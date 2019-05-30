 Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков

Общая стоимость полученных анализаторов - 85 тысяч грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Полученные анализаторы будут направлены на 19 украинских таможен.

Эта помощь предоставляется в рамках программы Консультативной миссии ЕС "Операционная поддержка в предоставлении стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности Украины".

Впервые ГФС получила такие анализаторы от Консультативной миссии ЕС в 2017 году. В этом же году на Одесской таможне разоблачили перемещение через границу 176,7 кг амфетамина.

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