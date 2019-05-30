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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1231) Нацполиция (9467) СБУ (13474) Харьков (4277)

 Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ поймали начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области на незаконном сбыте боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ 01

По оперативной информации чиновник противоправно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые реализовывал на территории региона.

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Сотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ 02

Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129788
 
 
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тобто, вкрав, або обліку там де брав не існує. Злочинець в обох випадках
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Понять и простить! Зарплата мала, а жити хочеться зараз! А може зарядити в магазин те що продавав та прострелити два коліна.....?
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давление на малый бизнес, как визжали зебилы на Грицака
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слева военные лакированые от них ствол ржавеет если не хромирован а справа обычные Тула или Барнаул для гражданского рынка
у меня в подвале такого добра ведро полное 20 литровое
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Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3129788

А есть заключение Конституционного суда о том что эта статья соответствует Конституции Украины..?? Если нет...то адвокат должен об этом заявить...и до решения Конституционного суда...полицейского нельзя судить...
Ведь чувак с ксивой презЕдента прикрылся этим...и не увольняет богдану ...а почему другим нельзя...??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник полиции, продававший патроны к автомату Калашникова, задержан в Харькове, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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