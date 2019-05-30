 Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативной информации чиновник противоправно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые реализовывал на территории региона.

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Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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