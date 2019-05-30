 Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщалось, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

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