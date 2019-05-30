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Все про:заключение (116) колония (324) Минюст (1413) Одесса (5459)

 В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт

Одесскую колонию, где 27 мая заключенные устроили бунт, хотят законсервировать. Соответствующие документы для консервации заведения подали в Министерство юстиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщил руководитель Южного межрегионального управления исполнения наказаний и пробации Александр Малахов.

По его словам, значительная часть имущества учреждения уничтожена в результате бунта, поэтому предложили консервацию учреждения.

В результате столкновений разрушен участок усиленного контроля, повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, банно-прачечные комплексы.

В случае консервации колонии осужденных переведут в другие учреждения (рассматриваются учреждения в Вознесенске, Арбузинске и Дарьевске), а сотрудникам предоставят рабочие места в других учреждениях исполнения наказаний Одесской области.

Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти.

"Целевое назначение земельного участка, на котором находится колония, решается исключительно представителями местного самоуправления. Минюст эти вопросы не решает", - добавил Александр Малахов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстоятельства бунта в одесской колонии будет выяснять мониторинговая группа, - представитель омбудсмена Остапенко

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129789
 
 
 Топ комментарии
 
"Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти".

Труха с Лампочкой. Или "плохие гены". В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 5080
В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 3318
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могут бунт и на кладбище устроить со временем.
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ну на острове это будет уже курорт,а по дальше в поле ,да.
за счет инвестора!
но !договорились по другому ,за даром.
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все не знали как ее убрать по дешевки под застройку.так чтоб инвестор не платил.
переносить ее 100 процентов нужно.
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оно и правильно...зона,считай в самом центре города это неправильно.есть куча островов на черном море-там и построить,на самом необитаемом.
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ну на острове это будет уже курорт,а по дальше в поле ,да.
за счет инвестора!
но !договорились по другому ,за даром.
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ну да...у американцев порасспрашивай про такие курорты
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у нас не так много островов,чтоб в будущем не устраивать очередной бунт.
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видимо у вас от своего же вопроса глаза пошли кругом....
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Остров Змеиный подойдет?

Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37.5 кілометри від узбережжя на схід від дельти Дунаю.
Географічні координати острова - 45°15'18 північної широти, 30°12'15 східної довготи.
Острів має хрестоподібну форму, завдовжки по крайніх точках 662 і завширшки 560 метрів, площа 17 га, з крутосхилами берегів 20,5 га, довжина берегової лінії - 3,34 км.
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как по мне ,не подойдет.
мож там кроме тюрьмы что то креативное построить?
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Там есть погранцы - и больше ничего нет.
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не,змеиный жалко...это памятка античной древности,там исторические изыскания надо проводить.есть куча песчанных кос в районе тузлы...вдали от цивилизации.конечно там,где не будет курортной деятельности.
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А разве его румыны не забрали в эпоху, когда Сеня министром иностранных дел был?
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"Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти".

Труха с Лампочкой. Или "плохие гены". В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 5080
В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 3318
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кому интересно напротив кладбища жить ?гена поц
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могут бунт и на кладбище устроить со временем.
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Ну, моя тетка напротив кладбища живет. Самый спокойный район.
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свежие консервы будут кстати для пограничных собачек. Спасибо от волонтёров
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Це що за бред? Тут навпаки потрібно відкривати нові виправні обєкти, а вони концервують. Я б законсервував не колонію, а злодіїв та ворів, які порушують закони та шкодять державі!
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Вот зачем Трухе этот бунт нужен был. Там земля. Украдет.
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здесь все!
не роспуск рады
и не отставка правительства
и...и...и
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Так тут же писали, шо бунт был организован ворами в законе, значит труху нашего уже короновали.
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Да ну! 200 зеков прям таки в тотал уничтожили колонию где все металлическое, несгораемое и привинчинное к полу? Сразу вспоминается фильм "Операция Ы" - "Всё уже украдено до нас".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт
 
 
 
 
 
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