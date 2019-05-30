EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  15149  220
Все про:Зеленский (1567) США (15010) Сенат США (109) Портман Роберт (13)

 "У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский на встрече с сенатором США Портманом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу сенатором Робертом Портманом - сенатором США, сопредседателем группы дружбы с Украиной в Сенате.

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - сказал на встрече Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, прекращение огня и обмен заложниками. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев

Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Кроме этого, президент поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатской группы дружбы с Украиной.

Также на Цензор.НЕТ: Миссия МВФ планово завершила работу в Украине

У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией, - Зеленский на встрече с сенатором США Портманом 01
У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией, - Зеленский на встрече с сенатором США Портманом 02
У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией, - Зеленский на встрече с сенатором США Портманом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3129811
 
 
 Топ комментарии
 
Американець Крейг Ленг. 4-й рік захищає Україну зі зброєю в руках на фронті.
29-річний американець Крейг Ленг приїхав в Україну у 2015 році. Служив у армії США 5,5 років. Воював у Іраку та Афганістані. Після армії США у 2015 році приїхав в Україну. Вступив до ДУК "Правий сектор".

Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 712
 показать весь комментарий
 
🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VaserIron 2 ч.2 часа назад

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило 162 млн. долларов. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
 показать весь комментарий
 
Права на показ яндесом своей поделки "слуга народа".....
Но зебени говорят...мамой клянутся...что это не торговля на крови..... Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 2505
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Не презедент , а непорозуміння, виглядає як босяк, спілкується як остатнє хамло. Ей там в АП , купіть йому піджак. Позорники....
 показать весь комментарий
 
Не презедент , а непорозуміння, виглядає як босяк, спілкується як остатнє хамло. Ей там в АП , купіть йому піджак. Позорники....
 показать весь комментарий
 
 
Зеля сказав в точку, свинарчуки в шоці. Цеж вони як ті салітери руйнують Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Вован, есть ещё третья война - с идиотами.
 показать весь комментарий
 
 
После Порошенко с коррупцией бороться будет очень сложно, тот же суд он здорово укрепил коррупционными судьями, причем на всех на всех уровнях,и они занимают свои кресла пожизненно.
 показать весь комментарий
 
 
На словах з корупцією воював і Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Богато ти навоював на фронті та з корупцією.Бачили як бігав від військкомату, та від війни.По коломойскому бачимо як їде боротьба з корупцією. Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 9361
 показать весь комментарий
 
 
От прямо так і бачив? На власні очі? Чи це так прописано у методичці?
 показать весь комментарий
 
Ну про "шоколадного барыгу" ж все видели, чем Коломойский хуже?
 показать весь комментарий
 
Считай одна.Бо Рашка и коррупция-это одно и то же.Две неотъемлемые части одного целого. Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 5483
 показать весь комментарий
 
Звісно "війна з корупцією", шістка головного корупціонера і вора бені коломойші богдан керує Зе-маріонеткою.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда три- и ещё с твоими друзьями тупорылыми типа Шефира, которому Россия и не враг вроде как.
 показать весь комментарий
 
У соевых дегенератов подгорает вовсю-отлучают от корыта их Пахана!Свинорошены верещат,аж наблюдать приятно за их агонией
 показать весь комментарий
 
 
Для борьбы с коррупцией, сначала необходима судебная система!
 показать весь комментарий
 
 
Рубашку одел , черную , без галстука . Убого , примитивно . Сенаторы , судя по лицам , в шоке .
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский на встрече с сенатором США Портманом. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх