвиженский мог придумать только латентный кацап тут ты строчишь под флагом Украины а в душе ты конченный кацап просто глядя на твои посты понимаешь что ты в точности как кацапы все и вся ненавидят все плохие все не такие наша вера лучшая так ты ведешь себя 1000% как они ,кацап он и есть кацап и ты свою натуру не спрячешь за ура патриотизмом
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Ты прав , Сергей. А то я хотел этому поцу напомнить что он *****.
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так я ж на ваших тусах не фігурю, активісте ЛГБТ
нашо ж ти мене в свою команду зачислив, жопашне?
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оно перепутало сайты вместо gay.ru суди втрапило
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гундяй Вы офшоренка так описуете красочно у него не только костюм наполеона но и костюм трех толстяков и мальчиша плохиша а также свиньи ненасытной есть и костюм пинокио офшорный артист еще тот разговорно танцевального жанра я и так могу я и так могу .
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Нет никакой войны
Есть конфликт
И есть повстанцы
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Порошенко открывал офшорную компаниию во время Иловайска... Тебе ж это нравится, правда?
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Зеленский назначил главой генштаба Хомчака, который повёл войска в коридор, а сам позорно сбежал!
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И именно поэтому, Порошенко держал Хомчака всё время командующим сектором и в генштабе?
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
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Особисто відкривав? Що дляцього клерків замало?

Під час початку підлого прямого вторгнення РУССКІХ в Іловайськ, якого навіть уявити тоді не могли українці, Порошенко приймав пард ВМС України в Одесі.
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порохнявые! все дружно голосуем!
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Не забудь чмокнуть петино фото на ночь , кацапенышь.
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Трагедия под Иловайском результат жадности Бени и похожа на грязную историю, как попытка ЧВК Вагнера отжать у курдов газовый заводик под Ефратом.На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 2422
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Вот оно че, Михалыч, а Петр Алексеич то был не в курсе ... Наверно поэтому три года делу ход не дают. Луценко Коломойскому репутацию спасает ...
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И именно поэтому, Порошенко держал его командующим сектором и в генштабе?
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
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Ну да, так почему же типа волонтёров до сих пор просят денег????
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Кеды это еще было круто. Вот синие китайские тапки - это жир.
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Ну югик алкаш и не такое с бодуна обещал. А про какую ответственность может идти речь, если Хомчак назначен Начальником Генштаба. Чем этот отличается от того? Тот назначил Назарова, виновного в гибели 50 десантников в Луганском аэропорту, зам начальника Генштаба. Этот недоразвитого Хомчака уже начальником Генштаба. Что правители, что вояки...
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Всем понятно , что Украинские генералы и российские договорились о безопасном коридоре и выходе Украинских солдат .Но россияне обманули и в упор расстреляли Украинских солдат. Вот в этом и заключается вопрос =Кто из Украинских генералов повёлся на российский обман и тем самым подверг гибели тысячи людей?
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Хамча, действительно обогатил военное искусство боя, новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется - крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданке осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
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я и на Луне не был, но знаю что там есть кратеры.
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Не совсем понимаю процедуру
Не президент же передаёт в суд, а прокуратура
Требуйте от неё
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Кто виноват ? Отвечаю однозначно. По-ро-шен-ко! Ему не нужны были Герои Майдана. Добробаты. Патриоты. Он опасался, что они станут препятствием к абсолютной власти. По его прикзу были начаты переговоры с москалями о "зеленом корридоре" Те кто не поддались на предательство благополучно вышли. Не послал помощь в окружение. Вместо этого, когда гибли наши бойцы, провел парад на Хрещатике! Все ясно как белый день
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У преступлений Порошенко не срока давности...
Как только мародёр Порошенко сядет на нары а его имущество будет конфисковано, вот тогда его все забудут.
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Отвечать за Иловайск должен Верховный, на тот момент, главнокомандующий. На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3181
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На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3595app-facebookSergey Fursaу вівторокДолгое время Коломойский шантажировал украинскую власть Приватбанком. Когда ему говорили, что банк работает как пирамида, он говорил, что «приходите, забирайте, вся банковская система ляжет». Очень долго это работало. Даже Янукович не решался. И только под давлением Запада украинская власть решилась навести порядок в банковской системе.
Теперь Коломойский встал на новый уровень и шантажирует Запад дефолтом Украины. Когда ему говорят, что надо бы вернуть деньги, выведенные из Приватбанка, он говорит, что сейчас устроит дефолт и вся страна полетит в тартарары. Так что дайте мне мою долю и все будет хорошо, просто закройте глаза и дайте победителю его права на три дня разграбления города.
По крайней мере он последователен./
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фу ***. постить самого низкопробного свиношныря фурсу - это откровенное западло.
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странно - у порохнявых гнид, мокрые штаны и бледный вид! "патриотизм" куда то улетучился...
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и мыролюбства с мыролюбными перемириями поубавилось. Уже нету вскукареков от подсвинков о омыром плахе свиномрази , которому альтернативы нету.
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Клептоман соромиться наших воїнів-кіборгів,приліпив фото італійського спецназу
На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3146
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А оце наші герої,за яких ніколи не буде соромно

На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3053
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Розумієте, в чому ваша трагедія, зелепупики?
Ви ж з усих своїх 73% не назбираєте стільки розуму, як є в однієї людини з отих 25%
Тому й підгоряєте, бо ні на шо не здатні
Тому вас імали, імають і будуть імати
А ви кріпчайте!
ги
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не бомби, в наступному житті може й тобі пощастить потрапити у ті 25%
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Семенченко в Украине или тут надо быстро в суд, чтоб не до всех докопались.
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Правда должна основываться на результате ,как и пригрешение. Пригрешение во время типа перемирия погибло уйма бойцов, правда никто не наказан. Я тут вижу явную несостыковку. Как государство может просить от своих граждан веры если ихняя не компетенция порождает недоверие. Просто язык программирования если,если ( exel.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд
 
 
 
 
 
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