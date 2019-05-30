 Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкоц на Грузия-online, об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе.
Как отметил Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.
"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.
Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!
В издании напоминают, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, и обвиняется и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".
Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", - заявил Кока Кацитадзе.
28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.
Смайлик вставил...смешно от собственной писанины?
А как на счет флешмоба? Ты и другие IQ недотянувшие, собираетесь возле поместья "бога" , разбиваете палатки и каждый день лозунг - порошенко форева!
Долго он вас терпеть будет?
Надеюсь так и будет. нужно помочь прокуратуре Грузии привлечь по закону к ответствености Сакашвили.. нудно его выдать, суд пусть разбираеца в Грузии.
У вас кстати ошибка -- Михеилу
Но перед этим лишить грузина указом президента Зю украинского гражданства...
Пэтя наверное угорает от смеха сейчас...
Грузии не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и вероятно, вызовут "реакцию как со стороны России.
Так что отдадим Михо как-нибудь потом.
Даже по визгам кремлеботов и ******** можно увидеть что Михо Саакашвили отличный президент, который вывел самую криминальную и нищую страну на мировую арену. За что и получил от Ху*ла тавро *личный враг путена*.
Верховный Суд Грузии окончательно постановил что Миша уголовник...
Решение окончательное...
Есть вероятность, что шаурма виноват?
Но по ходу там чистая уголовщина, потому что в ином случае Миша бы туда уже бы накатал заяву...
Но нет..., Миша этого не делает...
По нашим законам украинцев не сдают! Крапка!!!
Мол это была совместная, спланированная операция 2-х стран в борьбе с преступностью...
Михо и Зе фанаты поскулили бы пару часов и все...
А теперь поймали проблему...
https://www.youtube.com/watch?v=xyh-n511Wrs
Украина, правда перестала такой быть.
Потому шо сцались рот открыть на ЕС, а тут можно, НО ЗЕ не диабетное чмо, так что досвидос
Здуріти можна.