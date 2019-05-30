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 Политика Украины
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Все про:армия (7435) благотворительность (294) Порошенко (17567) волонтеры (1890)

 Порошенко отдал выигранные в судебном споре с ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии

Петр Порошенко принял решение передать всю сумму компенсации по судебному делу против компании BBC волонтерам, помогающим украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"ОО "Помоги фронту" и Фонд "Вернись живым" давно помогают армии и завоевали доверие общества. Я им также доверяю. 1 млн 752 тыс грн компенсации по судебному делу против компании BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов", - написал Порошенко.

Смотрите: Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет. ВИДЕО

Порошенко отдал выигранные в судебном споре с ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129800
 
   
 Топ комментарии
 
А чувак с ксивой презЕдента даже налог на прибыль не платит со своих предприятий...все в офшорах.... в бюджет Украины ноль...помощи армии ноль....
Военные погибли....ни слова не промычал....
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Все бы так пиариались.... по 1 млн 752 тыс грн на армию жертвовали.....
Да только увы и ах.... не все так могут....
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переходимо на п"яту сторінку))), а питання в тому шо бабло папом), декларується не по заробіткам))), по потребам))))))))))))))-
це комунізм))))))))))))))совок))), хто не розуміє! Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 8899
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А где их самый упитанный волонтёр?
Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 7202
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Знатный порохобот. Самое неприятное что жирел всё это время под флагом патриотизма.
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Будьте уверены: когда порох жертвует гривну, где-то неподалеку у украинских людей воруется миллион гривен.
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загляни в кошелек нашим учителям врачам и пенсионеркам
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Не пиши хрень дебил , бюджет делает правительство утверждает рада , а экономику уничтожил даже не янукович а кучма и кравчук так , что все вопросы к ним.
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сам ты дебил. бюджет состоит из налогов, а не офшоров куда Петя с Ахметовым загнояют свои бабки.
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Напиши факты , подай в суд и г-н Зеленский их посадит и на конец выплатит пинсии. Если нет тогда ты дебил и выключи говномет.
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низзя подать в суд, потомоу что гидрант Петя со своей зРадой придумали такие законы и суды. Прходится начинать с нуля зе-командой.
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Значит так и пиши я зебильский троль по этому , кто не зебил тот вор или порохобот
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как мне писать я сам резберусь. без порохоботов разберемся
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вот ты баран, сам сдрыснул в Израиль, от наших судов и законов, при этом хаватет наглости нас туда послыть. При этом ума не хватает поять, почем Петя с Ахмтов судяться тодько в Лондоне.
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от наших судов и законов... а ви впевнені що він не здриснув від тих, хто обирає депутатів, президентів і таким чином визначає наперед які ж у нас будуть закони?
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именно поэтому мы выбрали Зе что бы разогнать всю эту зажравшуюся падаль.
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именно потому люди и бегут, ибо видят кого вы избираете. Пецю кстати тоже не с Луны прислали, а до этого - бедный, несчастный (а по моему просто тупой) народ избрал дважды судимого зэка...
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не повезло тебе с людьми, один выхо чеодан-вокзал.
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К сожалению я не еврей, я украинец и ехать мне некуда. Это моя страна, такая какая есть. Могла бы быть лучше, если бы не тупое население, но что делать....
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Да коломойского вместо Порошенко классный выбор
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при чем тут коломойский? на ваш граджнин, не нужно нам его вешать.
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г-н коломойский гражданин Украины и олгарх украинский , а зебил его кукла говорун вместе с его же адвокатом богданом , читай новости чувак и да там уже остальное жулье подтягиваться стало : портов, швили ну и т.д лень писать
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Во первых не баран по этому и здрыснул , но ответ уже написали до меня
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Лучше быть бараном в квадрате в Израиле чем зебилом в Украине , уровень жизни выше
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и тут люди живут, ой как не плохо... другой вопрос, что те кто так не живет, верит в то что кто то ему чудо сотворит...
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и свято верит, что ему весь мир должен.(SergTranscarpathian,это я добавила к вашему комменту) +100500 Вам за коммент.
Все мои родственники и друзья из Украины работают и очень неплохо зарабатывают.
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Уже все увидели как эти учительские кошельки ломятся от денег (у них же сейчас зарплата по 4000 долларов). Или Зеленский нас обманул?...
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На фоне тотальной коррупции и воровства на всём - это капля в море. В эту подачку поверит только порохобот.
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каким волонтерам, его ручным бирюковым?
лучше бы безногим, безруким - отдал лично, до них те деньги не дойдут..
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если бы за ноги не оттащили от кормушки, было бы гдето так.
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На армию не нужно жертвовать. Нужно поднять налоги что бы армии хватало денег.
А то такое впечатление что специально армии недоплачивают что бы с барского плеча сыпнуть денег и попиарится на этом.
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А для клована монітори пожалів... А взагалі булоб не погано щоб кожен політик кинув виклик Петру і дав більше.
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Это хороший по-человечески поступок, но не нужно оценивать его как поступок чиновника или политика - у них свои задачи, которые нужно выполнять.
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Выфсеврети. Марадер усьо украл. Липецк, аффшоры...бе,бе,бе...
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Навариться с Ахметкой на пару с Ротердама на 40 млрд. грн., c тендера 4G на 15 млрд. - и отдать широким жестом 1,7 млн. грн. - просто красава!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отдал выигранные в судебном споре с ВВС 1,75 млн грн волонтерам, помогающим армии
 
 
 
 
 
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