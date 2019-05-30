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 Представительство Украины при ООН требует освободить Зудиеву

Постоянное представительство Украины при ООН осуждает задержания и оккупированном Крыму и требует немедленно освободить крымскотатарских активисток.

Об этом дипломаты заявили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российская оккупационная власть в Крыму задержала Люфтие Зудиеву, крымскую татарку и общественную защитницу. Это очередная позорная попытка Москвы заставить замолчать тех, кто выступает против превращения полуострова в гетто по правам человека", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

Также на Цензор.НЕТ: "На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам. ВИДЕО

Обеих женщин доставили в Центр противодействия экстремизму. К ним не допускают адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/n3129804
 
 
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Злочини проти прав людини продовжуються в окупованому Криму, а нам не треба подібне створювати в Україні. Треба зрозуміти тим, хто хоче репресій, що вони теж пройдуть через лещата тоталітарного режиму.
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СЛУЖБА БЕЗПАЛИВНОСТИ УКРАИНЫ
Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.

Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?

Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%.
 Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.....
продолжение.. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R


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Шабунин, вместе со своей, еще раз простите, аджендой или, иначе говоря, «антикоррупционной повесткой дня», ходил ко всем кандидатам в президенты. Буквально все претенденты на пост руководителя страны, к которым приходило антикоррупционное правление дома во главе с Шабуниным, были готовы эту самую адженду поддержать.
А Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.

«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».

Это не слова, а песнь льда и пламени "новой" украинской "политики", которая пришла на смену "эпохе брехни".Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал....
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РФ повинна дотримуватися свободи дій і віросповідання українців на окупованих територіях Криму і Донбасу
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Маасковія і свобода речі не сумісні, її там ніколи не було.
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звісно, але я не мовчатиму. Багатр навколо тих хто їх підтримує
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раша - слепоглухонемая тварь с вселенскими амбициями и полным отсутствием интелекта
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Та їй загрожує лише штраф.
Знайшли чого влаштовувати істерику.
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