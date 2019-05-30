 Один украинский воин ранен с начала суток 30 мая. Враг применил минометы под Крымским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечереней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции близ села Крымское из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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