 Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщалось, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.
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Скорее поржать с безграмотной, заикающейся, без связной гопото речи клуона. Он же даже па руцьки толком не может мысль выразить, сбиваеца, речь рваная, подбирает слова . Это тебе не по заученному сценарию клоунаду разводить.
Деза против Юльки, Саакашвили и канала телеканала. Прифотошопил вместо иллюстрации картинки с телеканала карту с типа российским Крымом.
На голубом глазу, порохобот сказал шо он не причем и картинку взял где то с фейсбука. Правда гадостный коммент к фальшивому скрину он писал сам, но про это он почему то позабыл.😁
Лисапет есть. Осталось ещё квартиру убогую сфоткать где он с родителями жил, шоб стадо уже совсем завизжало от радости
Ляшко О.В.:
- Дякую, віддайте мій телефон.
Зеленський В.О.:
- Я передаю слово Андрію Володимировичу, якщо можна.
Ляшко О.В.:
- Андрію Володимировичу, з Вашого дозволу я все-таки хочу, щоб мені повернули мій телефон.
Во-вторых - КС рассудит
а как же интернет новые возможности... а нет не решились
Зеленський В.О.:
- Я не чув цього.
Геращенко І.В.:
- То я Вам говорю про це. А хоча ми вже не того віку.
Богдан А.Й.:
- Це Ви про кого?
Геращенко І.В.:
- Про Верховну Раду. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що в сексизмі і подібні речі негідні звучати з будь-якої команди. За цим Столом сидять люди, політики деякі, які отримували в мене на горіхи за сексизм. І я хочу сказати, щоб хто би собі це не дозволяв, я буду дуже жорстко і публічно до цього протистояти.
Зеленський В.О.:
- Я можу, до речі, дати його номер телефону, щоб ви йому це сказали.
Геращенко І.В.:
- Ні...
🤣🤣🤣
- ЗВР впали на 1,3 млрд $
- гривня впала на 80 копійок
- співпраця з МВФ на паузі
- ширяться чутки про дефолт
- 9 днів не було заяв про полонених військових
- 9 разів порушив закон
Глава НБУ еще тот кого назначил барыга.
Гривна как была 26 с копейками так и есть, где шоколадное дерьмо про 80 копеек сожрал?
При барыге спивпраця с МВФ вообще висела на волоске, так как мародер отказывался делать что прописано в меморандуме.
При барыге тоже были чутки про дефолт.
Были заявления про полоненых, не надо тут шоколадное дерьмо постить.
Когда будет факт порушення закону, как положено по закону тогда и пиши, а пока что это шоколадное дерьмо которого ты похоже обожрался.
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
- І я Вам дякую. Дайте команду, верніть мій телефон.
Іра, вибач, тебе тільки що не били, а мене отам двоє "мордоворотів" тягали і забрали телефон. Я Вас прошу, я дуже прошу Вас спокійно, толерантно, з повагою до новообраного Президента - дайте своїй команді охороні повернути забраний у мене телефон. І включіть будь ласка те, що зараз відбувається в цьому залі, це історичні події, які впливають на життя кожного українця.
Какие они все отвратительные паяцы на фоне Зеленского
- Віталій, у тебе не забирали телефон? У мене забрали. Володимире, віддайте телефон і стенограма.
Отут: https://mpsh.ru/10551-poroshenko-gotovit-srochnyj-pobeg-iz-ukrainy.html
Що доводить, скільки тут ольгінських... Навіть під українськими аватарками
Виступаючий:- Да. Несколько законов, которые нужно
принять.И назначения. Мы бы хотели видеть, вчера в
своей речи Вы сказали, что первые шаги, Вы приступите к реальным шагам к
установлению мира, по выполнению Минских соглашений. Предыдущая команда, еще
раз повторюсь, она имитировала мирный процесс, имитировала обмен пленными и
благодаря усилиям Петра Порошенка, военнопленные превратились в предмет
политического торга. Я об этом ответственно заявляю.
Все шаги, которые будут Вами направлены на
установления мира на Донбассе, будем приветствовать. Кстати говоря, вчера мы,
как некоторые здесь говорили о том, что было оживление в некоторых частях зала
относительно, да этого ждет не только определенная часть зала, этого ждут 80 %
украинцев, когда будет установлен мир в стране и будут обменены пленные
"всех на всех".
- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.
Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?
Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надо мною незаслужено сміялися.
😁😁😁
про гаранта прав и свобод граждан просто браво!
А потом вместе с ними на блокпостах волонтеров шмонали и над добровольцами издевались?
Невірте тому папіру, що там написано.
Голобородько не може бути таким тупим, бо в ньго є велосипед.