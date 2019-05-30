 Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Президент также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.
Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.
Кроме этого, Зеленский отметил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран.
Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах
..Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст побачити всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.:D
АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу".
Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить.
Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
Тому деякі експерти говорять:"Можна припустити гіпотетично, що Андрій Богдан (глава Адміністрації президента, колишній адвокат, в тому числі, Ігоря Коломойського - KV) і, скажімо, якийсь Андрій Портнов (колишній заступник голови АП Віктора Януковича, юрист, який нещодавно повернувся в Україну - KV) знайдуть інструменти тиску на Петренко. Або, припустимо, включиться "вашингтонський обком".
Але це буде поза законна процедура - і це рано чи пізно поставлять на вигляд Зеленському, який обіцяв українцям життя за новими правилами, а сам діє так само, як всі його попередники ".
есть же официальный деловой стиль одежды
запостіть)) усю методичку! чи це сякретний матеріал?!
ПиСи. Якщо шо тo мені Порох до дупи, я нацик