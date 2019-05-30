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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1553) Квартал-95 (71) Путин (24801) Шефир (4)

 Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир

Директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно при желании "договориться".

Об этом он сказал в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся", - предположил Шефир в ответ на вопрос журналиста о том, учитывает ли он власть РФ, когда говорит, что война закончится вместе со сменой власти.

А на вопрос об аргументах, при помощи которых собирается договариваться с властью России, ответил так: "Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться".

При этом Шефир добавил, что если это не удастся, то "будем объявлять настоящую войну".

"А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Борис Шефир - совладелец и руководитель студии "Квартал-95". Во время предвыборной кампании он помогал Владимиру Зеленскому составлять программу и писать речи выступлений.

21 мая президент Зеленский назначил его брата Сергей Шефира первым помощником Президента.

По словам заместителя главы Администрации Президента Кирилла Тимошенко, Сергей Шефир является наиболее приближенным к Зеленскому наравне с руководителем АП Андреем Богданом.

Источник: https://censor.net.ua/n3129836
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вам и приехали, клоунская лига вышла на сцену.
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Ну шо выкусили, зеБЕнины телепузики?
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В комменты призывается главзебил и перебежчик Ванятка Сулима)
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главзебил это он уже сейчас переобулся. Это фанатичный бот бабы Люли.
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Обратите внимание что все ЗЕботы, они же кстати все раньше были Люляботами полностью поддерживают сепарскую риторику и дружбу с Рашкой. Ихня Люля кстати то же самое запела про отношения с чистого листа и т.д. Цензор потихоньку превращаеца в прокацапский ресурс..интересно как скоро все эти Ивашки, Джамалы, РВРы заорут что фошизды биндеровцы напали на без защитную Расиюшку и устроили Волынскую резню на Донбасе...
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Млять, ну сколько же можно....Выбираем-выбираем, меняем меняем - и опять если не "люби друзи" и "семья" то кумовья и соратники...
"Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся",(С)

При этом Шефир добавил, что если это не удастся, то "будем объявлять настоящую войну".(С)

Да кто ты, ***** такое, шобы заключать мир или объявлять войну? Совладелец фирмы и брат первого помощника?И это прошла всего неделя! А шо будет через месяц?
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Этот субъект конечно ватник, но ведь он не при власти.
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Перший помічник президента. Офіційна посада. Впливає на політику зе.
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Брат помічника Президента.
Так і про тестя Клімкіна можна згадати з його медаллю "За повернення Крима".
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про тестя Клімкіна з його медаллю "За повернення Крима", чомусь соєва ботва не згадує ... так само не згадує що і Клімкін зробив чудову кар'єру при Янику
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Мы с 1654-го года с умными людьми в раше договариваемся. Может хватит?
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це слова зрадника... зрадника посадили дятли й на президентський пост...
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Рф оккупировала наши территории. Теперь ещё и на уступки мы должны идти. А без уступок не договоримся. У Зе много друзей. Мы теперь их всех слушать должны? Они с квартал ТВ на все каналы расползлись. Вот уж выбрали....
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Я конечно не знаю зачем Зеленский держит етого у*бка который ему рейтинги с бешеной скоростью срезает. Но если не уберет таких п***ров которые хотят договориться с Ху*лом то к выборам у него будут рейтинги как у Мародера.
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Як чому? Вони всі однієї думки. Вони завжди всі разом, і вони так завжди думали і говорили.
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а буквы "м" и "и" таки рядом на клаве )))
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73% дегенератов, за что боролись на то и напоролись, вдыхайте теперь всю эту срань полной грудью, терпите как терпели янучару и ждите пока 10 % патриотов опять будут вынуждены проливать свою кровь и хоронить друзей чтобы снова исправить то что вы, *****, натворили, но потом снова все просрете, по другому же не умеете...
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Коли почуємо офіційний коментар високопосадовця ЗЕ з приводу прокацапського гавкоту його брата?
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Шо там коментировать, этот зебил это типа как Жириновский на Рашке он просто озвучивает то что его хозяин по рангу открыто сказать не может. Так что никаких каментов не будет, ну или будут строго в патриотичном смысле..Но именно в делах ЗЕсепарня продолжит кремлёвскую политику, это уже видно по всем их высерам куда ветер подул..
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Договоришься Зебик, конечно..только за счёт Украины. Как для старта договариванья сухопутный коридор в Крыс Рашку вполне устроит. Можешь даже скидку на газ получить, и кредит от Рашки..
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А новые лица с каждым днём всё интересней! "Недора зумение в виде майдана"( цитата Разумкова), все ближе и ближе.
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ТебЯ тварь в Украине никто не держит, мантуль в московию - и договаривайся хоть до всырачки, иуда
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Операция "Принуждение к миру" началась руками новой команды...
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путин и маньяк, и псих и х"йло. а шефир-чмо.
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То что Путин маньяк и псих - видно сегодня. То что дурак или умный - посмотрим что будет с экономикой РФ в конце его правления.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир
 
 
 
 
 
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