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 Политика Украины
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Все про:армия (7432) благотворительность (293) Порошенко (17564) волонтеры (1890)

 Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии

Петр Порошенко принял решение передать всю сумму компенсации по судебному делу против компании BBC волонтерам, помогающим украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"ОО "Помоги фронту" и Фонд "Вернись живым" давно помогают армии и завоевали доверие общества. Я им также доверяю. 1 млн 752 тыс грн компенсации по судебному делу против компании BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов", - написал Порошенко.

Смотрите: Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет. ВИДЕО

Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129800
 
   
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да что ж Порох творит-то! растоптался по самому болезненному у вазелиновых...
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Разве можно так ?... они после вчерашних тошнотиков, купленных на трассе, еще прос#ись. А тут такой удар Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии - Цензор.НЕТ 3225
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а ПОДАТКІВ в бюджет України заплатив - НОЛЬ... все в офшорах.
Тому отримує субсидії на всі квартири..
Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 5677
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А міг би, як Коломойський - 100 ярідв вивести і ще 55 відсудити компенсації від українців!

Ну нічо-нічо, «Г+Г» щось придумає, може знову про вбитого брата-молдаванина розкажуть лохторату.
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Добровольцам, которые после демобилизации волонтерят.
Вам украинофобам непонять, только паскудить вы ватники умеете.
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Выиграл давно, а вспомнил про своё обещания только сейчас. Выборы скоро, надо уметь подавлять жадность.
Ну пускай с реальной пользой будут потрачены, на благо украинской армии
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ЗЕ!бил, для тебя ж там написано - ФОНДУ "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ" и СО "ПОМОГИ ФРОНТУ".

Или ЗЕ!бил, как чукча - не читатель?
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А чувак с ксивой презЕдента даже налог на прибыль не платит со своих предприятий...все в офшорах.... в бюджет Украины ноль...помощи армии ноль....
Военные погибли....ни слова не промычал....
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Круче !

Чувак в 1 квартале 2019 года ПОЛУЧИЛ ОТ ВОЛОНТЁРСКОЙ организации 2,6 млн грн на свою предвыборную кампанию.

Люди на помощь армии скидывались, а оно эти деньги на свои выборы потратило
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Вот он настоящий патриот, человек не гос чиновник, а продолжает тратить деньги на армию.
Ненравился он? Теперь наслаждайтесь гопотой "вот я возьму и куплю квартиру епт, давай 50 на 50, №ля"
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Все бы так пиариались.... по 1 млн 752 тыс грн на армию жертвовали.....
Да только увы и ах.... не все так могут....
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После истории с выносом теликов из АП только умственно отсталый может верить в благотворительность петрухи. Это ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЛОБ.
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Ты прям выносить помогал москалик? Зетермос по декларации не бедствует думаю осилит аренду моников.
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В том-то и дело. МИЛЛИАРДЕР ДОЛЛАРОВЫЙ АРЕНДУЕТ телики пять лет. Купить жаба задавила - это просто неописумое жлобство.
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Тебя уволили с работы...ты за свои деньги ранее купил что то....ты бы лично оставил это на старой работе...или забрал бы..???
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Ха-ха-ха, так чего катера не забрал или многочисленные Богданы? Или может ребята освоят эти 1.7 потом тоже заберет?
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А ты на шухере стоял? или помогал выносить?
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Договорняк! За угол зайдут, все обратно пэце-анализу отдадут.
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Скоро заберет, как компьютеры и стулья
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А ты когда с работы увольняшься свои вещи оставляешь? А со стульями так вообще фейк для полных Зебилов
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урод, я свои вещи отдавал на передовую в 2014-2015 г.г. для победы! Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 7146
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Скорую им продаст от свинарчука.

С дисконтом. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 6399
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А мониторы и компы кому отдал?
Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии - Цензор.НЕТ 5278
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Щас продаст украденные подоконники и поручни перил из АП и передаст оброченцам где планирует ховатся от отрубателя рук
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Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!
Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
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треба було піаритися коли мародерив і збагачувався під час котлів
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Вот. Так и должен поступать настоящий президент.
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Просто оставлю это здесь, я плачу от счастья и щедрости неземной за счет госбюджета.
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году"
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Респект, Пане Президенте України!
РЕСПЕКТ!!!
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1,75 милиона против 1, 7 миллиарда списженного в Фонд
https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu

РАЗНИЦА 1 000 раз!
Ну шо вы на это порохнявые скажете? Благотворитель блин.... В свой карман!
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свыня сдурела, обнесла администраию, сперла аппаратуру, кресла, туалетную бумагу и ершик с президентского туалета, наверное назло зеленскому, хай веником тыкает, а тут миллионы отдала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии
 
 
 
 
 
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