 У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.
"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ИФ) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он.
Как легко решить, что ты слаб,
Чтобы мир изменить.
Опустить над крепостью флаг
И ворота открыть?
Пусть толпа войдёт в город твой,
Пусть цветы оборвёт.
И тебя в суматохе людской
Там никто не найдёт.
Как легко знать, что ты в стороне,
Что решаешь не ты.
Пусть другие побеждают в войне
И сжигают мосты.
Полпути позади и немного осталось,
И себя обмануть будет легче всего.
От ненужных побед остаётся усталость.
Если завтрашний день не сулит ничего.
И как трудно стерпеть и сберечь все цветы,
И сквозь холод и липкий мрак
Поднимать на мачте мечты
Свой единственный флаг.
Андрей Макаревич.
Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.
Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское.