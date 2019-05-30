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Все про:наркотики (1518) таможня (1416) техника (599) Евросоюз (12451) ГФС (3288)

 Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков

Консультативная миссия ЕС передала ГФС экспресс-анализаторы наркотических веществ. Их направят на 19 таможен. Два года тому назад при помощи такого анализатора обнаружили почти 177 кг амфетамина.

Общая стоимость полученных анализаторов - 85 тысяч грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Полученные анализаторы будут направлены на 19 украинских таможен.

Эта помощь предоставляется в рамках программы Консультативной миссии ЕС "Операционная поддержка в предоставлении стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности Украины".

Впервые ГФС получила такие анализаторы от Консультативной миссии ЕС в 2017 году. В этом же году на Одесской таможне разоблачили перемещение через границу 176,7 кг амфетамина.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3129815
 
 
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Зарубежные визиты ЗЕБЕни одменяются ! Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 2419
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зебеля її указом виведе з експлуатації. Бо буде катастрофа.
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срочно на проверку всю эту зешайку
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Зарубежные визиты ЗЕБЕни одменяются ! Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 2419
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При чем тут ЗЕ? Прошлая власть палец о палец не ударила, чтобы бороться с наркоторговлей, наоборот она обогащалась на этой торговле. Наркоторговля была и есть под покровительством высших чинов. Все наркоточки в Украине известны и никто с ними не борется. А вылавливание время от времени какого-то случайного торговца -это очковтирательство и показуха. Это как борьба с коррупцией - словили раз в год мелкого коррупционера, растрандели на весь мир, потом отпустили или дали ему 2 года условно. Кто пишет такие законы - наша власть ,депутатики - бандитики- рептилоиды, которые сейчас все кинулись в округа сеять гречку на очередной депутатский срок.
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срочно на проверку всю эту зешайку
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зебеля її указом виведе з експлуатації. Бо буде катастрофа.
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Размножен как вирус.эх...Супрун на него нет. Хотя....ее методы только усиливают эффект.
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Чувак с ксивой презЕдента не проходит таможенный контроль...его не поймают.....
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а второй в Раду
третий - в Харьковский горисполком
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это чо теперь,прибывающие новые лица на руководящие должности будут сразу и проверять?эх,нам хотя бы на полгода раньше такое оборудование Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 6938
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))) свежая инфа. "на трёх сёстрах", за вьезд с беларуси, таможня берёт тысячу, правда гривен. за 500 ни в какую не проходит. мой бывший сосед вьехал )).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков
 
 
 
 
 
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