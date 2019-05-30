 Порошенко отдал выигранные в судебном споре с ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"ОО "Помоги фронту" и Фонд "Вернись живым" давно помогают армии и завоевали доверие общества. Я им также доверяю. 1 млн 752 тыс грн компенсации по судебному делу против компании BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов", - написал Порошенко.
це комунізм))))))))))))))совок))), хто не розуміє!
https://rutube.ru/video/346e822a78e27f83b5106c7ef53e7180/
Все мои родственники и друзья из Украины работают и очень неплохо зарабатывают.
лучше бы безногим, безруким - отдал лично, до них те деньги не дойдут..
А то такое впечатление что специально армии недоплачивают что бы с барского плеча сыпнуть денег и попиарится на этом.