 Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"ОО "Помоги фронту" и Фонд "Вернись живым" давно помогают армии и завоевали доверие общества. Я им также доверяю. 1 млн 752 тыс грн компенсации по судебному делу против компании BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов", - написал Порошенко.
как нет и 73%
Тому отримує субсидії на всі квартири..
Ну нічо-нічо, «Г+Г» щось придумає, може знову про вбитого брата-молдаванина розкажуть лохторату.
Вам украинофобам непонять, только паскудить вы ватники умеете.
Ну пускай с реальной пользой будут потрачены, на благо украинской армии
Или ЗЕ!бил, как чукча - не читатель?
Военные погибли....ни слова не промычал....
Чувак в 1 квартале 2019 года ПОЛУЧИЛ ОТ ВОЛОНТЁРСКОЙ организации 2,6 млн грн на свою предвыборную кампанию.
Люди на помощь армии скидывались, а оно эти деньги на свои выборы потратило
Ненравился он? Теперь наслаждайтесь гопотой "вот я возьму и куплю квартиру епт, давай 50 на 50, №ля"
Да только увы и ах.... не все так могут....
С дисконтом.
Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году"
РЕСПЕКТ!!!
https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
РАЗНИЦА 1 000 раз!
Ну шо вы на это порохнявые скажете? Благотворитель блин.... В свой карман!