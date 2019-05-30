 Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир

Об этом он сказал в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся", - предположил Шефир в ответ на вопрос журналиста о том, учитывает ли он власть РФ, когда говорит, что война закончится вместе со сменой власти.

А на вопрос об аргументах, при помощи которых собирается договариваться с властью России, ответил так: "Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться".

При этом Шефир добавил, что если это не удастся, то "будем объявлять настоящую войну".

"А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Борис Шефир - совладелец и руководитель студии "Квартал-95". Во время предвыборной кампании он помогал Владимиру Зеленскому составлять программу и писать речи выступлений.

21 мая президент Зеленский назначил его брата Сергей Шефира первым помощником Президента.

По словам заместителя главы Администрации Президента Кирилла Тимошенко, Сергей Шефир является наиболее приближенным к Зеленскому наравне с руководителем АП Андреем Богданом.