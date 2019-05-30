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Все про:налоги (2598) налоговая милиция (1667) Одесская область (1755) ГФС (3288)

 Налоговики Одесчины добились от транспортного предприятия возмещения в бюджет 1,8 млн грн неуплаченного налога на прибыль

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры обеспечили возмещение в бюджет 1,8 млн грн неуплаченного местным предприятием налога на прибыль предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги по перевозке грузов грузовыми автомобилями, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов в период октября-ноября 2018 года завысил расходы на приобретение топлива и занизил финансовый результат предприятия для налогообложения.

Такие незаконные действия привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налога на прибыль предприятий в сумме 1,8 млн грн.

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Благодаря принятым при расследовании мерам нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности

Источник: https://censor.net.ua/n3129796
 
 
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воровайки посажены, руки отрубаны, предприятие консфисковано, как обещало зебло
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А вывел бы директор деньги в офшоры...как чувак с ксивой презЕдента со своих предприятий...и ничего бы не было...
Вон у чувака все предприятия убыточны... налог на прибыль вообще не платят...и к ним ни каких претензий у налоговиков нет....
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И вообще...УК Украины имеет заключение Конституционного суда о том что этот УК ...или эта статья конституционны..?? НЕт..? Тогда надо посылать всех подальше...как чувак с ксивой презЕдента посылает с законом о люстрации.....
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Я вам открою секрет, эти долбоебы из налоговой и детупаты из Зрады, не считают ГСМ, расходами. Они думают, что бензин и соляра, ночью сами в баке появляються и масло тоже.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики Одесчины добились от транспортного предприятия возмещения в бюджет 1,8 млн грн неуплаченного налога на прибыль
 
 
 
 
 
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