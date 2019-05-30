 В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщил руководитель Южного межрегионального управления исполнения наказаний и пробации Александр Малахов.
По его словам, значительная часть имущества учреждения уничтожена в результате бунта, поэтому предложили консервацию учреждения.
В результате столкновений разрушен участок усиленного контроля, повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, банно-прачечные комплексы.
В случае консервации колонии осужденных переведут в другие учреждения (рассматриваются учреждения в Вознесенске, Арбузинске и Дарьевске), а сотрудникам предоставят рабочие места в других учреждениях исполнения наказаний Одесской области.
Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти.
"Целевое назначение земельного участка, на котором находится колония, решается исключительно представителями местного самоуправления. Минюст эти вопросы не решает", - добавил Александр Малахов.
Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.
Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.
переносить ее 100 процентов нужно.
за счет инвестора!
но !договорились по другому ,за даром.
Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37.5 кілометри від узбережжя на схід від дельти Дунаю.
Географічні координати острова - 45°15'18 північної широти, 30°12'15 східної довготи.
Острів має хрестоподібну форму, завдовжки по крайніх точках 662 і завширшки 560 метрів, площа 17 га, з крутосхилами берегів 20,5 га, довжина берегової лінії - 3,34 км.
мож там кроме тюрьмы что то креативное построить?
Труха с Лампочкой. Или "плохие гены".
не роспуск рады
и не отставка правительства
и...и...и