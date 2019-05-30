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 ЕС ожидает от России выполнения решения Международного трибунала по освобождению украинских военнопленных моряков

Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно выполнит решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая и освободит украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС ожидает, что Россия вовремя выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая по поводу инцидента, произошедшего вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безусловно и без задержек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129837
 
 
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ЕС ожидает выполнения РФ своих международных обязательств и строит СП 2 чтобы у РФ как то деньги не закончились. А международные обязательства, то такэ. Главное газ, а потом уж и про ценности и международное право можно пор рассуждать.
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Кацапы, чувствую, скажут шо у них видите ли законами не предусмотрено соответствующей процедуры и, мол, сначала их слуги народа должны принять поправки к закону, и только потом ... вернуть. А то как в Украине найдётся умник и обратится в суд, мол, беззаконие совершил тот кто вернул.
Это ж кацапы, щас лихорадочно повод ищут что б съехать.
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Главно жданыкы не растерять. А Афганистан и Ирак почему то не ждали а сразу бомбили. А здесь даже санкции нормальные против РФ не ввели. Вот что значит когда у тебя есть ядерное оружие. Конечно Европу упрекать трудно когда у нас в Киеве продается ликеро-водочные изделия из окупированного крыма, только юридические адреса перенесли в Днепр и Одессу. Видать взамен на нашу електроенергию. Зачем вам пленные моряки если Ху*ло вам продукты и водку поставляет.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна. Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенко.
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