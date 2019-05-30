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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1890) Зеленский (1553) Евросоюз (12453) Пристайко (103)

 Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко считает, что визит президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, и может развеять определенные опасения в обществе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии. 

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он 

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3129833
 
   
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наступит тьма полярной ночи
пингвин усталый скинет фрак
и крылья мощные расправив….
об льдину…хряп
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То падло что ногу подставило---почему то не проваливается сам. Странно. Может качественный компьютерный монтаж?
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Патамушта там крига тонка і падаючий її пробив.
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Визит на шахту уже показал. Всем контромарки. Гуляют фсе.
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Занепокоєність виражає лише сєкта віруючих во гроші Пєтра. Решта розуміє, що єдиний шлях це союз з Заходом.
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Валька-стакан что-то там про "чистый лист" мычала. Неужели мнением алкоголички подотрутся и различные киселисоловьискабеевы снова ринутся метать какахи уже в другой объект? Забавно будет слушать о "фашисте Зеленском,возглавляющем хунту".
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Та причём тут *********? Тут косатая уже за чистый лист подорвалась тоже? Ну вот что делать? Может пора?
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Мені соромно , що в Україні ще лишилися такі дибіли , як порохоботня брехлива.
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Джамал - у вас в слове дибилы пропущен вначале слог Зе...

Зебилы... - это слово уже прижилось и укоренилось в мове украинского народа...
Да вы это и сами знаете... Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 6777
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тоисть, чтоб узнать куда двигается эта кодла, надо ехать куда то а не получать её как программу и главный вектор команды - прикольно оригинально конечно.
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Мож уже и было, но я рыдаю с этого мамкиного расследуна мониторов. Он тут стену нашёл, ****!

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 9093
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тезка), ти може не з Києва), але будиночок)) кабміну), весь час підновлюють),
то вікна замінили, давно))), то фундамети колупали) не давно...
шо там в середині, я не знаю, але мабуть стіни не вапном побілені))
так шо не треба, посилання ви самі знайдете, а не той шлак, з методички)? готовий! Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 9633 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5349 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 8598
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Так, я не з Києва. Я з Гепінська, як стверджує дехто з форумчан.

Методички тут ні до чого. Просто Данилюк побачив стіну, яка не зовсім і стіна і яка була там навіть тоді, коли він був міністром. То це або проблеми з очима, або з головою. Для голови РНБО краще би, щоб з очима.
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Нарешті в Україні нормальний Президент , а не те соєве бидло.
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Мифы из ап пороха и методичек соевых тают на глазах.Солнце встало,жизнь продолжается,запад поддерживает,параша тв продолжает крутить свое лайно про Украину.Идеально если бы рожи из бп не попали в новый парламент.
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у него только один путь, в ЕС. но прежде в НАТО и желательно в этом году.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко
 
 
 
 
 
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