 Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.
"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он
"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.
наступит тьма полярной ночи
пингвин усталый скинет фрак
и крылья мощные расправив….
об льдину…хряп
Зебилы... - это слово уже прижилось и укоренилось в мове украинского народа...
Да вы это и сами знаете...
то вікна замінили, давно))), то фундамети колупали) не давно...
шо там в середині, я не знаю, але мабуть стіни не вапном побілені))
так шо не треба, посилання ви самі знайдете, а не той шлак, з методички)? готовий!
Методички тут ні до чого. Просто Данилюк побачив стіну, яка не зовсім і стіна і яка була там навіть тоді, коли він був міністром. То це або проблеми з очима, або з головою. Для голови РНБО краще би, щоб з очима.