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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3470) Зеленский (1553) Квартал-95 (71) Шефир (4)

 Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Совладелец и руководитель студии "Квартал-95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Бориса Шефира считает, что войну на Донбассе начали, чтобы "подзаработать".

Об этом он заявил в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.

По мнению руководителя ООО "Квартал-95", война должна окончиться со сменой власти в стране.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - считает он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129834
 
   
 Топ комментарии
 
Этот поц что, вообще больной на голову, или как там у него этот полый нарост называется?
Ставить на одну полку агрессора и жертву - крайний уровень цинизма и пошлости.
Это что, в Украине нынче такие к власти пришли. Ну дела...
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Еще Марк Фабий Квинтилиан в 1 веке говорил, что уничтожь деньги - уничтожишь войны, хотя это только одна из причин войн. Если так, то убрали только с одной стороны, а с другой "заинтересованных", кто будет убирать?
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Курченко покончит жизнь самоубийством)))) послушает рассуждения Шефира и утопится
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Вони упороті😠😱😞. Тепер я розумію звідки в тих, хто мені донеччанці намагався розповісти, що "Насправді" в нас відбувалося і чому в Іловайській трагедії винні лише українці.
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На рынок рвется российский? Заработать?
А чо не на европейский? В Европе никому не интересна его галиматья киношная?
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Все, я смотрю, из окопов спамят...
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Это тоже самое, что в одностороннем порядке перестать стрелять, прекратить войну, убрать войска...
Ну и сволочь квартальная из подворотняя.
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Все зрозуміло. шИфЄрам заважає торгувати тЄлЄрадІопродукцією війна Геть війну!шИфЄри торгувти хочуть!
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И с той, и с другой стороны?! Вот же мразь!
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Порошенковское быдло в комментах, успокойтесь. Чё вы разорались? Монитор слюной забрызкаете. Дайте нормальным людям оставлять своё адекватное мнение, а вы захламляете нормальную когда то ленту своим продажным спамом.
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"...говорити правду в тоталітарному суспільстві - це вже злочин !" (Оруел)
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Во первых не война,а такое себе АТО которое должно было закончиться за неделю,а если точнее то Порошенко хотел сдать территории в угоду Путину,но добробаты стали на пути
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О как...
Ну всё ясно...
Вопросы ещё есть, какая политика Администрации Президента нас ждет в ближайшие 5 лет?
Крым просто сольют, откроют воду, дадут свет
Донбасс вернут на правах автономии
НАТО стоп, ассоциацию отменят(скажут временно)
Беня в шоколаде, потому что получает абсолютную власть в стране на долгие годы и все вкусные активы может забрать себе. Демократию можно сворачивать ведь после дефолта, кредиты МВФ уже не нужны будут, поэтому запад можно будет смело послать
***** только такие диктаторские режимы и нужны для постепенного их поглощения..
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100% !!!!

Хочу понять:
Если на Украину нападают, а в
ситуативной комнате развёрнут
штаб с секретными серверами, то
когда меняется караул нельзя
забирать сервера. Потому, что или
никто не на кого не нападает, а
рассказы об этом только
технология, чтобы отвлечь
внимание от своего воровства,
или, если забрали сервера - это
чистое мародёрство, за чьи бы
деньги они не были куплены!
Какой вариант лучше?
Я так понимаю, что никаких
серверов не было. Как и
нападений. Это была комната, где
обсуждали взятки, как кого
обилетить, что рейдернуть и как
стырить побольше на военных
заказах. И это не сервера, а
обычные защитные панели, от
съёма информации внешними
источниками и диктофонами
внутри.
Главный начальник пост сдал и,
логично, оборудование забрал с
собой.
Про шаурму просьба ничего не
писать. Она уже так же
обсуждается, как Томос и мне это
тоже очень не нравится.
Варианты 'ваш украл сервера', а
'ваш ест шаурму' не принимаются!
Оба варианта не очень.
Повторюсь в 10 раз, в обществе
огромный запрос на
справедливость. Уже очень скоро,
если не будет посадок известных
всей стране мародёров, посты про
шаурму будут вызывать дикое
раздражение. Так работает
социальная психология.
В голове избирателя от любви до
ненависти один шаг.
Евгений Черняк
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Журналисты, ну-ка быстренько потребуйте комментарии у клоуна и Ко!!
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зебіли - вони взагалі-то брехливі мразі. Як нечислені на цій гілці RVP RVP та Anton Papayev fa9ebdee та Рыжий Кот 01e3008f

Але таке може запісячити лише упоротий касап-хуітоніст
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брат, кум, сват, сестра, клоун, дружбан, напарник, совладелец ...
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Много и нашей мерзоты нажилось на войне. Он правду говорит.
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Так вот оно как, укранизация им мешает, и войну выходит тоже украинцы против себя начали и сами себя убивали и на этом еще и зарабатывали, а Путин и Россия не причем? Надо выходит признать захваченные Россией Крым и часть Донбасса российскими, признать тем самым,что Россия захватила их и убивала людей там честно и справедливо, и сразу будет мир? Так Зеленский и его банда (по другому эту сволочь назвать не могу) выходит понимает "мир с Россией"?
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ну в чем то он прав , а что не так ?
Или Пепа и ко не бизнесуют на войне ? Да еще как . путлер и банда то понятно само-собой .
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Моща, 5 минут и все топовые коменты против зели в бане, мой за 5 минут набрал 26 лайков, через еще 5 минут в бане, самый топовый тоже! Зеленая демократия.
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Это что за козлина ?????????? К зиме висеть ему рядом с зе и ко, как сказал Ярош.
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Порохоботва скоро по очереди подуреют.
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Понятно...
Надо просто перестать стрелять...(с)... и война затихнет (с).....
Территории подарить паРаше.....поехать поцеловвать ***** в жопу...и наступит мир и покой....
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"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны.Источник: https://censor.net.ua/n3129834

похоже на то, что вынесут обоих шифринов ногами вперед.

и скоро

вместне с шефом зеленским, когда засядут в раде принимать амнистеи..

к тому идет

но порошенка обратно не внесут.
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Тут Тука должен появиться,который кричал жизнь положу,но найду,кто его друга убил.А убили его контрабандисты,которые с Киева крышевались.Кому война,а кому мать родна, он правильно все говорит.
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Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Бориса ШефираИсточник: https://censor.net.ua/n3129834

Боря,скажи своему брату боре,что он ********
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якби "війна - АТО" дійсно закінчилась за пару тижнів ще в 2014 - чим би тоді банда Пороха-Яйценюка-Гройсмана , впродовж всіх 5 років , виправдовувала свої провали в економіці ?
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Начали войну, конечно, по другим причинам, но что всякие барыги и подбарыжники шустро подстроились под это и начали зарабатывать - это факт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир
 
 
 
 
 
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