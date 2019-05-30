 Порошенко отдал выигранные в судебном споре у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"ОО "Помоги фронту" и Фонд "Вернись живым" давно помогают армии и завоевали доверие общества. Я им также доверяю. 1 млн 752 тыс грн компенсации по судебному делу против компании BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов", - написал Порошенко.

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