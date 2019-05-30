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Все про:Госкомтелерадио (77) запрет (1345) книги (464) пропаганда (2247)

 К ввозу в Украину запретили еще 5 книг из РФ

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил к ввозу в Украину 5 изданных в России книг с признаками пропаганды государства-агрессора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к неразрешенной к распространению на территории Украины.

В частности, в детской книге Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп") отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". ВИДЕО

Также не получили предприниматели разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология", отмечают в Госкомтелерадио.

Кроме того, не предоставлено разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем​​" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами", поскольку в их оформлении использована символика государства-агрессора.

Также на Цензор.НЕТ: С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 400 тысяч экземпляров антиукраинских изданий, - Госкомтелерадио

Всего по состоянию на 30 мая Госкомтелерадио предоставил 3377 отказов в выдаче разрешений. В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 211 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1 031 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 3166 отказов предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Источник: https://censor.net.ua/n3129793
 
 
 Топ комментарии
 
Для кого к нам завозят дерьмо под названием "книги" из Российской Педерацим? Для 73% населения? Сомневаюсь. Судя по их выбору они и книги то в руках не держали. Я имею в виду не букварь с абеткой, а художественную литературу.
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44% россиян не читают книг. Интерес к чтению в России неуклонно падает. Это признают не только эксперты, но и чиновники.
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А сейчас еще кто то читает книги? Какие жестокие и страшные санкции. а в ето время граница с РФ на распашку и в Украину едут ешелоны с росийскими товарами на миллиарды долларов.
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Совет форумчанПравила форума
 
на рузьке тож сперва было смешно, пока им чебурнет не предьявили
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ну да, расшнуровать книжку, отсканировать каждую страничку....
действительно смешно К ввозу в Украину запретили еще 5 книг из РФ - Цензор.НЕТ 5910
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Для кого к нам завозят дерьмо под названием "книги" из Российской *********? Для 73% населения? Сомневаюсь. Судя по их выбору они и книги то в руках не держали. Я имею в виду не букварь с абеткой, а художественную литературу.
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44% россиян не читают книг. Интерес к чтению в России неуклонно падает. Это признают не только эксперты, но и чиновники.
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генетическая деградация биомассы на России берет своё.
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сомневаюсь в том, что и другие страны чем-то существенно отличаются от России в этом вопросе
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А сейчас еще кто то читает книги? Какие жестокие и страшные санкции. а в ето время граница с РФ на распашку и в Украину едут ешелоны с росийскими товарами на миллиарды долларов.
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Я, наприклад, читаю. Зараз - Віктора Астафьєва "Проклятьі и убитьі".
А от щодо ешелонів із параші - чиста правда.
Вагонами ржд забиті всі вузлові станції.
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На самом деле читают книги очень многие.... А из России везут только дурную пропаганду и втюхивают ее всяким зебилам бесплатно...
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Починаючи від Боярки , Бородянки , під Києвом все забито цистернами "Сібур" і іншою мерзотою з брацкої Кацапії . Де це пропала ця ***** Богословська з її суперчуйкою ? Певно бачить що бєня прямує прямо в ж............. ( це я щоб не забанили ) .
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********** !!!!!!! Який клас ! А заборонити ввіз всієї кацапської макулатури слабоооо??????
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"...отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий...."
За такими ознаками купу серіалів можна і треба заборонити.
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Так можно и нужно запретить, эти сериалы несут только зло, а для россиян они ещё и убыточны, т.к. за этот шлак россияне не платят, он для одебиливания...
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!!!

В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"

https://www.blackseanews.net/read/151496
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Непонятно причем здесь Крым. Его осудили за коррупцию, а не за признание Крыма Россией. Если бы его осудили за последнее, то это был бы номер, а так коррумпированость европейских чиновников ни для кого не является секретом.
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Запретили какие-то левые книги, к российско-украинскому конфликту отношения не имеющими. С таким же успехом можно было запретить кулинарную книгу с описанием рецепта "советского" салата Оливье.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК ввозу в Украину запретили еще 5 книг из РФ
 
 
 
 
 
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