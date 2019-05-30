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Все про:обстрел (7880) Донбасс (18627) операция Объединенных сил (1248)

 Один украинский воин ранен с начала суток 30 мая. Враг применил минометы под Крымским, - штаб ООС

С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечереней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции близ села Крымское из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 19 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое наемников РФ, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3129808
 
 
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спасибо, что живые!
пораненому повного відновлення і невеликих шрамів, тримайся, козаче
тихої вам ночки, синочки...
все буде Україна!!! тримайтесь
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Одужуй, рідненький. Бережи вас Господь, хлопці
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток 30 мая. Враг применил минометы под Крымским, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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