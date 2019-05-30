 Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Об этом он заявил в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.
По мнению руководителя ООО "Квартал-95", война должна окончиться со сменой власти в стране.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - считает он.
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А чо не на европейский? В Европе никому не интересна его галиматья киношная?
Ну и сволочь квартальная из подворотняя.
Ну всё ясно...
Вопросы ещё есть, какая политика Администрации Президента нас ждет в ближайшие 5 лет?
Крым просто сольют, откроют воду, дадут свет
Донбасс вернут на правах автономии
НАТО стоп, ассоциацию отменят(скажут временно)
Беня в шоколаде, потому что получает абсолютную власть в стране на долгие годы и все вкусные активы может забрать себе. Демократию можно сворачивать ведь после дефолта, кредиты МВФ уже не нужны будут, поэтому запад можно будет смело послать
***** только такие диктаторские режимы и нужны для постепенного их поглощения..
Хочу понять:
Если на Украину нападают, а в
ситуативной комнате развёрнут
штаб с секретными серверами, то
когда меняется караул нельзя
забирать сервера. Потому, что или
никто не на кого не нападает, а
рассказы об этом только
технология, чтобы отвлечь
внимание от своего воровства,
или, если забрали сервера - это
чистое мародёрство, за чьи бы
деньги они не были куплены!
Какой вариант лучше?
Я так понимаю, что никаких
серверов не было. Как и
нападений. Это была комната, где
обсуждали взятки, как кого
обилетить, что рейдернуть и как
стырить побольше на военных
заказах. И это не сервера, а
обычные защитные панели, от
съёма информации внешними
источниками и диктофонами
внутри.
Главный начальник пост сдал и,
логично, оборудование забрал с
собой.
Про шаурму просьба ничего не
писать. Она уже так же
обсуждается, как Томос и мне это
тоже очень не нравится.
Варианты 'ваш украл сервера', а
'ваш ест шаурму' не принимаются!
Оба варианта не очень.
Повторюсь в 10 раз, в обществе
огромный запрос на
справедливость. Уже очень скоро,
если не будет посадок известных
всей стране мародёров, посты про
шаурму будут вызывать дикое
раздражение. Так работает
социальная психология.
В голове избирателя от любви до
ненависти один шаг.
Евгений Черняк
Але таке може запісячити лише упоротий касап-хуітоніст
Или Пепа и ко не бизнесуют на войне ? Да еще как . путлер и банда то понятно само-собой .
ги
Надо просто перестать стрелять...(с)... и война затихнет (с).....
Территории подарить паРаше.....поехать поцеловвать ***** в жопу...и наступит мир и покой....
похоже на то, что вынесут обоих шифринов ногами вперед.
и скоро
вместне с шефом зеленским, когда засядут в раде принимать амнистеи..
к тому идет
но порошенка обратно не внесут.
Боря,скажи своему брату боре,что он ********