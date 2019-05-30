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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2571) Маас (73)

 Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД ФРГ на брифинге в Киеве.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129818
 
   
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ты шо,лорка,не согласна с преЗЕдентом зелебеней? Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 5043
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А що там думати?
Потрібно просто припинити цю безглузду кроваву бійню. От і все.
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Есть одно средство. Надо в полнолуние покропить кровью одного плюгавого стерха Минский договор.
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вот все наблюдаю,когда же зелебенцы начнут минский формат нахваливать?
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Отрыжка с Тобой...плотно зелебенскЭоее слова засели? Можешь нормально писать?
И..и..и. Минскому формату альтернативы нет?
Э победитель всех котлов ляпнул...забыл?
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это тяжелый удар под дых мыролюбной безальтернативности свиней. Плюсую.
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у евроаферистов начались проблемы с мыролюбством. свиновальцмана народ сбросил как шлак и нету больше в украине прихвостня русни с мыролюбным похрюкиванием.
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Что там оживлять? В морг,блеать. Или в печку.
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Как раз во время Иловайского котла порошенко открывал свой оффшор.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
И на Мальдивах Барыга оттягивался, когда шла война!!! Лицемер и сволочь последняя!!
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Если умертвить ***** ( хотя бы в плане его зарубежных счетов + эмбарго на нефть и отключение СВИФТ), то проблем с "оживлением" минских переговоров не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским
 
 
 
 
 
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