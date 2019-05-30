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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Саакашвили (2722) экстрадиция (414)

 Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили

Факт потери или восстановления гражданства в отношении Саакашвили не имеет никакого отношения к правовому преследованию или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкоц на Грузия-online, об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе.

Как отметил Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.

"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.

Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!

В издании напоминают, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, и обвиняется и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".

Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", - заявил Кока Кацитадзе.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3129829
 
   
 Топ комментарии
 
В последний месяц Украина стала как Рашка. Теперь к нам начало сьезжаца и возвращаца всякое гавно, в том числе и из Рашки тоже.
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вот по этой причине этот дятел боится ехать в Балтийские страны - мы признаём Георгию и её законную власть, он был бы задержан и выслан по просьбе Георгии.
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Президент Грузии, Саломе Зурабишвили считает нецелесообразным размещение в стране американских военных баз.
Грузии не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и вероятно, вызовут "реакцию как со стороны России.


Так что отдадим Михо как-нибудь потом.
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В последний месяц Украина стала как Рашка. Теперь к нам начало сьезжаца и возвращаца всякое гавно, в том числе и из Рашки тоже.
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сидел бы Михо у себя в зожопинске может и выжил.. И передать нельзя и оставить нельзя Грохнут упыри. Сбросят с крыши
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в зажопинске нет сосок красивых, вот его к нам и тянет
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Но по приколу зеленский может выдать Саакашвили Грузии, будет весело...
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так я не понял, а вот запэдроты несколько лет визжали, что от президента практически ниче не зависит, брехали?
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Сколько ты ещё про Петю ныть будешь?? КЛовуну давно булаву дали, что ты всё скулишь про Петю.
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дырку от бублика они получат, а не шарапова.(с)
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Получат,использованый материал ни кому не нужен.
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Не переживай так! Он тут временно, сейчас используют его по полному, что бы лил грязь на Пороха до выборов в ВР, а потом поедет этот саака, хорошо если в Нидерланды!
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вот по этой причине этот дятел боится ехать в Балтийские страны - мы признаём Георгию и её законную власть, он был бы задержан и выслан по просьбе Георгии.
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Ждём реакции "Блазня"... Он же у нас - "за справедливость"!!!
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судя по всему грузия более европейская(страна)всё стоит жестко!!проворовался!!будь любезный отсиди!!(в не зависимости сколько процентов у бывшей или заступившей власти) Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили - Цензор.НЕТ 8538 Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили - Цензор.НЕТ 3347
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а зелебеня-не порох...этот враз выдаст.да и коломойша только и ждет повода ,вряд ли забыл.как ты его из швейцарии вытаскивать собирался
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О..о.. Ты уже и здесь яд выдавливаешь?
Смайлик вставил...смешно от собственной писанины?
А как на счет флешмоба? Ты и другие IQ недотянувшие, собираетесь возле поместья "бога" , разбиваете палатки и каждый день лозунг - порошенко форева!
Долго он вас терпеть будет?
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этот шестикрылый бредит,не обращай внимания Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7513
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Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!

Надеюсь так и будет. нужно помочь прокуратуре Грузии привлечь по закону к ответствености Сакашвили.. нудно его выдать, суд пусть разбираеца в Грузии.

У вас кстати ошибка -- Михеилу
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Скоро Украина будет требовать от РФ выдачи порошенко.
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незручна ситуація ? чи шанс злити грузинам сакашвілі ?
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av kazimir - нужно слить уголовника и быстрее....

Но перед этим лишить грузина указом президента Зю украинского гражданства... Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили - Цензор.НЕТ 456
Пэтя наверное угорает от смеха сейчас...
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Народ, Україна не може видавати чи проводити екстрадицію свого громадянина. Якщо б у нього не було громадянства - то так. А з громадянством - це дурна вимога.
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Есть ещё причина---но не решается. Судить Мишу суду надо. Грузинскому. Да и не факт что докажут или посадят. Тут вот своих валом предателей---делать что будем? Залетай вечером на любой тв-канал и рубай стрельцов массово подряд.Смело при чём---наших нет там! Рискну моралистически----бабов не жалеть---этих редких тварюк первыми. Ну вы поняли о ком я это?
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Вот что теперь будет со всем этим делать наш зеленый дурачок?
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Мабуть крім як косити бабло у нього нема можливостей. І то, посадити можуть. Є шанс стати бутафорським президентом у слуги.
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Ты же...дурачек тоже что то делаешь, вот строчишь..тоже дело.
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Йух вам а не Саакашвили. Можем отдать вместо него Парашенка и еще десяток воров в законе которых Грузия почему то не дает запросы на екстрадицию.
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Сольют,лишат гражданства,и в Грузию на нары.
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Президент Грузии, Саломе Зурабишвили считает нецелесообразным размещение в стране американских военных баз.
Грузии не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и вероятно, вызовут "реакцию как со стороны России.


