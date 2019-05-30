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 Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии

Оккупанты сначала "национализировали" предприятие, после не смогли найти для него инвесторов, позже собирались вложить в возрождение киностудии деньги бюджета РФ. Все закончилось ликвидацией.

Распоряжение о ликвидации размещено на сайте оккупационного правительства Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм" и высвобождением работников", - указано в документе.

Согласно распоряжению, создается соответствующая ликвидационная комиссия, а сам процесс должен продлиться год.

Контролировать исполнение данного распоряжения будет так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Лариса Опанасюк.

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Так называемый "парламент Крыма" 2 сентября 2014 года одобрил постановление о выкупе Ялтинской киностудии "в собственность полуострова", но уже 10 сентября так называемый "Госсовет Крыма" принял постановление о ее "национализации".

Оккупационные власти полуострова закрепили имущество Ялтинской киностудии за так называемым "Министерством культуры Крыма".

В феврале 2018 года марионетка Кремля, назначенный оккупантами "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что так называемые "власти полуострова" планируют возрождать Ялтинскую киностудию за бюджетный счет. Тогда Аксенов заявил, что в восстановление киностудии нужно вложить порядка 4 миллиардов рублей (около 1,7 млрд гривен) из российского бюджета, поскольку частные инвесторы не хотят этим заниматься.

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Позже оккупационный "министр культуры Крыма" Арина Новосельская заявляла, что Ялтинскую киностудию передадут в собственность России.

Источник: https://censor.net.ua/n3129824
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас посмотрела, что Ялтинская киностудия была основана в 1919 году. Со столетним юбилеем тебя, Ялтинская киностудия и прощай. 😭
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Зачем на военной базе киностудия? Скоро на острове Крым будут одни казармы и ядерное оружие, и ватники будут ждать очередного землетрясения или болезни под названием Чума и Холера.
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и где ж теперь следующие сезоны слуг урода снимать?
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шо творицца...и как теперь офцов алиентами пужать? Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 3813

Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 3 ч.3 часа назад

Роскомнадзор заблокировал «Протоколы сионских мудрецов». Осталось «План Даллеса» заблокировать и заживём
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Много было снято там при совдепии---даже и не скажешь сразу. Любили московские артистики особенно летом или к осени туда ездить на сьёмки. Красивый город Ялта---особенно с моря. Народ на звёзд таращится, следом бежит, 20 лет подряд потом в глухомани своей всем рассказывает там например за русского Мишку Боярского итд и тп. Последний фильм отличный снял Соловьёв, *Асса*. Город был хорошо показан. Чуть жалко кому постарше.
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Да, в "АССА" душа Ялты показана, пальмы в снегу. Хорошее кино.
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Зачем кино на кацапской загаженной военно -морской базе? Кино закончилось.Там кроме военных никто и ничто уже не нужно. Я говорила, что Крым уже не курорт и он очень экологически грязный, а кацапы не верят, едут туда "оздоравливаться".Ну пусть едут.
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Зачем на военной базе киностудия? Скоро на острове Крым будут одни казармы и ядерное оружие, и ватники будут ждать очередного землетрясения или болезни под названием Чума и Холера.
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Так там уже 5 лет кацапская чумка сверепствует... Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 1960
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Оказывается, что из всех искусств кино - не такое уж и важнейшее. На Ялтинской коностудии были сняты: " Человек амфибия", " Пираты XX века", " Кавказская пленница", и много - много советских фильмов. Сейчас у Ялты другие планы, она в лапах оккупанта, ей нужно просто выжить и не уплыть в море.
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Сейчас посмотрела, что Ялтинская киностудия была основана в 1919 году. Со столетним юбилеем тебя, Ялтинская киностудия и прощай. 😭
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Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии// да!!вот тут кацапы попали!!,,новоиспечённый" теперь потребует все ПОВЕСТКИ ,,взад!"и будет мстить!!ведь ,,сватов" и ,,квартал"совсем негде снимать будет!! Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 5547 Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 6922
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Не уподобляйся 2-м глистам писавших в начале.
Это не юмор- это читать даже не хочется. Плоско и даже очень.
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Рашка столько говна снимает что киностудии закрываются...
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Крым постепенно превращается в ничто.
Плохо им жилось при Украине, пусть теперь поживут при россии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии
 
 
 
 
 
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