 Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В феврале этого года в городской совет Днепра обратился предприниматель о выделении ему в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Данным вопросом начал заниматься чиновник профильного направления. Он сообщил предпринимателю, что помещения, в распоряжении городского совета будут выставлены на открытые торги. Чтобы одержать победу в конкурсе предприниматель должен заплатить заместителю начальника отдела 2 тыс. долларов.
Сегодня, 30 мая, чиновника задержали за получение взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
можно было и рожи показывать...чтобы если и отмажутся от наказаний то остались в памяти народной клопами и гнидами
Ща новая власть пару лярдов выделит и сразу финансовое положение стабилизируется..
На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
Курс доллара в конце мая идёт вверх. Межбанк сейчас 26,935-26,965. это похоже уже на панику, при том, что $ в это время всегда падал последние 2 года. Мы только навели порядок в посудной лавке: убрали битую посуду, собрали уцелевшую, закупили новую, расставили все по полочкам, вымыли витрину. И вот зашел слон. Разрыв с МВФ, разговоры про "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность - это все влияет на курс $. Дальше будет ещё веселее. Эйфория про евро зарплаты, пенсии и совковые платежки за коммуналку ********* в неизвестном направлении. Сейчас все бегут в обменник. Результат работы Зеленского и дебилов, которые его выбрали - прочувствует вся страна.
Вы сделали это вместе!
Иван Лютый