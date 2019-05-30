 Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД ФРГ на брифинге в Киеве.
"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал он.
Потрібно просто припинити цю безглузду кроваву бійню. От і все.
😂😂😂
И..и..и. Минскому формату альтернативы нет?
Э победитель всех котлов ляпнул...забыл?
https://twitter.com/bamr69/status/1134064432198443014/photo/1
Но это не точно.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
И на Мальдивах Барыга оттягивался, когда шла война!!! Лицемер и сволочь последняя!!