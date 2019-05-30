 Российские тюремщики перевели украинского политзаключенного в РФ Балуха в больницу

Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, Владимир Балух переведен в областную больницу ФСИН, в город Торжок", – сообщили в офисе уполномоченного.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявляет, что у нее нет официального подтверждения данной информации.

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"Я обратилась к врио начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение – Ред.), то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости оказания Балуху медицинской помощи. Поскольку ответ на мое заявление до настоящего времени не поступил, я не могу прокомментировать сложившуюся ситуацию на сегодняшний день", – сказала Динзе.

Она сообщила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.

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Ранее сообщалось, что Балуху продлили срок содержания в ШИЗО до 31 мая.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.