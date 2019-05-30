 Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД ФРГ на брифинге в Киеве.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал он.

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