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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1553) Ле Дриан Жан-Ив (7) Маас (73)

 Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

30 мая в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианам и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Президент также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским

Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу 01

Кроме этого, Зеленский отметил, что готов посетить Францию ​​и Германию по приглашению лидеров этих стран.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129831
 
   
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Порохоботы, а ну-ка запевайте: без пиджака и с подкатаными рукавами Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 1715
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Петтро Олексійович одягли б на зустріч камуфляж і причепили б до пояса велику пістолю.
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А порохоботы выли,что с зелей никто общаться не будет и он только в мацкву будет ездить Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 62.Эх опять лапша не прокатила))Все ездят ,договариваются,поддерживают.
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Забирайте Дебальцево и Докучаевск по Минску и будет активизация.
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Торгувати з мокшами потрібно. тАКІ ПРИБИЛЯ єсОВЦІ ВТРАЧАЮТЬ.
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https://enigma.ua/articles/ze-komanda

Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах

..Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст побачити всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.:D

АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу".
Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить.
Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
Тому деякі експерти говорять:"Можна припустити гіпотетично, що Андрій Богдан (глава Адміністрації президента, колишній адвокат, в тому числі, Ігоря Коломойського - KV) і, скажімо, якийсь Андрій Портнов (колишній заступник голови АП Віктора Януковича, юрист, який нещодавно повернувся в Україну - KV) знайдуть інструменти тиску на Петренко. Або, припустимо, включиться "вашингтонський обком".
Але це буде поза законна процедура - і це рано чи пізно поставлять на вигляд Зеленському, який обіцяв українцям життя за новими правилами, а сам діє так само, як всі його попередники ".
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минюст это там где можно прикупить чужие активы? пусть в тюряге регистрируют баланду. А президентская сила обязана быть в парламенте и желательно в 300 голосов. ты понял? не слышу!
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Порохоботы, а ну-ка запевайте: без пиджака и с подкатаными рукавами
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я не порохобот, но тоже хотел бы это пропеть Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 9403
есть же официальный деловой стиль одежды
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на кривбасе фсе так ходють из секонд хенд и ничо, главное постиранное и мало пятен
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цены в супермаркетах, обменниках и платежках куда красноречивее говорят чем канал г+г и тысячи порохоботов. стецьков ,25% и что там у вас еще в методичках пр агенства?
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А кроме порохоботов этого на фото никто не видит? Он в смокинге,что ли?
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Та им больше нравится как пэпа в трусы пиджак заправляет.
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Чому ж, нормально. Все відповідно. Рівень Зе - заступник заступника, так що і так зійде. Це ж не з президендами і головами урядів зустрічатись.
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О, Боже, подивився уважніше фото. Виглядає як би йому сказали, що ще раз згвалтують, як вийде з кімнати.
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Маленьке й пусте питання. Може у президента є шанс зробити щось в Україні?
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Петтро Олексійович одягли б на зустріч камуфляж і причепили б до пояса велику пістолю.
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погоны генерала, две гранаты на грудь, маринку-пулеметчицу бы притащил, ну и леху легендарного минометчика.
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Продам пиджак. Недорого. Согласен на место премьера)) Ну ладно, на дворника, потом и так каким-нить губернатором назначат) Маас(наверное) аж неуклюже пригнулся Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 4734 как Бардак Обмана возле Пукина.
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А порохоботы выли,что с зелей никто общаться не будет и он только в мацкву будет ездить Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 62.Эх опять лапша не прокатила))Все ездят ,договариваются,поддерживают.
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Скорее уговаривают. Слиться. С путлером им говорить не о чем. Он их всех вертит на трубе с их разговорами.
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рисунками обчались, оно даже родной рузьке не знает. Да и о чём. В ЕС размеры клавиш пианино стандартные

Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 5453
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И это было на полном серьёзе?Представляю как они ржали попрощавшись с клоуном!
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Нє, така серйозна і кришталево твереза компанія - і 5 років не можуть вирішити проблему Донбасу. Хіба можна з того не сміятися? Дауни.
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пороховаті), я не фан зелі, але шо вас не влаштовує?
запостіть)) усю методичку! чи це сякретний матеріал?!
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західники як завжди - у формі, а цей .....якщо не в майці голімой те в сорочці кадировскоi, нехай вже виділять йому з бюджетних грошей на костюм курва, а то вічно як гопота бродяча
ПиСи. Якщо шо тo мені Порох до дупи, я нацик
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО
 
 
 
 
 
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