Так что отдадим Михо как-нибудь потом.
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Все что инкриминируют Саакашвили ето избиение депутатов и гонение коррупционеров. За такое награждать нужно. Не зря сейчас грузинская власть против военной базы США и НАТО. Проросийским душком завоняло.
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А чому його європейські партнери не екстрадували? (Не прихильник Саакашвілі.)
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а им просили о выдаче (есть ли такое соглашение о выдаче)
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Здорово Михо прищемил коррупционеров в свое время, никак не успокоятся. Тем более они добились своего, снова коррупционеры в Грузии хозяева жизни.
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Благодаря Саакашвили Грузия сейчас Грузия, с безвизом в Европу, кандидат в ЕС и член НАТО, а не дыра как абхазия, осетия и приднестровье с рузькиммиром и ворами в законе. А то что Михо приписывают избиение депутатов, выдворение парашников типо воров в законе из страны и разгон демонстрантов рузькогомира так ето только спасибо ему нужно сказать.
Даже по визгам кремлеботов и ******** можно увидеть что Михо Саакашвили отличный президент, который вывел самую криминальную и нищую страну на мировую арену. За что и получил от Ху*ла тавро *личный враг путена*.
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Я считаю, что Михо должен поехать сам и доказать свою невиновность в суде.
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Stepan Kuravlyov - так не получится...

Верховный Суд Грузии окончательно постановил что Миша уголовник...
Решение окончательное...
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Есть возможность в европейском обжаловать?
Есть вероятность, что шаурма виноват?
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Stepan Kuravlyov - можно и в Страсбурге попробовать обжаловать - в суде по правам человека....

Но по ходу там чистая уголовщина, потому что в ином случае Миша бы туда уже бы накатал заяву...
Но нет..., Миша этого не делает...
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думаешь, твое мнение кого-то интересует?
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Непременно выдадут. Карлсон верещал на коломойшу, шо тот таки сядет. Беня злопаматен, затем Михуилу и разрешил фигляр сюда вернуться. Сдадут для отсидки коксующегося.
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Пан Кока, учите матчасть Украины по экстрадиции.
По нашим законам украинцев не сдают! Крапка!!!
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Много странных украинцев развелося...президенты, бабломойские саакашвили и все украинцы...и все именно в Украину хотят...
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Зеботы спамят. Повторю у нас хорошие отношения с Грузией, не нужно их портить вот этим недоразумением. Нужно его выдать Грузии и ещё больше укрепить дружеские отношения с грузинами.
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нужно было прямо в аэропорту передать грузинским властям...
Мол это была совместная, спланированная операция 2-х стран в борьбе с преступностью...
Михо и Зе фанаты поскулили бы пару часов и все...
А теперь поймали проблему...
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Він імпотен, притому і в законодавстві.
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Тебя спамят за твое интелектуальное развитие. И все.
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Саакашвілі повернувся в Україну: як реагують у Грузії
https://www.youtube.com/watch?v=xyh-n511Wrs
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А давайте вместо Михо им Пороха отдадим! Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1657
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Саакашвили - гражданин Украины. Украина не выдаёт своих граждан другим государствам.
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Думаю, когда Миша начнет называть зеленую шоблу барыгами, тогда его и выдадут.
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Зеленский приютил беглого преступника Сссаку,будь он неладен.
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Нужно засечь время через которое Михусь заорёт что ЗЕлень барыга, преступник и вор, а ЗЕкоманда - "злочинна влада" Кто сколько даст??Даю максимум год...Через год Михусь будет в жёсткой опозиции к действующей ЗЕКобанде..думаю что тогда его и выдадут. Ну или опять вышвырнут уже сами ЗЕлеботы
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***** тоже не против заполучить Мишу. Выкусите , совковые мрази. Украина сегодня - территория свободы!
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Саакашвілі громадянин України, які питання? Яка екстрадиція?
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Ну, там идёт передача дела в Интерпол и заседание парламента Грузии с призывом ко всем цивилизованным странам выдать преступника.
Украина, правда перестала такой быть.
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Трындежник кремлеботский, Миша еше вчера разьежал и по Европе и по Америке. Уже давно известно всем (кроме кремлеботов) что преследование Миши властями Грузии признано на Западе политически митивированным.
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Що ж... Тільки дипломатичного скандалу через приховування злочинців нам і не вистачає. Доведеться віддавати.
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А чего не требовали раньше, когда он не в Украине был？
Потому шо сцались рот открыть на ЕС, а тут можно, НО ЗЕ не диабетное чмо, так что досвидос
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Бред несёшь откровенный. Требовали всегда и от всех. Это юридическая норма, её действие не прекращаеца куда бы Саакашвили не поехал.
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Помните как зрадофилы жюлины и они же все ЗЕботы визжали что дела в Украине так плохо что все с Украины бегут, кокококо... сколькор людей уехало на зароботки, зубажиння зубажилое. Ну что вы лялечки...не всё так плохо!!..смотрите какие люди вернулись назад в Украину на работу! Какие ценные кадры, прохвесионалы! И бабломойские со своими подельниками и Портновы и Саакашвили, а вы говорите зубожиння, проблемы, люди бегут. А вот эти парни с вами не согласны, им тут хорошо и сытно. Наверно потому что работать умеют огась
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А роССия стольких требует экстрадировать им Украинцев! Ха-Ха!
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Це ж скільки Порошенко заніс в прокуратуру Грузії, що він вже не президент, а вони все рівно вимагають Саакашвілі видати.
Здуріти можна.
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Читайте законы, не одно государство своих граждан не выдает другим государством, тем более, чтобы их судили, лаврушникам пора выучить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили
 
 
 
 
 
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