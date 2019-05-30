 Вместо Апакана СММ ОБСЕ в Украине возглавит турецкий дипломат Чевик

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

30 мая в Вене прошла прощальная церемония для главы СММ посла Апакана, на которой присутствовали действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Лайчак вручил послу Апакану золотую медаль, которая является высшим признанием словацкой дипломатической службы. В свою очередь генсекретарь ОБСЕ вручил дипломату медаль ОБСЕ.

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"Каждый день наши наблюдатели взаимодействуют с людьми, каждый день они разговаривают с гражданскими лицами на линии соприкосновения, пересекают контрольно-пропускные пункты. Мы говорим с теми, кто продолжает работать для своих сообществ, чтобы поддерживать связь, несмотря на разногласия", - сказал Апакан о работе миссии наблюдателей.

В ОБСЕ отметили, что Апакана на посту главного наблюдателя СММ сменит турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.

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