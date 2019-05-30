 Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В феврале этого года в городской совет Днепра обратился предприниматель о выделении ему в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Данным вопросом начал заниматься чиновник профильного направления. Он сообщил предпринимателю, что помещения, в распоряжении городского совета будут выставлены на открытые торги. Чтобы одержать победу в конкурсе предприниматель должен заплатить заместителю начальника отдела 2 тыс. долларов.

Сегодня, 30 мая, чиновника задержали за получение взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

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