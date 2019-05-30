 У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ИФ) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он.

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