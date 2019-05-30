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Все про:ВР (22988) Зеленский (1553) парламент (845) фракция (238)

 Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады

На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Как сообщалось, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Полный текст консультаций доступен ПО ССЫЛКЕ 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Источник: https://censor.net.ua/n3129827
 
   
 Топ комментарии
 
Скорее поржать с безграмотной, заикающейся, без связной гопото речи клуона. Он же даже па руцьки толком не может мысль выразить, сбиваеца, речь рваная, подбирает слова . Это тебе не по заученному сценарию клоунаду разводить.
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Скорее поржать с безграмотной, заикающейся, без связной гопото речи клуона. Он же даже па руцьки толком не может мысль выразить, сбиваеца, речь рваная, подбирает слова . Это тебе не по заученному сценарию клоунаду разводить.
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відео може підтвердити інфу від учасника тої зустрічі Герасимова (чи Бурбака? - я, схоже призабув, хто; але не це суть важливо), як Богдан дьоргав зебіла за рукав, аби той не ляпнув чого лишнього.
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обычно Богдан зеблу под столом на ногу наступает Отдавит садюга копыто, доведёт *** до гангрены.
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Олег Тихонов 055f40a1

Скорее поржать с безграмотной, заикающейся, без связной гопото речи клуона. Он же даже па руцьки толком не может мысль выразить, сбиваеца, речь рваная, подбирает слова . Это тебе не по заученному сценарию клоунаду разводить.
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СТранно именно так делали все зрадофилы в отношении Пети. Причём совершенно пофиг какая тема была, всегда прибегало пару зрадонытиков и начинало визжать как все плохо, липецк.. барыга..кококок ..ты видимо свою методичку скопировал зрадофил??
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Собственно, так и разгонялись фейки против Пороха, типа в 80 раз обогатился, мародер и т.д.
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Пару лет назад я, здесь, поймал порохобота на сфальсифицированом скрине твитта (отфотошоплен).
Деза против Юльки, Саакашвили и канала телеканала. Прифотошопил вместо иллюстрации картинки с телеканала карту с типа российским Крымом.
На голубом глазу, порохобот сказал шо он не причем и картинку взял где то с фейсбука. Правда гадостный коммент к фальшивому скрину он писал сам, но про это он почему то позабыл.😁
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Чуваки..абырвырлыг, я за то шоб всех, абырвырлыг, и всем, абыртопыр, ну и вы поняли вот это всё я за то шоб вас..вот так вот все. и туда. Спасибо за внимание.
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И почему сразу после тех переговоров СМИ Россеи прекратили орать про хвашыстов, нацыздов и хунту?
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Когда перестали？ нибалей
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саме цікаве: стенограми міжнародних переговорів, як правило, не оприлюднюються. Вони - лише для службового користування працівникам МЗС. В крайньому випадку - парламентській слідчій комісії - як отобуло після переговорів Трампа та пуйлва в Хельсінкі.
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Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады - Цензор.НЕТ 4802

Лисапет есть. Осталось ещё квартиру убогую сфоткать где он с родителями жил, шоб стадо уже совсем завизжало от радости
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Почему среди шоколадной швали только конченная мразь которая ненавидит Украину?
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я так думаю, що Парубій (і не тільки він один з числа учасників тої зустрічі) завтра тикатиме в цю стенограму з питанням "ну, і де ми тут погодили отой текст президентського виборчого закону?"
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Везде,у них горе солнцеликого не выбрали Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради - Цензор.НЕТ 6830
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Советник, «насоветовавший» Зеленскому про з/п $4000 учителям, оказался не только *******@м, но и банальным вором - сп@здил научную статью. Но бабло из бюджета он ****@ть, конечно, не будет. Верю!https://inforesist.org/sovetnik-zelenskogo-po-voprosam-obrazovaniya-okazalsya-plagiatorom/Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады - Цензор.НЕТ 3848
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когда ахметка начнет повизгивать з\п будет 2 тысячи долл. а когда порося завизжит она станет 3.5 тысячи. 500 мы добавим при одном условии - все учителя каждый урок в течении года будут начинать с гимна, заканчивать - Слава Украине! спорить не надо со мной т.к. учителя ДОБРОВОЛЬНО, искренне и с радостью будут это делать. а некоторые пойдут дальше и будут приветствовать класс словами - Слава Степану Бандере! а, этим премию.
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Беня вынул руку из жопы Зе и разминает пальцы.
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Хто перший опублікував той виграв ? Дайте аудіо, чи відео, яке ви дуже **********, а то від Зелі багато букв (не слів) та всі українською...
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Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради - Цензор.НЕТ 3192

Ляшко О.В.:
- Дякую, віддайте мій телефон.

Зеленський В.О.:
- Я передаю слово Андрію Володимировичу, якщо можна.

Ляшко О.В.:
- Андрію Володимировичу, з Вашого дозволу я все-таки хочу, щоб мені повернули мій телефон.
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Он обещал видео Написать что угодно можно.
Во-вторых - КС рассудит
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кто то обещал видео а обошлись стенограммой
а как же интернет новые возможности... а нет не решились
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Знаєте, я хочу зауважити в присутності ваших радників, що один з них пан Разумком, по-моєму, він тут не присутній, нещодавно дозволив собі заявити ганебні абсолютно речі по відношенню до Верховної Ради України, що це якась там потаскана дівка, яку там зґвалтували, а вона вже чи збирається зґвалтувати.

Зеленський В.О.:
- Я не чув цього.

Геращенко І.В.:
- То я Вам говорю про це. А хоча ми вже не того віку.

Богдан А.Й.:
- Це Ви про кого?

Геращенко І.В.:
- Про Верховну Раду. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що в сексизмі і подібні речі негідні звучати з будь-якої команди. За цим Столом сидять люди, політики деякі, які отримували в мене на горіхи за сексизм. І я хочу сказати, щоб хто би собі це не дозволяв, я буду дуже жорстко і публічно до цього протистояти.

Зеленський В.О.:
- Я можу, до речі, дати його номер телефону, щоб ви йому це сказали.

Геращенко І.В.:
- Ні...

🤣🤣🤣
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10 днів Зе на посаді:
- ЗВР впали на 1,3 млрд $
- гривня впала на 80 копійок
- співпраця з МВФ на паузі
- ширяться чутки про дефолт
- 9 днів не було заяв про полонених військових
- 9 разів порушив закон
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тобто, ти будеш сцикливо обурюваться лише в тирнеті? як і решта приблизно 4% рнаселення?
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Почему среди шоколадной швали только конченная мразь которая ненавидит Украину?
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Так вы ж перед выборами били себя в грудь,что порох за экономику не отвечает.У нас парламентско- президенская республика,за экономику отвечает грося.Идите под парламент и кабмин и там свои претензии высказывайте,точно по адрессу.
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А то есть на выходе бпп и нф просто сделали хуже Украине.Да никто и не сомневался,что соевая свора это куча псевдопатриотов.Для них Украина пустое место.Украина и это переживет,но надеюсь увидеть всех этих персонажей в тюрьмах.Под лозунгами об Украине,скрывалось обычное гнилье.
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Неоднократно тут пишу что порохоботско-шоколадная шваль это конченная мразь которая ненавидит Украину.
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Ну так ольгино и стець,друзья навеки.Теперь уже не прячуться и действуют в унисон,чем хуже Украине,тем по их словам лучше.
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Почему среди шоколадной мрази только конченная мразь которая ненавидит Украину и которой соврать как два пальца обоссать?
Глава НБУ еще тот кого назначил барыга.
Гривна как была 26 с копейками так и есть, где шоколадное дерьмо про 80 копеек сожрал?
При барыге спивпраця с МВФ вообще висела на волоске, так как мародер отказывался делать что прописано в меморандуме.
При барыге тоже были чутки про дефолт.
Были заявления про полоненых, не надо тут шоколадное дерьмо постить.
Когда будет факт порушення закону, как положено по закону тогда и пиши, а пока что это шоколадное дерьмо которого ты похоже обожрался.
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НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
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Ляшко О.В.:
- І я Вам дякую. Дайте команду, верніть мій телефон.
Іра, вибач, тебе тільки що не били, а мене отам двоє "мордоворотів" тягали і забрали телефон. Я Вас прошу, я дуже прошу Вас спокійно, толерантно, з повагою до новообраного Президента - дайте своїй команді охороні повернути забраний у мене телефон. І включіть будь ласка те, що зараз відбувається в цьому залі, це історичні події, які впливають на життя кожного українця.
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Это надо читать

