EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2749  125
Все про:Зеленский (1553) переговоры (3620) Путин (24801) Пристайко (103)

 У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он  заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ИФ) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он.

Также читайте: Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3129822
 
   
 Топ комментарии
 
Дожился... Пощу унылого, но оно того стоит.

У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5507
 показать весь комментарий
 
У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 4134 И тут никто не квохчет? А как же зрада зрадная, барыга, липецк...........
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кстати, форумчане, кто на воле (бо нас, порохоботов, как закрыли в порохоботской комнате после второго тура, так даже Данилюк, ****, не нашёл) не подскажете, что там с курсом доллара? Ну я понимаю, что Вовану нужно чутка времени чтоб до 8 снизить, но уже где-то 17-15 за доллар?
 показать весь комментарий
 
 
***
Как легко решить, что ты слаб,
Чтобы мир изменить.
Опустить над крепостью флаг
И ворота открыть?
Пусть толпа войдёт в город твой,
Пусть цветы оборвёт.
И тебя в суматохе людской
Там никто не найдёт.
Как легко знать, что ты в стороне,
Что решаешь не ты.
Пусть другие побеждают в войне
И сжигают мосты.
Полпути позади и немного осталось,
И себя обмануть будет легче всего.
От ненужных побед остаётся усталость.
Если завтрашний день не сулит ничего.
И как трудно стерпеть и сберечь все цветы,
И сквозь холод и липкий мрак
Поднимать на мачте мечты
Свой единственный флаг.

Андрей Макаревич.
 показать весь комментарий
 
 
Обговорят дату и время когда чувак с ксивой презента поедет на колени становится перед ******....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вплоть до 2019 года в России работал завод Рошен. Полки российских магазинов ломятся от продукции Рошен, конфетки Рошен добавляют даже в сухпайки боевиков ДНР.

Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.

Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское.
 показать весь комментарий
 
А ще по "Рассія-24" сказали, що Порох вбив свого рідного брата і з'їв його.....
 показать весь комментарий
 
 
у мну тут недалеко зоопарк. там є така. але спить в основному. не разу не бачив шоб "шевелилась" ))
 показать весь комментарий
 
 
зрада - не каких переговоров с врагом - хватит на войне зарабатывать - нет показу сватов в стране агрессоре
 показать весь комментарий
 
 
..Даффай ПРодовження *барижного гешефту * ..* торгівлі на крові * !
 показать весь комментарий
 
 
головне щоб кловун не почав машинально вибачатись
 показать весь комментарий
 
 
Дмитрику, ти вже якось визначся - або Барига, або *****, а то і вашим і нашим.
 показать весь комментарий
 
Якщо до такого спілкування дійде, то ні за яких обставин не можна допустити звернення: "Володимире Володимировичу". Тільки "пане президент" або "пан путін". Ніякого панібратства і поваги до агресора! Кай, курва, знає своє місце! Ну і звісно, "пане *****", тут буде теж не до речі з дипломатичних міркувань, хоча по суті - воно те саме, що треба! За те що поц поросенок поручкався із *****м, йому ту руку треба обрубати по самі яйця. Жодної довіри кацапам, будь-які перемовини з кацапами - це їх намагання обдурити нашу сторону! Добрий кацап - це мертвий кацап!
 показать весь комментарий
 
 
Блін, переговори по телефону? А чому не роліками в ютюбі?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко
 
 
 
 
 
 вверх