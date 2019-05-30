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Все про:ВР (22975) КС (1293) роспуск (189)

 Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак

Судья-докладчик по делу о неконституционности роспуска Верховной Рады сообщил, что производство по соответствующему представлению открытое 29 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - отметил народный депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО

"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - подчеркнул он.

"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - сообщил руководитель фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказал в открытии производства о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

Максим Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата внесли конституционное представление о неконституционности указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом - это очень важно", - подытожил Максим Бурбак.

Также читайте: Конституционный Суд получил представление относительно указа о роспуске ВР и распределил его судье-докладчику

Источник: https://censor.net.ua/n3129813
 
   
 Топ комментарии
 
Вот ты плод пети.Знаешь прекрасно,что я не кацап.Но не можешь не врать.Это у вас наследственное.Петя от семьи заразился воровством и брехней,и вас заразил.Неужели вам приятно,что ,как ты говоришь,щиро проукраинский президент петя врет,крадет и холуй хуйла.Или тебе пофиг,лишь бы у корыта.
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Напрягся , гнида народнофронтовская ... А расплата то уже совсем близко
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Как бы то ни было,но они в миллион раз лучше мародера.А чтобы не было таких пасквилей про нового президента,ему надо очень быстро запрягать.Запрягает он очень медленно,посмотрим,как ехать будет.Если быстро,то все барыги окажутся на нарах,если медленно,то на нарах будет сам вова.
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та то понятно,шо вам,кацапне-чем хуже,тем лучше Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1374.оглянись,расеюшку уже до чего докатили
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Вот ты плод пети.Знаешь прекрасно,что я не кацап.Но не можешь не врать.Это у вас наследственное.Петя от семьи заразился воровством и брехней,и вас заразил.Неужели вам приятно,что ,как ты говоришь,щиро проукраинский президент петя врет,крадет и холуй *****.Или тебе пофиг,лишь бы у корыта.
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Так сидор-это не кацапское имя. А ты пркрасно пишешь на русском.И что из того.Главное,идеология.
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вот с идеологоией у тебя как раз размерчик в размерчик все сходится Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5081.ватную ментальность не пропьешь.наоборот,чем больше пьешь-тем скрепнее становишься
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ты айсидору дункан имеешь ввиду?кацапка,раз с есениным путалась.страсть к бярезкам налицо. Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2167
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нет он как и зельцман Украинский патриот
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раз постишь методички значит кацап недорезаный с донгураса или лугандона.
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Я ж не виноват,что петя своими действиями переплюнул даже то,что написано в методичках.Наверно,прямо с пети и писали.Он прекрасно в них вписался.
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так читал и выучил наизусть и ты не кацап
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Садить надобно Бурбака вместе с остальной Шоколадной комарильей,интригантов и узурпаторов власти!
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Сід, ти притомний? Картинка на ТВ "найкраща", фігурка гейм-плея "довго запрягає"... "Як буде їхати"? Так як гравець скомандує через пульт (джойстик). Я просто не в курсі, може в магазинах "Цитрус" та інших вже продаються Ай-айконс (іконки від Еппл) або просто тамагочі з мультяшним зе на екранчику?
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удмурт без рук будет хорошо смотретьсяь, хотя КС может и смягчить наказание откручиванием помидоров у юридических борзописцев
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Напрягся , гнида народнофронтовская ... А расплата то уже совсем близко
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Выборы должны быть о осенью - НЕЧЕГО МАМАМ С ДЕТЬМИ ЛЕТО ПОРТИТЬ
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Я вже готовий прийти 21.07.2019 р. Але більшість приколістів Зеленського будуть гріти свої дупи на пляжі. Тому він сам обрав таке погане число для виборів.
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Поразительные затраты для вставляния палок в колеса. Вот бы эту прыть в мирное русло...
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Ничего,выселили с банковой,выселим и из зрады.Рейтинги нф и бпп тому подтверждение.
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Так якщо в Україні арештовують якогось маньяка, то маньяк може подати в суд, що це неконституційно, і затримати арешт.
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Если его арестует не суд, а Зеленский своим указом и даже без уголовного дела - то да. Это будет неконституционно.
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Для таких маньяків як ...корона є ще палата № 6 !!!
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30 апреля 1945. Фюрер покидает ситуационную комнату. Сервера и мониторы возвращены арендаторуПроизводство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5516
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похвала ************** журнашлюхи дорого стоит
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Ровно. Полиция задержала 16 летнюю протестующуюПроизводство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8237
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"Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад" - тобто нібито добрими справами не можна виправдовувати порушення закону.
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Как правильно нагадить напоследок.

«Укртранснафта» согласилась закачать в свои хранилища на несколько месяцев 600-700 тыс. тонн загрязненной нефти. Российские собеседники "Ъ" отмечают «очень конструктивную позицию» украинской стороны"
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Кресла купленные за счет украинцев и украденные из ситуационной комнаты, обнаружили в новом офисе Порошенко, судьба украденных розеток скорее всего та же.

Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1105
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Ірочко, де крісла? В офісі? А де офіс? В Південній Африці? Чи в Україні?
Крадіжкою, Ірочко, вважається обернення чужого майна на СВОЮ власність.
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Навряд ти дубонос, скоріше ти дуболоб!!!
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Класс... Наблюдаю о..оо..оочень давно. Если тебе перешли дорогу- неконституционно. Если сам об эту конституцию ноги вытираешь- очень конституционно.
Свидетели конфет и тортов- начинайте оправдывать.
Вы же здесь все сплошь адвокаты.
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Нарушения Закона Украины должны жестко пресекаться и также жестко караться.
Все равны перед Законом.
Если президент нарушил Закон, значит президент должен быть в тюрьме.
Во всем должен разобраться суд.
Тут и закон про импичмент своевременно в ВР подали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроизводство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак
 
 
 
 
 
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