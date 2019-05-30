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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3470) Зеленский (1567) Квартал-95 (71) Шефир (4)

 Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"

Совладелец и руководитель студии "Квартал-95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира считает, что войну на Донбассе начали, чтобы "подзаработать".

Об этом он заявил в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.

По мнению руководителя ООО "Квартал-95", война должна окончиться со сменой власти в стране.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - считает он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129834
 
 
 Топ комментарии
 
Этот поц что, вообще больной на голову, или как там у него этот полый нарост называется?
Ставить на одну полку агрессора и жертву - крайний уровень цинизма и пошлости.
Это что, в Украине нынче такие к власти пришли. Ну дела...
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Какое тупое создание. Украина начала войну,что-бы подзаработать ??? 73% вы за это голосовали ?
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acse - Украина оккупировала у себя Крым что бы подзаработать....

и вот брат этой сволочи в команде Зеленой Сопли...
Там все такие....
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мой привет Нацдружинам вместе с Белицким, Авакову с Геращенко и прочим фанатам Зеленского.... которые сделали все, чтобы выгнать Пороха...
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ведь они все имеют прямое отношение к войне на Донбассе... А ну как Зе и компания начнет преследование тех , кто "начал войну ради денежек" ?
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да петюня торгует с мышебратьями примерно так же - война врйной а вороюжество попрежнему
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То ви репетували стільки років про недопустимість торгівлі з кацапами, щоб зараз Зебеня і його команда бізнеспартнерів продовжила бізнес, а капітуляція Україну буде гарантією міцності двохсторонніх стосунків? То ви кацапи, тупі, чи просто падлюки
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Ну что зебилы - поцреоты , заюльки , загриценки , засмешки швабодовцы и другие абынепорошенковцы . Вы этого хотели ,, получите и распишитесь . ?! Вас обвели вокруг пальца , развели как котят . Лошьё бл... Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 2340 .
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Нічого їх не розвели. У нас всі любителі Зеленського чудово розуміли що голосують за РФ.
Я одному такому ще під перший тур рило начистив. Так він накатав на мене заяву і чкурнув в Твєрь до своєї тітки.
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Есть и такие кто в самом деле думал что зелёнка и его клованда -патриоты Украины . Нормальные внешне люди , мои товарищи , но наивные до безобразия . Я им до хрипоты говорил перед выборами что - не верьте лицедеям ,, ибо клован и его гоп-компания малоросы ,а не украинцы .
Теперь засунули свои языки в дупу и молчат . Начинает доходить что натворили . Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - Борис Шефір, керівник "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 6690 .
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А что мы натворили? Выгнали из власти того, кто на войне бабло зарабатывал. Этого разве плохо? Ты ваще само поняло, что написало? Ой я совсем забыл, что продажным тварям хрякоботским и лахтинским писать такое бесполезно. Однако меня читают и нормальные, они то понимают.
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Дурачек, ты так и не понял, почему 73% украинцев проголосовало за недалекого клоуна из подворотни. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Тем более, что нынешнее не имеет под собой ни какой почвы, что важно для дальнейшего развития событий в нужном направлении.
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Дурачёк , ты так и не понял что ты лох . Потому что ты "попал пальцем в небо ", выбрал из двух зол бОльшее . Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5253 . " Хотели как лучше - а получилось как всегда " - Черномырдин .
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подробнее о нужном направлении расскажи
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Однотурое дерьмо,которое путлеру оккупанту сдало без боя часть украинской земли за возможность 3-е кратного гешефта и есть изменником Украины!Очистить это 15% засохшее дерьмо довольно-таки легко:прикрыть нелегальный бизнес и легализовать теневой сектор торговли с оккупантом.Кровососы барыжные должны понести справедливое наказание за "торговлю на крови" и будет всё ОК !
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Засохшее дерьмо отмывается до-o-o-лго.Его отымели и в хвост и в гриву,а оно порохом летает в пидрогрёзах реванша похищения Саакашвили.Благо-не шибко воняет,однако!
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а ты по ходу от ресторатора прихожина ?
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73% вітаю з черговим достойним поповненням! Шоу продовжується
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Ну кто -нибудь придушит эту сволочь вместе с Беней Коломойским???!"!!! ПерЗидента уже предупредили волотеры, воины АТО и лично Ярош!!!!!
Шефир, для тебя для коломойского и бабы Юли, актуальна фраза Яроша!!!
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя
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Хотів був щось написати, але слів цензурних нема. Інформуйте всіх, кого можете, про це інтерв'ю. Ватникам воно вже не зашкодить, а тим, хто щиро помиляється, може розплющити очі.
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Дурак (хоть и еврей), по себе не судят (самая большая ошибка большинства евреев)!
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Карфаген (населенный семитами) три раза ДОГОВАРИВАЛСЯ с Римом (и все три раза римляне нарушали договор). ЫМПЕРСКИЕ АБИМБИЦИИ - это серьезное и ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗНОГЛАСИЕ, по которому нет возможности договорится (только война или крах ЫМПЕРИИ)!
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У этих подлецов,родина в другом месте.Для них Украина это место зарабатывания денег. У этого жида ,Украина напала на россию и хотела отобрать крым и донбасс!
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Ти, підарасе, что лі розорився з Зебілом? Ви ж суки до самих виборів бабло заробляли на обсиранні України.
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В 100 раз увеличилось благосостояние бывшего Генералиссимуса... Во время войны... Так зачем война?
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Что вы так на Бору навалились? Это ему на пальцах всё объяснил пикейный жилет Накойхер - и про бизнес и про "Путин это голова, ему в рот ... и т.д.". Теперь понятно почему Израиль ведет войну - "это бизнес, ничего личного"(с). Как договорились с Ясером и прочими арабами так свой гешефт и имеют. Заметьте - постоянный в течении 50 лет, а это вам не жук чихнул. Правильно, Бора?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
 
 
 
 
 
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