Какие они все отвратительные паяцы на фоне Зеленского
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Ляшко О.В.:
- Віталій, у тебе не забирали телефон? У мене забрали. Володимире, віддайте телефон і стенограма.
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Порохоботы, ваш гуру уже сдрыстанул из Украины типа на лечение, а вы все воюете со стенограммами
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ще одна, не перша не остання зебільна брехня. Але, на цей раз - з-за поребрика.
Отут: https://mpsh.ru/10551-poroshenko-gotovit-srochnyj-pobeg-iz-ukrainy.html
Що доводить, скільки тут ольгінських... Навіть під українськими аватарками
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Почитал стенограмму. Кроме "дуже дякую" клоун ничего не выучил.
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Как это чмо собирается выступать с международных трибун? Это не с шаурмой на трассе селфиться и "ДУЖЕ ДЯКУЮ", как попугай повторять. За его английский вообще молчу)
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А хто це з оппо? Вілкуляка?
Виступаючий:- Да. Несколько законов, которые нужно
принять.И назначения. Мы бы хотели видеть, вчера в
своей речи Вы сказали, что первые шаги, Вы приступите к реальным шагам к
установлению мира, по выполнению Минских соглашений. Предыдущая команда, еще
раз повторюсь, она имитировала мирный процесс, имитировала обмен пленными и
благодаря усилиям Петра Порошенка, военнопленные превратились в предмет
политического торга. Я об этом ответственно заявляю.

Все шаги, которые будут Вами направлены на
установления мира на Донбассе, будем приветствовать. Кстати говоря, вчера мы,
как некоторые здесь говорили о том, что было оживление в некоторых частях зала
относительно, да этого ждет не только определенная часть зала, этого ждут 80 %
украинцев, когда будет установлен мир в стране и будут обменены пленные
"всех на всех".
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Ляшко О.В.:
- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надо мною незаслужено сміялися.

😁😁😁
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Почему среди шоколадной швали только конченная мразь ненавидящая Украину?
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вообще одна Юлька пришла подготовленной к диалогу а не к пиару и очень многое по делу сказала

про гаранта прав и свобод граждан просто браво!
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один вопрос - почему выставлено в ворд формате а не пдф - так тут можно записать что угодно и опубликовать как оригинал?!
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Вопрос скорее другой. Встреча насколько я помню говорилось длилась 3 часа. Стенограмма не тянет даже на час.
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цитата Парубія: "В найважчі дні і ночі Майдану я особисто захищав працівників правоохоронних органів, а потім через кілька місяців ми з ними стояли пліч-о-пліч на блокпостах." Як вам це?
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Беркутов защищал?
А потом вместе с ними на блокпостах волонтеров шмонали и над добровольцами издевались?
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Ну что...........очередная ложь вылезла. Похоже надеялись, что это не видео и скачивать, читать не будут. НИКАКОЙ договоренности не было, ни про закрытые списки, ни про 3 процентный баьер. Посидели, поболтали - разошлись.
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до сраці ваша відредагована та підчищена стенограма за забаганками ЗєкаМанди...Чому Ляшка з девайсом не пропустили, щоб зняв це збіговисько в реальному часі???? Тепер оці дешеві вкиди вихолощеної стенограми не вартують використаного туалетного паперу...
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Почему шоколадная шваль не опубликовала свою версию стенограммы, там же они были?
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Не вірте цьому АПу, фейк то все. Цей АП викрав Богдана і в багажнику відвіз в ліс. Так його тортурували, а потім з лісу виїхала машина вся набита папіром, А там на кожній сторінці було написано "Стіно-грама". То все бачив іспаньський рагуліровник на дорозі.
Невірте тому папіру, що там написано.
Голобородько не може бути таким тупим, бо в ньго є велосипед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдминистрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады
 
 
 
 
 
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