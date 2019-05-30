 Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.



"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - отметил народный депутат.

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"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - подчеркнул он.



"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - сообщил руководитель фракции.

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Максим Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата внесли конституционное представление о неконституционности указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.



"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом - это очень важно", - подытожил Максим Бурбак.

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