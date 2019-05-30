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 Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 30 мая, сотрудники Национальной полиции задержали на взятке заместителя начальника отдела горсовета Днепра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

В феврале этого года в городской совет Днепра обратился предприниматель о выделении ему в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Данным вопросом начал заниматься чиновник профильного направления. Он сообщил предпринимателю, что помещения, в распоряжении городского совета будут выставлены на открытые торги. Чтобы одержать победу в конкурсе предприниматель должен заплатить заместителю начальника отдела 2 тыс. долларов.

Сегодня, 30 мая, чиновника задержали за получение взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зампредседателя Васильковского горсовета задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за регистрацию земельных участков, - СБУ. ФОТО

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 03

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Смотрите: Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3129816
 
 
 Топ комментарии
 
А хіба ще корупцію не ЗЕбороли?
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хуже. он адепт секты мыролюбного реформизма.
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Показуйте вироки!!!!! А не затримання! Нам вже в печінках та спортивна рибалка! Новини мають звучати так - вирок, вирок, вирок..... строк, строк, строк увязнення, конфіскація, конфіскація, конфіскація....
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Ще краще : "На кол, расстрелять, повесить.." А як що самого стрельнут..?Не будєш волати:"А меня то за что?"
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Шось мені здається, шо Зєля всіх нає...обдурив.Де матьперемать кінець епохи бідності ,брехні і жадності? Жадность поки нормально себе чухає,разом з брехньою і бідністю.
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хуже. он адепт секты мыролюбного реформизма.
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А ти видно шо зебіл?В Дніпрі рулють фреди Бені.Вибрали клоуна,так відповідай те за корупцію і всю хєрню разом з зекомандою.
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Я уже писал что не голосовал за Вовку штейна. Но просто неприятно и мерзко наблюдать как на него гадят откровенные соевые свиношныри.
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понимаю когда сотрудников ретушируют.. но взяточников...
можно было и рожи показывать...чтобы если и отмажутся от наказаний то остались в памяти народной клопами и гнидами
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ктото из соевой шайки мыролюбцев решил напоследок немного заработать, мыролюбно конечно. Но не подумал что с мыролюбными перемириями закончено.
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В Днепре? В мерии у Филатова? Порошенковцы? Ты гонишь
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легко. свинокрысы за пять лет и не в такие щели позалазили.
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Та брось..назначаемая должность, госслужба.Ты думаешь туда на работу из Центра Занятости попадают? За этого чела, если он не из соратников Ьори минимум должен был поручится кто то из ближников
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А випустять його через 3 дні також порохоботи?
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да. потому что у судей тоже массовое заболенвание свиномыролюбством.
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А-а-а-а...на аэропорт денюжек папиредники не дали....вот и приходится побираться-крохоборничать..
Ща новая власть пару лярдов выделит и сразу финансовое положение стабилизируется..
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Пруфов не будет. Инфа из проверенного источника. Мамой клянется.

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
Курс доллара в конце мая идёт вверх. Межбанк сейчас 26,935-26,965. это похоже уже на панику, при том, что $ в это время всегда падал последние 2 года. Мы только навели порядок в посудной лавке: убрали битую посуду, собрали уцелевшую, закупили новую, расставили все по полочкам, вымыли витрину. И вот зашел слон. Разрыв с МВФ, разговоры про "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность - это все влияет на курс $. Дальше будет ещё веселее. Эйфория про евро зарплаты, пенсии и совковые платежки за коммуналку ********* в неизвестном направлении. Сейчас все бегут в обменник. Результат работы Зеленского и дебилов, которые его выбрали - прочувствует вся страна.

Вы сделали это вместе!
Иван Лютый
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отправил тебя в спам. Еще будет один такой монотонный высер ты пойдеш в бан. не за сам текст а за то что ты однои и тем же сереш по всему цензору.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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