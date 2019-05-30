 Задержанных крымскотатарских активисток выпустили, завтра будет суд

Первой из здания Центра противодействия экстремизму в оккупированном Симферополе вышла Мумине Салиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

Она рассказала, что против нее возбуждено административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". - Ред.).

Заседание по этому производству состоится завтра в 09:30 в оккупационном "Киевском районном суде Симферополя".

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Лутфие Зудиеву выпустили через 45 минут после Салиевой. Она рассказала, что против нее также возбудили административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ. Суд состоится завтра в 10:30.

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

К женщинам не допускали адвокатов. Освободить задержанных призвало представительство Украины в ООН.

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