 Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативной информации чиновник противоправно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые реализовывал на территории региона.
Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Та да)))
у меня в подвале такого добра ведро полное 20 литровое
А есть заключение Конституционного суда о том что эта статья соответствует Конституции Украины..?? Если нет...то адвокат должен об этом заявить...и до решения Конституционного суда...полицейского нельзя судить...
Ведь чувак с ксивой презЕдента прикрылся этим...и не увольняет богдану ...а почему другим нельзя...??