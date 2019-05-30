 Налоговики Одесчины добились от транспортного предприятия возмещения в бюджет 1,8 млн грн неуплаченного налога на прибыль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги по перевозке грузов грузовыми автомобилями, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов в период октября-ноября 2018 года завысил расходы на приобретение топлива и занизил финансовый результат предприятия для налогообложения.
Такие незаконные действия привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налога на прибыль предприятий в сумме 1,8 млн грн.
Благодаря принятым при расследовании мерам нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности
Вон у чувака все предприятия убыточны... налог на прибыль вообще не платят...и к ним ни каких претензий у налоговиков нет....